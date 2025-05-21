https://sarabic.ae/20250521/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محاور-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة---1100809518.html

القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها التكتيكية على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة. 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T09:16+0000

2025-05-21T09:16+0000

2025-05-21T09:37+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لخمسة ألوية هجومية ميكانيكية محمولة جواً، وفوج هجومي محمول جواً، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع إقليمي في مناطق سادكي، وبافلوفكا، وفاراتشينو، وميروبولي، وبروليتارسكوي، ويابلونوفكا، وموغريتسا وبسالوفكا في مقاطعة سومي.و خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، ودبابتين، و9 مركبات، و6 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وتم تدمير مستودع الذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق كوبيانسك، ونوفوسينوفو، وأندرييفكا، ونيتشفولودوفكا، وشيكوفكا، وغلوشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق سيريبريانكا، وسيفيرسك، وبريديتشينو، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، وزاريا، وألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 220 جنديًا، ودبابة، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبة مدرعة قتالية من طراز "قوزاق"، وشاحنة صغيرة وقطعة مدفعية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومخزنين للذخيرة.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للواءين هجوميين ميكانيكيين محمولين جوا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي في مناطق كومار، وأوترادنوي، ونوفوبيل في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفوني في مقاطعة زابورجيه.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية معسكر تدريب للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة والصواريخ والمدفعية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي يستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ويدمر مستودعاتهالقوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

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