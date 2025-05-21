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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 127 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 127 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 127 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T05:46+0000
2025-05-21T05:46+0000
رصد عسكري
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الفترة من الساعة 20:00 يوم 20 أيار/مايو من هذا العام حتى الساعة 04:05 يوم 21 أيار/مايو من العام الجاري، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 127 طائرة أوكرانية دون طيار".وتابعت: "تم تدمير "41 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و37 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و31 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 فوق أراضي مقاطعة موسكو، و5 فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، و3 فوق أراضي مقاطعة ريازان، وطائرة واحدة دون طيار فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وتولا وكالوغا وفوق مياه البحر الأسود".وقال كليتشكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "قامت منظومات الدفاع الجوي بتدمير 26 طائرة مسيرة أخرى للعدو ليلاً فوق مقاطعة أورويل، بجانب 11 طائرة تم اعتراضها سابقًا".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.الجيش الروسي يستهدف بصاروخ "اسكندر" معسكرا لقوات كييف ويحيد 70 عسكريا أوكرانيا ... فيديو
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 127 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

05:46 GMT 21.05.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوي السوفييتية الأسطورية " شيلكا
منظومة الدفاع الجوي السوفييتية الأسطورية شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 127 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الفترة من الساعة 20:00 يوم 20 أيار/مايو من هذا العام حتى الساعة 04:05 يوم 21 أيار/مايو من العام الجاري، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 127 طائرة أوكرانية دون طيار".
وتابعت: "تم تدمير "41 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و37 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و31 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 فوق أراضي مقاطعة موسكو، و5 فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، و3 فوق أراضي مقاطعة ريازان، وطائرة واحدة دون طيار فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وتولا وكالوغا وفوق مياه البحر الأسود".

وفجر اليوم، أعلن حاكم مقاطعة أوريول الروسية، أندريه كليتشكوف أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة خلال الليل.

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وقال كليتشكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "قامت منظومات الدفاع الجوي بتدمير 26 طائرة مسيرة أخرى للعدو ليلاً فوق مقاطعة أورويل، بجانب 11 طائرة تم اعتراضها سابقًا".
وأضاف الحاكم أن إجمالي عدد الطائرات المسيرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية فوق المقاطعة خلال 24 ساعة وصل حتى الآن إلى 37 مسيرة.
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أمس, 13:04 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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