https://sarabic.ae/20250521/روسيا-تدعو-الولايات-المتحدة-لحضور-منتدى-الأمن-الدولي-في-موسكو-1100802966.html

روسيا تدعو الولايات المتحدة لحضور منتدى الأمن الدولي في موسكو

روسيا تدعو الولايات المتحدة لحضور منتدى الأمن الدولي في موسكو

سبوتنيك عربي

صرّح نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا وجهت دعوات إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول غير الصديقة لحضور المنتدى... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T03:13+0000

2025-05-21T03:13+0000

2025-05-21T03:13+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

منتدى الأمن الدولي

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موسكو –سبوتميك. وأضاف فينيديكتوف: "أود الإشارة إلى أن الدعوات لحضور المؤتمر وُجهت، من بين جهات أخرى، إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول غير الصديقة، التي أبدى ممثلوها اهتمامهم بالمشاركة، على الرغم من النهج المعادي لروسيا بشكل علني".وأعلن مجلس الأمن الروسي يوم الاثنين أن أكثر من 125 وفدًا من أكثر من 100 دولة أكدت مشاركتها في نسخة 2025 من منتداه الأمني ​​السنوي، المقرر عقده في موسكو في الفترة من 27 إلى 29 مايو/أيار."كانت روسيا وجهت دعوات للمشاركة في المنتدى إلى أكثر من 150 دولة من دول الجنوب والشرق، ودول رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب قيادات أكثر من 20 منظمة دولية.ويشمل جدول أعمال المنتدى الثالث عشر قضايا التعاون الدولي في مجال الأمن.وسيرأس الاجتماع الدولي الثالث عشر لممثلي الدول العليا لشؤون الأمن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو.يُنظّم مجلس الأمن الروسي اجتماعًا دوليًا سنويًا لكبار الممثلين المسؤولين عن قضايا الأمن منذ عام 2010.

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