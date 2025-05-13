https://sarabic.ae/20250513/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميروليوبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100470157.html

القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T09:46+0000

2025-05-13T09:46+0000

2025-05-13T10:25+0000

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه "تم استهداف تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري و3 ألوية من الحرس الوطني في مناطق ألكسندروبول ونوفوليكساندريفكا وأوليانوفكا ونوفولينوفكا ونوفايا بولتافكا وبيتروفسكوي وديميتروف وكراسنوارميسك ونوفوسيرغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكرت الوزارة في تقريرها أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لـ3 ألوية آلية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق فوسكريسينكا وأليكسييفكا وبوغاتير وكومار وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من 3 ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مناطق موناتشينوفكا ونيتشفولودوفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك وريدكودوب ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات عسكرية تابعة للواء ميكانيكي وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق أتينسكوي وريزيفكا وبافلوفكا وبيسالوفكا في مقاطعة سومي".وأردف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت ورشة لتجميع مدفعية "بوغدان" ذاتية الدفع، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 132 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

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