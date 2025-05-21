https://sarabic.ae/20250521/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محاور-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة---1100809518.html
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T09:16+0000
2025-05-21T09:16+0000
2025-05-21T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2445eba94d686cdc457865239ca021de.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لخمسة ألوية هجومية ميكانيكية محمولة جواً، وفوج هجومي محمول جواً، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع إقليمي في مناطق سادكي، وبافلوفكا، وفاراتشينو، وميروبولي، وبروليتارسكوي، ويابلونوفكا، وموغريتسا وبسالوفكا في مقاطعة سومي.و خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، ودبابتين، و9 مركبات، و6 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وتم تدمير مستودع الذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق كوبيانسك، ونوفوسينوفو، وأندرييفكا، ونيتشفولودوفكا، وشيكوفكا، وغلوشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق سيريبريانكا، وسيفيرسك، وبريديتشينو، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، وزاريا، وألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 220 جنديًا، ودبابة، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبة مدرعة قتالية من طراز "قوزاق"، وشاحنة صغيرة وقطعة مدفعية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومخزنين للذخيرة.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للواءين هجوميين ميكانيكيين محمولين جوا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي في مناطق كومار، وأوترادنوي، ونوفوبيل في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفوني في مقاطعة زابورجيه.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية معسكر تدريب للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة والصواريخ والمدفعية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي يستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ويدمر مستودعاتهالقوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250514/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1100509596.html
https://sarabic.ae/20250513/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميروليوبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100470157.html
https://sarabic.ae/20250512/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-هيمارس-استهدفت-مدينة-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1100427720.html
https://sarabic.ae/20250512/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتلياروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100428364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147282e649b09dc1b370f287ab1c8270.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:16 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 09:37 GMT 21.05.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لخمسة ألوية هجومية ميكانيكية محمولة جواً، وفوج هجومي محمول جواً، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع إقليمي في مناطق سادكي، وبافلوفكا، وفاراتشينو، وميروبولي، وبروليتارسكوي، ويابلونوفكا، وموغريتسا وبسالوفكا في مقاطعة سومي.
و خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، ودبابتين، و9 مركبات، و6 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وتم تدمير مستودع الذخيرة.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق كوبيانسك، ونوفوسينوفو، وأندرييفكا، ونيتشفولودوفكا، وشيكوفكا، وغلوشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 عسكريين، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين من طراز "قوزاق"، و11 سيارة، ومدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" عيار 155 ملم من صنع بولندا. وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية، ومخزن للذخيرة.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق سيريبريانكا، وسيفيرسك، وبريديتشينو، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، وزاريا، وألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية
نحو 220 جنديًا، ودبابة، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبة مدرعة قتالية من طراز "قوزاق"، وشاحنة صغيرة وقطعة مدفعية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومخزنين للذخيرة.
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تجمعات القوى البشرية،
والمعدات العسكرية للواءين هجوميين ميكانيكيين محمولين جوا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي في مناطق كومار، وأوترادنوي، ونوفوبيل في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفوني في مقاطعة زابورجيه.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و3 سيارات، ومدفعية ميدانية.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية معسكر تدريب للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة والصواريخ والمدفعية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية
والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي 6 قنابل جوية موجهة من طراز "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، و236 طائرة دون طيار، بما في ذلك 162 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.