https://sarabic.ae/20250513/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميروليوبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100470157.html
القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T09:46+0000
2025-05-13T09:46+0000
2025-05-13T10:25+0000
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه "تم استهداف تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري و3 ألوية من الحرس الوطني في مناطق ألكسندروبول ونوفوليكساندريفكا وأوليانوفكا ونوفولينوفكا ونوفايا بولتافكا وبيتروفسكوي وديميتروف وكراسنوارميسك ونوفوسيرغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكرت الوزارة في تقريرها أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لـ3 ألوية آلية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق فوسكريسينكا وأليكسييفكا وبوغاتير وكومار وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من 3 ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مناطق موناتشينوفكا ونيتشفولودوفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك وريدكودوب ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات عسكرية تابعة للواء ميكانيكي وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق أتينسكوي وريزيفكا وبافلوفكا وبيسالوفكا في مقاطعة سومي".وأردف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت ورشة لتجميع مدفعية "بوغدان" ذاتية الدفع، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 132 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:46 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 10:25 GMT 13.05.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أنه "تم استهداف تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري و3 ألوية من الحرس الوطني في مناطق ألكسندروبول ونوفوليكساندريفكا وأوليانوفكا ونوفولينوفكا ونوفايا بولتافكا وبيتروفسكوي وديميتروف وكراسنوارميسك ونوفوسيرغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع الروسية أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 470 عسكريا، و7 مركبات مدرعة قتالية، و15 مركبة وقطعة مدفعية".
وذكرت الوزارة في تقريرها أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية
التابعة لـ3 ألوية آلية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق فوسكريسينكا وأليكسييفكا وبوغاتير وكومار وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين و6 سيارات و3 مدافع ميدانية، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية
، واستهدفت تشكيلات من 3 ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مناطق موناتشينوفكا ونيتشفولودوفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك وريدكودوب ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، ودبابة و3 مركبات مدرعة قتالية، و13 مركبة وقطعتي مدفعية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة.
وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات عسكرية تابعة للواء ميكانيكي وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية،
ولواء دفاع إقليمي في مناطق أتينسكوي وريزيفكا وبافلوفكا وبيسالوفكا في مقاطعة سومي".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 195 جنديًا، و3 دبابات و15 مركبة و7 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفعا هاوتزر من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، أمريكيي التصنيع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.
وأردف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت ورشة لتجميع مدفعية "بوغدان" ذاتية الدفع، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 132 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي
الروسية 8 قنابل جوية موجهة من طراز "جي دي إي إم"، وتم تدمير قاذفة صواريخ من نوع "هيمارس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 74 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.