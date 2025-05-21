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روسيا تدعو الولايات المتحدة لحضور منتدى الأمن الدولي في موسكو
روسيا تدعو الولايات المتحدة لحضور منتدى الأمن الدولي في موسكو
سبوتنيك عربي
صرّح نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا وجهت دعوات إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول غير الصديقة لحضور المنتدى... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T03:13+0000
2025-05-21T03:13+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
منتدى الأمن الدولي
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موسكو –سبوتميك. وأضاف فينيديكتوف: "أود الإشارة إلى أن الدعوات لحضور المؤتمر وُجهت، من بين جهات أخرى، إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول غير الصديقة، التي أبدى ممثلوها اهتمامهم بالمشاركة، على الرغم من النهج المعادي لروسيا بشكل علني".وأعلن مجلس الأمن الروسي يوم الاثنين أن أكثر من 125 وفدًا من أكثر من 100 دولة أكدت مشاركتها في نسخة 2025 من منتداه الأمني ​​السنوي، المقرر عقده في موسكو في الفترة من 27 إلى 29 مايو/أيار."كانت روسيا وجهت دعوات للمشاركة في المنتدى إلى أكثر من 150 دولة من دول الجنوب والشرق، ودول رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب قيادات أكثر من 20 منظمة دولية.ويشمل جدول أعمال المنتدى الثالث عشر قضايا التعاون الدولي في مجال الأمن.وسيرأس الاجتماع الدولي الثالث عشر لممثلي الدول العليا لشؤون الأمن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو.يُنظّم مجلس الأمن الروسي اجتماعًا دوليًا سنويًا لكبار الممثلين المسؤولين عن قضايا الأمن منذ عام 2010.
https://sarabic.ae/20250408/مجلس-الأمن-الروسي-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يضمن-نزع-السلاح-النووي-في-العالم-1099327337.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منتدى الأمن الدولي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منتدى الأمن الدولي

روسيا تدعو الولايات المتحدة لحضور منتدى الأمن الدولي في موسكو

03:13 GMT 21.05.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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تابعنا عبر
صرّح نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا وجهت دعوات إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول غير الصديقة لحضور المنتدى الدولي الثالث عشر حول قضايا الأمن، الذي سيُعقد في موسكو نهاية مايو/أيار.
موسكو –سبوتميك. وأضاف فينيديكتوف: "أود الإشارة إلى أن الدعوات لحضور المؤتمر وُجهت، من بين جهات أخرى، إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول غير الصديقة، التي أبدى ممثلوها اهتمامهم بالمشاركة، على الرغم من النهج المعادي لروسيا بشكل علني".
وأعلن مجلس الأمن الروسي يوم الاثنين أن أكثر من 125 وفدًا من أكثر من 100 دولة أكدت مشاركتها في نسخة 2025 من منتداه الأمني ​​السنوي، المقرر عقده في موسكو في الفترة من 27 إلى 29 مايو/أيار.
"كانت روسيا وجهت دعوات للمشاركة في المنتدى إلى أكثر من 150 دولة من دول الجنوب والشرق، ودول رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب قيادات أكثر من 20 منظمة دولية.
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ويشمل جدول أعمال المنتدى الثالث عشر قضايا التعاون الدولي في مجال الأمن.
وسيرأس الاجتماع الدولي الثالث عشر لممثلي الدول العليا لشؤون الأمن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو.
يُنظّم مجلس الأمن الروسي اجتماعًا دوليًا سنويًا لكبار الممثلين المسؤولين عن قضايا الأمن منذ عام 2010.
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