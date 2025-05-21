https://sarabic.ae/20250521/الكرملين-موسكو-وواشنطن-بحاجة-لاستئناف-الاتصالات-بشأن-الاستقرار-الاستراتيجي-في-المستقبل-1100816167.html

الكرملين: موسكو وواشنطن بحاجة لاستئناف الاتصالات بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل

الكرملين: موسكو وواشنطن بحاجة لاستئناف الاتصالات بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى استئناف الاتصالات بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T10:56+0000

2025-05-21T10:56+0000

2025-05-21T10:56+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في المستقبل المنظور، يتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي، الآن بعد أن دُمر الإطار القانوني في هذا المجال، انتهى الموعد النهائي، ولنفترض بشكل متعمد، توقف عدد من الوثائق عن العمل، كان لا بد من إعادة بناء هذا الإطار بما يخدم مصالح بلدينا، ويضمن أمن العالم أجمع".وصرح بيسكوف، بأن روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة إنشاء الأساس القانوني التعاهدي المدمر للأمن الاستراتيجي، بما يخدم مصلحة البلدين.وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ترى تهديدا للتكافؤ النووي مع الولايات المتحدة في مرسوم دونالد ترامب الخاص بإنشاء "القبة الذهبية": "الآن، وفي الوقت الذي أصبح الإطار القانوني في هذا المجال ( الأمن الاستراتيجي ) مدمراً، انتهى أجله، وبإدراك تام، لنقل بأن عدداً من الوثائق قد انتهى مفعول عمله، يجب إعادة إنشاء هذا الأساس، بما يخدم مصالح بلدينا ومصلحة الأمن على كوكب الأرض بأكمله".وأشار الزعيم الأمريكي إلى أن النظام سيشمل أنظمة برية وبحرية وفضائية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل نهاية ولايته الرئاسية الثانية.ترامب يعلن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" الأمريكية

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