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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250515/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1100558735.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T09:16+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:16 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 09:21 GMT 15.05.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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