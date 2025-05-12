https://sarabic.ae/20250512/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتلياروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100428364.html

القوات الروسية تحرر بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T09:12+0000

2025-05-12T09:12+0000

2025-05-12T09:37+0000

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وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه تم استهداف تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق روسين يار، نوفايا بولتافكا، أوليانوفكا، رازينو، ميروليوبوفكا، دميتروف، كراسنوأرميسك، زفيريفو، نوفوسيرغيفكا وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة للواء ميكانيكي، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق ريجي، وإسكريسكوفشينا، وولفينو، وبافلوفكا، وكاترينيفكا في مقاطعة سومي.وتابع بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من أربعة لواءات ميكانيكية محمولة جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين في مناطق سادوفود وكوتكوفكا، وكوبيانسك، وغوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف وريدكودوب، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 جنديًا، ودبابة، وسبع مركبات، وثلاث قطع مدفعية اثنتان منها من صنع غربي، ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية ميكانيكية جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك، وزفانوفكا، وكونستانتينوفكا، وكليبان بيك، وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة لتجميع القذائف، ومستودعات لتخزين الذخيرة والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 129 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، وصاروخين من طراز"هيمارس" من صنع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 135 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

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