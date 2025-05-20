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نبض افريقيا
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الخارجية الروسية: موسكو تفترض أن واشنطن تدرك عبثية الضغط على روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تفترض أن واشنطن تدرك عبثية الضغط على روسيا
سبوتنيك عربي
أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، عن ثقتها في أن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك عدم جدوى الضغط على موسكو. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T12:52+0000
2025-05-20T12:52+0000
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وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نحن بالطبع نسجل جميع التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الأمريكيين، ونحن على ثقة بأن هناك أشخاصا عاقلين يعملون في الإدارة الأمريكية الحالية يدركون أن الضغط، وخاصة التهديدات العلنية ضد روسيا، هي أداة يائسة وغير منتجة، وقد أكد التاريخ الكلاسيكي والتاريخ الحديث كل ذلك في السنوات القليلة الماضية".وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم السبت الماضي، إنه أبلغ روسيا بإمكانية فرض عقوبات جديدة وسط دعم متزايد في الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون قدمه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام (المدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا).وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن غراهام يروّج لـ"مبادرة تشريعية" بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لفرض رسوم جمركية بنسبة 500% على السلع الروسية المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الدول التي تشتري النفط ومنتجات البترول والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا.وأكد ترامب، أنه لن يفرض عقوبات جديدة على روسيا، لأن هناك فرصة لتسوية الصراع في أوكرانيا. كما أعرب ترامب عن ثقته بحدوث تغيرات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، مضيفًا: "أعتقد أن شيئًا ما سيحدث، وإذا لم يحدث.. سأنسحب".مسؤولون أوروبيون: محادثات بوتين وترامب هي انتصار كبير لروسيا الكرملين: بوتين وترامب بحثا استمرار الاتصالات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا​
https://sarabic.ae/20250520/روسيا-بوتين-وترامب-أوليا-اهتماما-خاصا-في-محادثتهما-الهاتفية-لموضوع-الأخوة-القتالية--1100771693.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الخارجية الروسية: موسكو تفترض أن واشنطن تدرك عبثية الضغط على روسيا

12:52 GMT 20.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، عن ثقتها في أن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك عدم جدوى الضغط على موسكو.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نحن بالطبع نسجل جميع التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الأمريكيين، ونحن على ثقة بأن هناك أشخاصا عاقلين يعملون في الإدارة الأمريكية الحالية يدركون أن الضغط، وخاصة التهديدات العلنية ضد روسيا، هي أداة يائسة وغير منتجة، وقد أكد التاريخ الكلاسيكي والتاريخ الحديث كل ذلك في السنوات القليلة الماضية".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم السبت الماضي، إنه أبلغ روسيا بإمكانية فرض عقوبات جديدة وسط دعم متزايد في الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون قدمه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام (المدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا).
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
روسيا: بوتين وترامب أوليا اهتماما خاصا في محادثتهما الهاتفية لموضوع "الأخوة القتالية"
10:25 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن غراهام يروّج لـ"مبادرة تشريعية" بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لفرض رسوم جمركية بنسبة 500% على السلع الروسية المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الدول التي تشتري النفط ومنتجات البترول والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا.

وبالإضافة إلى ذلك، يقترح السيناتور الأمريكي، منع المواطنين الأمريكيين من المشاركة في معاملات شراء سندات الخزينة الروسية.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا
أمس, 23:42 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها بالأمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "روسيا مهتمة بالتجارة الواسعة النطاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء الصراع الأوكراني".
وأكد ترامب، أنه لن يفرض عقوبات جديدة على روسيا، لأن هناك فرصة لتسوية الصراع في أوكرانيا. كما أعرب ترامب عن ثقته بحدوث تغيرات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، مضيفًا: "أعتقد أن شيئًا ما سيحدث، وإذا لم يحدث.. سأنسحب".
مسؤولون أوروبيون: محادثات بوتين وترامب هي انتصار كبير لروسيا
الكرملين: بوتين وترامب بحثا استمرار الاتصالات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا
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