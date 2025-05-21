https://sarabic.ae/20250521/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-34-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-1100822916.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الدفاع الجوي الروسي يسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، قامت بتدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات عدة في البلاد. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T13:47+0000
2025-05-21T13:47+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 11:30 إلى 15:00 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 34 طائرة أوكرانية من دون طيار.وذكرت الوزارة أن "15 منها، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة أوريول، فيما تم إسقاط 7 فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة لـ6 على أراضي مقاطعة تولا، وثلاثة فوق أراضي مقاطعة موسكو، واثنتين فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 127 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20250521/وحدة-مسيرات-روسية-تبث-الرعب-بين-صفوف-قوات-كييف-1100815545.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، قامت بتدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات عدة في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 11:30 إلى 15:00 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 34 طائرة أوكرانية من دون طيار.
وذكرت الوزارة أن "15 منها، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة أوريول، فيما تم إسقاط 7 فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة لـ6 على أراضي مقاطعة تولا، وثلاثة فوق أراضي مقاطعة موسكو، واثنتين فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 127 طائرة مسيرة
أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 6 قنابل جوية موجهة من طراز "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، و236 طائرة دون طيار، بما في ذلك 162 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة، خلال اليوم الماضي، حسبما ذكرته وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.