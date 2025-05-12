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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250512/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتلياروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100428364.html
القوات الروسية تحرر بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T09:12+0000
2025-05-12T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه تم استهداف تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق روسين يار، نوفايا بولتافكا، أوليانوفكا، رازينو، ميروليوبوفكا، دميتروف، كراسنوأرميسك، زفيريفو، نوفوسيرغيفكا وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة للواء ميكانيكي، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق ريجي، وإسكريسكوفشينا، وولفينو، وبافلوفكا، وكاترينيفكا في مقاطعة سومي.وتابع بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من أربعة لواءات ميكانيكية محمولة جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين في مناطق سادوفود وكوتكوفكا، وكوبيانسك، وغوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف وريدكودوب، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 جنديًا، ودبابة، وسبع مركبات، وثلاث قطع مدفعية اثنتان منها من صنع غربي، ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية ميكانيكية جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك، وزفانوفكا، وكونستانتينوفكا، وكليبان بيك، وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة لتجميع القذائف، ومستودعات لتخزين الذخيرة والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 129 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، وصاروخين من طراز"هيمارس" من صنع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 135 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250509/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-قامت-بـ4-محاولات-لاختراق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-وشنت-15-هجوما-1100348580.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:12 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 09:37 GMT 12.05.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أنه تم استهداف تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق روسين يار، نوفايا بولتافكا، أوليانوفكا، رازينو، ميروليوبوفكا، دميتروف، كراسنوأرميسك، زفيريفو، نوفوسيرغيفكا وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 440 عسكريا، وثلاث مركبات مدرعة قتالية، و14 سيارة وقطعتين مدفعية".

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وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة للواء ميكانيكي، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق ريجي، وإسكريسكوفشينا، وولفينو، وبافلوفكا، وكاترينيفكا في مقاطعة سومي.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 جنديًا، ودبابة، وثلاث مركبات مدرعة قتالية، و12 سيارة، وراجمة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وخمس قطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة.
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وتابع بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من أربعة لواءات ميكانيكية محمولة جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين في مناطق سادوفود وكوتكوفكا، وكوبيانسك، وغوروخوفاتكا في مقاطعة خاركوف وريدكودوب، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 جنديًا، ودبابة، وسبع مركبات، وثلاث قطع مدفعية اثنتان منها من صنع غربي، ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة.
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وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية ميكانيكية جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك، وزفانوفكا، وكونستانتينوفكا، وكليبان بيك، وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 200 جندي، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات، و6 قطع مدفعية ميدانية،وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومخزن للذخيرة، وثلاثة مستودعات للإمداد.

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واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة لتجميع القذائف، ومستودعات لتخزين الذخيرة والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 129 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، وصاروخين من طراز"هيمارس" من صنع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 135 طائرة دون طيار.
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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