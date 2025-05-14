https://sarabic.ae/20250514/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميخايلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100517414.html
القوات الروسية تحرر بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T09:29+0000
2025-05-14T09:29+0000
2025-05-14T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، في بيان لها: "بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أشارت إلى أنه تم استهداف تشكيلات من 3 ألوية مشاة ميكانيكية ولواء هجومي ولواء رماة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحري في مناطق بلدات كراسنوارميسك ونوفوالكساندروفكا وأوليانوفكا ونوفايا بولتافكا ميروليوبوفكا وبيتروفسكويه وديميتروف ونوفوسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أفادت الوزارة بأن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي والطائرات الهجومية المسيرة والمدفعية استهدفت منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.وأضاف التقرير أنه علاوة على ذلك، تم استهداف موقع تخزين للزوارق المسيرة ومستودعات ذخيرة ونقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة.وعززت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات 4 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليميا ولواء دفاع وطني ووحدة القوات الخاصة "ستوغنا"، في بلدات غلوشينكوفو ودروجيليوبوفكا وكوبيانسك-أوزلوفوي وسوبوليوفكا وسينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف بيان الدفاع الروسية: "عززت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها التكتيكية واستهدفت أفراد ومعدات 6 ألوية ميكانيكية، في مناطق بلدات سيفيرسك وفاسيوتينسكوي وفيروليوبوفكا وألكسندر شولتينو ودروجكوفكا وإيفانوبولي وزاريا وديلييفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت فيلقين هجوميين آليين محمولين جوًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع محليًا في بلدات تيميروفكا ونوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبوغاتير وفولنويه بول في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم جبلي ولواء دفاع ساحلي ولواء بحري ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات أوريخوف وكامينسكويه ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكويه وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".وأردف البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تحشدات أفراد ومعدات لواء ميكانيكيا ولواء دبابات ولواء إنزال هجوميا وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليميا في بلدات بيلوبوليه وفوروجبا وإسكريسكوفشينا وسادكي وبافلوفكا وبروليتارسكويه وبسالوفكا في مقاطعة سومي".وأضافت الوزارة أن " خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 185 عسكريًا ودبابة ومركبتين مدرعتين قتاليتين و6 سيارات عسكرية و4 مدافع ميدان، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطة رادار استطلاع ومستودع للموارد المادية".وختم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمس قنابل جوية موجهة من نوع جدام، وصاروخ هيمارس أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 162 طائرة دون طيار".القوات الروسية تحرر بلدة ميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:29 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 10:25 GMT 14.05.2025)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة، في بيان لها: "بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أشارت إلى أنه تم استهداف تشكيلات من 3 ألوية مشاة ميكانيكية ولواء هجومي ولواء رماة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحري في مناطق بلدات كراسنوارميسك ونوفوالكساندروفكا وأوليانوفكا ونوفايا بولتافكا ميروليوبوفكا وبيتروفسكويه وديميتروف ونوفوسيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت: "بلغت خسائر العدو أكثر من 525 عسكريًا، و11 شاحنة صغيرة، ومدفعين" .
كما أفادت الوزارة بأن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي والطائرات الهجومية المسيرة والمدفعية استهدفت منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيانها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية في أوكرانيا".
وأضاف التقرير أنه علاوة على ذلك، تم استهداف موقع تخزين للزوارق المسيرة ومستودعات ذخيرة ونقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة.
وعززت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات 4 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليميا ولواء دفاع وطني ووحدة القوات الخاصة "ستوغنا"، في بلدات غلوشينكوفو ودروجيليوبوفكا وكوبيانسك-أوزلوفوي وسوبوليوفكا وسينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت قرابة 220 عسكريًا، ودبابة و10 سيارات، ومدفعي ميدان، وراجمة صواريخ ومستودعي ذخيرة".
وأردف بيان الدفاع الروسية: "عززت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها التكتيكية واستهدفت أفراد ومعدات 6 ألوية ميكانيكية، في مناطق بلدات سيفيرسك وفاسيوتينسكوي وفيروليوبوفكا وألكسندر شولتينو ودروجكوفكا وإيفانوبولي وزاريا وديلييفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى خسائر العدو التي بلغت أكثر من 220 عسكريًا و3 مركبات مدرعة قتالية، و5 سيارات ومدفعا ميدانيا ومحطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة.
وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت فيلقين هجوميين آليين محمولين جوًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع محليًا في بلدات تيميروفكا ونوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبوغاتير وفولنويه بول في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 175 عسكريًا ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و10 سيارات ومدفعين ميدانيين ومحطة حرب إلكترونية.
كما استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم جبلي ولواء دفاع ساحلي ولواء بحري ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات أوريخوف وكامينسكويه ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكويه وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".
وبحسب البيان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا و5 مركبات ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بريف هارت" عيار 155 ملم بريطانية الصنع، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة.
وأردف البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تحشدات أفراد ومعدات لواء ميكانيكيا ولواء دبابات ولواء إنزال هجوميا وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليميا في بلدات بيلوبوليه وفوروجبا وإسكريسكوفشينا وسادكي وبافلوفكا وبروليتارسكويه وبسالوفكا في مقاطعة سومي".
وأضافت الوزارة أن " خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 185 عسكريًا ودبابة ومركبتين مدرعتين قتاليتين و6 سيارات عسكرية و4 مدافع ميدان، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية ومحطة رادار استطلاع ومستودع للموارد المادية".
وختم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمس قنابل جوية موجهة من نوع جدام، وصاروخ هيمارس أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 162 طائرة دون طيار".