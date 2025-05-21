https://sarabic.ae/20250521/مدير-نيابة-التعاون-الدولي-وحقوق-الإنسان-في-الكويت-الجرائم-الإلكترونية-تهديد-عالمي-1100831454.html
مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في الكويت: الجرائم الإلكترونية تهديد عالمي
مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في الكويت: الجرائم الإلكترونية تهديد عالمي
سبوتنيك عربي
أكد أحمد الماجد، مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في دولة الكويت، أن الجرائم الإلكترونية والقرصنة تعتبر عابرة للقارات حيث يمكن تنفيذها في دولة والحصول... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T17:24+0000
2025-05-21T17:24+0000
2025-05-21T17:24+0000
روسيا
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وقال في حديث لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى "بطرسبورغ القانوني الدولي": "نحن سعداء جدا في تواجد النيابة العامة في دولة الكويت في لمشاركة في المنتدى الـ13 للقانوني الدولي المتعلق في العدالة الجنائية في روسيا الاتحادية".وكشف الماجد أن الكويت وقعت عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ومنها مع الأمم المتحدة.ويعد منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي من أكبر منصات الحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية والسياسية وتطبيق القانون. وتقام فعاليات المنتدى هذا العام في الفترة من 19 إلى 21 مايو تحت شعار "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل".ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.روبوتات روسية في خدمة العدالة... فيديورئيس وفد جمعية الحقوقيين الإماراتيين يؤكد أهمية التعاون القانوني مع دول "بريكس" في منتدى بطرسبورغ
https://sarabic.ae/20250521/روبوتات-روسية-في-خدمة-العدالة-فيديو--1100827461.html
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روسيا, أخبار العالم الآن
مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في الكويت: الجرائم الإلكترونية تهديد عالمي
حصري
أكد أحمد الماجد، مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في دولة الكويت، أن الجرائم الإلكترونية والقرصنة تعتبر عابرة للقارات حيث يمكن تنفيذها في دولة والحصول على نتائجها في دولة أخرى.
وقال في حديث لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى "بطرسبورغ القانوني الدولي": "نحن سعداء جدا في تواجد النيابة العامة في دولة الكويت في لمشاركة في المنتدى الـ13 للقانوني الدولي المتعلق في العدالة الجنائية في روسيا الاتحادية".
وكشف الماجد أن الكويت وقعت عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ومنها مع الأمم المتحدة.
ويعد منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي
من أكبر منصات الحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية والسياسية وتطبيق القانون. وتقام فعاليات المنتدى هذا العام في الفترة من 19 إلى 21 مايو تحت شعار "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل".
ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا
، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.