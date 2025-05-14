https://sarabic.ae/20250514/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميخايلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100517414.html

القوات الروسية تحرر بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T09:29+0000

2025-05-14T09:29+0000

2025-05-14T10:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة، في بيان لها: "بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أشارت إلى أنه تم استهداف تشكيلات من 3 ألوية مشاة ميكانيكية ولواء هجومي ولواء رماة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحري في مناطق بلدات كراسنوارميسك ونوفوالكساندروفكا وأوليانوفكا ونوفايا بولتافكا ميروليوبوفكا وبيتروفسكويه وديميتروف ونوفوسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أفادت الوزارة بأن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي والطائرات الهجومية المسيرة والمدفعية استهدفت منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.وأضاف التقرير أنه علاوة على ذلك، تم استهداف موقع تخزين للزوارق المسيرة ومستودعات ذخيرة ونقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة.وعززت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات 4 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليميا ولواء دفاع وطني ووحدة القوات الخاصة "ستوغنا"، في بلدات غلوشينكوفو ودروجيليوبوفكا وكوبيانسك-أوزلوفوي وسوبوليوفكا وسينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف بيان الدفاع الروسية: "عززت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها التكتيكية واستهدفت أفراد ومعدات 6 ألوية ميكانيكية، في مناطق بلدات سيفيرسك وفاسيوتينسكوي وفيروليوبوفكا وألكسندر شولتينو ودروجكوفكا وإيفانوبولي وزاريا وديلييفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت فيلقين هجوميين آليين محمولين جوًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع محليًا في بلدات تيميروفكا ونوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبوغاتير وفولنويه بول في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم جبلي ولواء دفاع ساحلي ولواء بحري ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات أوريخوف وكامينسكويه ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكويه وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".وأردف البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تحشدات أفراد ومعدات لواء ميكانيكيا ولواء دبابات ولواء إنزال هجوميا وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليميا في بلدات بيلوبوليه وفوروجبا وإسكريسكوفشينا وسادكي وبافلوفكا وبروليتارسكويه وبسالوفكا في مقاطعة سومي".وأضافت الوزارة أن " خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 185 عسكريًا ودبابة ومركبتين مدرعتين قتاليتين و6 سيارات عسكرية و4 مدافع ميدان، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطة رادار استطلاع ومستودع للموارد المادية".وختم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمس قنابل جوية موجهة من نوع جدام، وصاروخ هيمارس أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 162 طائرة دون طيار".القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

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روسيا, رصد عسكري