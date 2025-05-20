https://sarabic.ae/20250520/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-مطارا-عسكريا-أوكرانيا-ويدمر-مستودعاته-1100785992.html

سلاح الجو الروسي يستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ويدمر مستودعاته

سلاح الجو الروسي يستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ويدمر مستودعاته

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الروسي استهدف مطارا عسكريا أوكرانيا، ودمر مستودعات ذخيرته. 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T13:04+0000

2025-05-20T13:04+0000

2025-05-20T13:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103607/45/1036074539_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a3b5f575780c190b830974d000d23579.jpg

وأفادت الدفاع الروسية في بيانها، بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، ألحقت أضرارًا بمرافق البنية التحتية لمطار عسكري تابع لقوات كييف، وورشة إنتاج طائرات من دون طيار، ومستودعات ذخيرة، وممتلكات عسكرية تقنية، ووقود، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "استهدفت وحدات من مجموعة "المركز" أفراد وتشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوميا ولواءين من الحرس الوطني تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كوبتيفو، رازينو، كراسنوارميسك، غرودوفكا، بتروفسكي، نوفايا بولتافكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "بلغت خسائر العدو نحو 425 عسكريًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة وست سيارات وثلاثة مدافع ميدانية" .وقالت الوزارة في بيان: "ألحقت وحدات من تجمع قوات سيفير (الشمال) أضرارا بمواقع يتواجد فيها قوى بشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات بونياكينو، وريجيفكا، وأتينسكوي، وبيلوبولي، وبيسالوفكا في مقاطعة سومي".وأضافت: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة و10 سيارات وثلاث قطع مدفعية ميدانية".وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أن "وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية عززت مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات، لواءين ميكانيكيين، ولواء محمولا جواً، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء حرس وطني، في مناطق بلدات، كوبيانسك، وسوبوليفكا في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا، وكيروفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 240 عسكرياً، ودبابة، ومركبة قتالية مصفحة، و 7 سيارات، ومدفع ميدان غربي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، وتدمير مستودعي ذخيرة".وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "استهدفت وحدات تجمع قوات "الجنوب" تشكيلات لوائيين ميكانيكيين ولواء هجومي ولواء جوي تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات ماركوفو وبريديتشينو ومينكوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن خسائر العدو بلغت نحو 265 عسكريًا، و7 مركبات مدرعة قتالية، و4 سيارات "بيك آب"، و4 مدافع ميدانية و5 مستودعات ذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250520/الخارجية-الروسية-موسكو-تفترض-أن-واشنطن-تدرك-عبثية-الضغط-على-روسيا--1100784790.html

https://sarabic.ae/20250520/موسكو-روسيا-مستعدة-للتواصل-مع-أوكرانيا-والآن-الأمر-متروك-لكييف-1100778772.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري