https://sarabic.ae/20250520/الجيش-الروسي-يستهدف-بصاروخ-اسكندر-معسكرا-لقوات-كييف-أدى-لمقتل-70-عسكريا-أوكرانيا-1100795914.html

الجيش الروسي يستهدف بصاروخ "اسكندر" معسكرا لقوات كييف ويحيد 70 عسكريا أوكرانيا ... فيديو

الجيش الروسي يستهدف بصاروخ "اسكندر" معسكرا لقوات كييف ويحيد 70 عسكريا أوكرانيا ... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت بصاروخ "إسكندر" معسكرا للتدريب في مقاطعة سومي، ما أسفر عن مقتل نحو 70 عسكريا أوكرانيا. 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T17:48+0000

2025-05-20T17:48+0000

2025-05-20T18:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076420884_1:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_c383bb7650b9ef4d6b6c052e3af8601c.jpg

وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي قامت بها القوات المسلحة الروسية، تم اكتشاف معسكر تدريب للواء القوات الخاصة المنفصل الأول التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية شوستكا في مقاطعة سومي. تم نقل إحداثيات الهدف إلى أطقم منظومة صواريخ إسكندر، الذين قاموا بشن ضربة صاروخية. وأسفرت الضربة عن مقتل ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا، بما في ذلك 20 مدربًا".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الروسي استهدف مطارا عسكريا أوكرانيا، ودمر مستودعات ذخيرته.وأفادت الدفاع الروسية في بيانها، بأن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، ألحقت أضرارًا بمرافق البنية التحتية لمطار عسكري تابع لقوات كييف، وورشة إنتاج طائرات من دون طيار، ومستودعات ذخيرة، وممتلكات عسكرية تقنية، ووقود، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250520/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-مطارا-عسكريا-أوكرانيا-ويدمر-مستودعاته-1100785992.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري