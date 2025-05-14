https://sarabic.ae/20250514/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1100509596.html
منظومات الدفاع الجوي الروسي تدمر 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
منظومات الدفاع الجوي الروسي تدمر 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T05:15+0000
2025-05-14T05:15+0000
2025-05-14T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104179/05/1041790550_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e005bbda04a4ad490ddaf8e1f3e9c4ab.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 12 طائرة مسيرة أوكرانية". وأضاف البيان: "تم تدمير 9 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250512/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتلياروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100428364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104179/05/1041790550_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_37b922794fc87e7c11cdcf0f236548aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
منظومات الدفاع الجوي الروسي تدمر 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 12 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 9 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.