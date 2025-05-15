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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T09:16+0000
2025-05-15T09:16+0000
2025-05-15T09:21+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:16 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 09:21 GMT 15.05.2025)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".