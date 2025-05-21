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وحدة مسيرات روسية تبث الرعب بين صفوف قوات كييف
وحدة مسيرات روسية تبث الرعب بين صفوف قوات كييف
سبوتنيك عربي
تحدثت وسائل إعلام غربية، عن حالة من الخوف، المخيم على معسكرات قوات كييف، بسبب إحدى الوحدات العسكرية الروسية الخاصة بالمسيرات. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T10:29+0000
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روسيا
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وتتسبب وحدة "روبيكون" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في إثارة الخوف في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية. وذكرت الصحيفة أن "وحدة روبيكون هي وحدة طائرات دون طيار، تابعة للكرملين يخشاها الجنود الأوكرانيون".وتشير المقالة أيضًا إلى أن الوحدة تنفذ مهام معقدة، وتستخدم تكتيكات قتالية حديثة.وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تفقد رئيس الإدارة العسكرية عمل المركز وأمر بتشكيل وتوظيف خمس مفارز أخرى للقيام بالمهام كجزء من كل مجموعة من القوات المشاركة في منطقة العمليات الخاصة، وكذلك لضمان تدريب المتخصصين في أطقم القتال ووحدات الدعم.مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250426/مسيرات-روسية-تدمر-مجمعا-أوكرانيا-للحرب-الإلكترونية-في-الجزء-المحتل-من-مقاطعة-خيرسون-1099907135.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

وحدة مسيرات روسية تبث الرعب بين صفوف قوات كييف

10:29 GMT 21.05.2025
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . Ivan Rodionov
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تحدثت وسائل إعلام غربية، عن حالة من الخوف، المخيم على معسكرات قوات كييف، بسبب إحدى الوحدات العسكرية الروسية الخاصة بالمسيرات.
وتتسبب وحدة "روبيكون" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في إثارة الخوف في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن "وحدة روبيكون هي وحدة طائرات دون طيار، تابعة للكرملين يخشاها الجنود الأوكرانيون".
وبحسب المنشور، فإن هذه الوحدة دمرت مؤخرًا راجمة صواريخ "هيمارس"، وهدفها هو الأصول القتالية الأكثر قيمة التي تمتلكها كييف، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى التي توفرها الولايات المتحدة، وأشارت الصحيفة إلى أن "روبيكون" نجح على ما يبدو في تحقيق هذا الهدف.
وتشير المقالة أيضًا إلى أن الوحدة تنفذ مهام معقدة، وتستخدم تكتيكات قتالية حديثة.
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وتم تأسيس مركز روبيكون بأمر من وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في أغسطس/ آب 2024 على أساس إحدى الوحدات القتالية للطائرات دون طيار.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تفقد رئيس الإدارة العسكرية عمل المركز وأمر بتشكيل وتوظيف خمس مفارز أخرى للقيام بالمهام كجزء من كل مجموعة من القوات المشاركة في منطقة العمليات الخاصة، وكذلك لضمان تدريب المتخصصين في أطقم القتال ووحدات الدعم.
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