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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250513/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميروليوبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100470157.html
القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T09:46+0000
2025-05-13T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099499818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08f3c33d442f517df1e84c91641a078f.jpg
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه "تم استهداف تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري و3 ألوية من الحرس الوطني في مناطق ألكسندروبول ونوفوليكساندريفكا وأوليانوفكا ونوفولينوفكا ونوفايا بولتافكا وبيتروفسكوي وديميتروف وكراسنوارميسك ونوفوسيرغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكرت الوزارة في تقريرها أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لـ3 ألوية آلية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق فوسكريسينكا وأليكسييفكا وبوغاتير وكومار وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من 3 ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مناطق موناتشينوفكا ونيتشفولودوفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك وريدكودوب ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات عسكرية تابعة للواء ميكانيكي وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق أتينسكوي وريزيفكا وبافلوفكا وبيسالوفكا في مقاطعة سومي".وأردف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت ورشة لتجميع مدفعية "بوغدان" ذاتية الدفع، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 132 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250508/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ترويتسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-قبل-سريان-وقف-إطلاق-النار--1100304718.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:46 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 10:25 GMT 13.05.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورتدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أنه "تم استهداف تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري و3 ألوية من الحرس الوطني في مناطق ألكسندروبول ونوفوليكساندريفكا وأوليانوفكا ونوفولينوفكا ونوفايا بولتافكا وبيتروفسكوي وديميتروف وكراسنوارميسك ونوفوسيرغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الدفاع الروسية أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 470 عسكريا، و7 مركبات مدرعة قتالية، و15 مركبة وقطعة مدفعية".

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:12 GMT
وذكرت الوزارة في تقريرها أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لـ3 ألوية آلية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق فوسكريسينكا وأليكسييفكا وبوغاتير وكومار وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين و6 سيارات و3 مدافع ميدانية، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.

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أمس, 09:10 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من 3 ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مناطق موناتشينوفكا ونيتشفولودوفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك وريدكودوب ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، ودبابة و3 مركبات مدرعة قتالية، و13 مركبة وقطعتي مدفعية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة.

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الدفاع الروسية: قواتنا تواصل الالتزام بوقف إطلاق النار
10 مايو, 10:35 GMT
وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات عسكرية تابعة للواء ميكانيكي وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق أتينسكوي وريزيفكا وبافلوفكا وبيسالوفكا في مقاطعة سومي".

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 195 جنديًا، و3 دبابات و15 مركبة و7 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفعا هاوتزر من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، أمريكيي التصنيع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر قوات كييف خلال الأسبوع الذي سبق وقف إطلاق النار
9 مايو, 12:02 GMT
وأردف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت ورشة لتجميع مدفعية "بوغدان" ذاتية الدفع، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 132 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 8 قنابل جوية موجهة من طراز "جي دي إي إم"، وتم تدمير قاذفة صواريخ من نوع "هيمارس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 74 طائرة مسيرة.
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية قبل سريان وقف إطلاق النار
8 مايو, 10:47 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
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