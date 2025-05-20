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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250520/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-مطارا-عسكريا-أوكرانيا-ويدمر-مستودعاته-1100785992.html
سلاح الجو الروسي يستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ويدمر مستودعاته
سلاح الجو الروسي يستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ويدمر مستودعاته
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الروسي استهدف مطارا عسكريا أوكرانيا، ودمر مستودعات ذخيرته. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T13:04+0000
2025-05-20T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأفادت الدفاع الروسية في بيانها، بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، ألحقت أضرارًا بمرافق البنية التحتية لمطار عسكري تابع لقوات كييف، وورشة إنتاج طائرات من دون طيار، ومستودعات ذخيرة، وممتلكات عسكرية تقنية، ووقود، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "استهدفت وحدات من مجموعة "المركز" أفراد وتشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوميا ولواءين من الحرس الوطني تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كوبتيفو، رازينو، كراسنوارميسك، غرودوفكا، بتروفسكي، نوفايا بولتافكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "بلغت خسائر العدو نحو 425 عسكريًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة وست سيارات وثلاثة مدافع ميدانية" .وقالت الوزارة في بيان: "ألحقت وحدات من تجمع قوات سيفير (الشمال) أضرارا بمواقع يتواجد فيها قوى بشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات بونياكينو، وريجيفكا، وأتينسكوي، وبيلوبولي، وبيسالوفكا في مقاطعة سومي".وأضافت: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة و10 سيارات وثلاث قطع مدفعية ميدانية".وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أن "وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية عززت مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات، لواءين ميكانيكيين، ولواء محمولا جواً، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء حرس وطني، في مناطق بلدات، كوبيانسك، وسوبوليفكا في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا، وكيروفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 240 عسكرياً، ودبابة، ومركبة قتالية مصفحة، و 7 سيارات، ومدفع ميدان غربي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، وتدمير مستودعي ذخيرة".وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "استهدفت وحدات تجمع قوات "الجنوب" تشكيلات لوائيين ميكانيكيين ولواء هجومي ولواء جوي تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات ماركوفو وبريديتشينو ومينكوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن خسائر العدو بلغت نحو 265 عسكريًا، و7 مركبات مدرعة قتالية، و4 سيارات "بيك آب"، و4 مدافع ميدانية و5 مستودعات ذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250520/الخارجية-الروسية-موسكو-تفترض-أن-واشنطن-تدرك-عبثية-الضغط-على-روسيا--1100784790.html
https://sarabic.ae/20250520/موسكو-روسيا-مستعدة-للتواصل-مع-أوكرانيا-والآن-الأمر-متروك-لكييف-1100778772.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سلاح الجو الروسي يستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ويدمر مستودعاته

13:04 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 13:20 GMT 20.05.2025)
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الروسي استهدف مطارا عسكريا أوكرانيا، ودمر مستودعات ذخيرته.
وأفادت الدفاع الروسية في بيانها، بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، ألحقت أضرارًا بمرافق البنية التحتية لمطار عسكري تابع لقوات كييف، وورشة إنتاج طائرات من دون طيار، ومستودعات ذخيرة، وممتلكات عسكرية تقنية، ووقود، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من مجموعة "المركز" (المركز) الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 425 عسكريًا إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "استهدفت وحدات من مجموعة "المركز" أفراد وتشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوميا ولواءين من الحرس الوطني تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كوبتيفو، رازينو، كراسنوارميسك، غرودوفكا، بتروفسكي، نوفايا بولتافكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
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12:52 GMT
وأضافت: "بلغت خسائر العدو نحو 425 عسكريًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة وست سيارات وثلاثة مدافع ميدانية" .

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت نحو 155 عسكريًا في منطقة عمليات تجمع "الشمال" في مقاطعة سومي خلال اليوم المنصرم.

وقالت الوزارة في بيان: "ألحقت وحدات من تجمع قوات سيفير (الشمال) أضرارا بمواقع يتواجد فيها قوى بشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات بونياكينو، وريجيفكا، وأتينسكوي، وبيلوبولي، وبيسالوفكا في مقاطعة سومي".
وأضافت: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة و10 سيارات وثلاث قطع مدفعية ميدانية".
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أن "وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية عززت مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات، لواءين ميكانيكيين، ولواء محمولا جواً، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء حرس وطني، في مناطق بلدات، كوبيانسك، وسوبوليفكا في مقاطعة خاركوف، وكاربوفكا، وكيروفسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
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11:21 GMT
وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 240 عسكرياً، ودبابة، ومركبة قتالية مصفحة، و 7 سيارات، ومدفع ميدان غربي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، وتدمير مستودعي ذخيرة".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، عززت مواقعها وكبدت القوات الأوكرانية، خسائر وصلت إلى 265 عسكريًا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "استهدفت وحدات تجمع قوات "الجنوب" تشكيلات لوائيين ميكانيكيين ولواء هجومي ولواء جوي تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات ماركوفو وبريديتشينو ومينكوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة أن خسائر العدو بلغت نحو 265 عسكريًا، و7 مركبات مدرعة قتالية، و4 سيارات "بيك آب"، و4 مدافع ميدانية و5 مستودعات ذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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