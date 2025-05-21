مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في الكويت: الجرائم الإلكترونية تهديد عالمي

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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
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التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
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من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
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27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
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183 د
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صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
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29 د
بلا قيود
مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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09:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
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تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في الكويت: الجرائم الإلكترونية تهديد عالمي
مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في الكويت: الجرائم الإلكترونية تهديد عالمي
سبوتنيك عربي
أكد أحمد الماجد، مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في دولة الكويت، أن الجرائم الإلكترونية والقرصنة تعتبر عابرة للقارات حيث يمكن تنفيذها في دولة والحصول... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T17:24+0000
2025-05-21T17:24+0000
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وقال في حديث لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى "بطرسبورغ القانوني الدولي": "نحن سعداء جدا في تواجد النيابة العامة في دولة الكويت في لمشاركة في المنتدى الـ13 للقانوني الدولي المتعلق في العدالة الجنائية في روسيا الاتحادية".وكشف الماجد أن الكويت وقعت عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ومنها مع الأمم المتحدة.ويعد منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي من أكبر منصات الحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية والسياسية وتطبيق القانون. وتقام فعاليات المنتدى هذا العام في الفترة من 19 إلى 21 مايو تحت شعار "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل".ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.روبوتات روسية في خدمة العدالة... فيديورئيس وفد جمعية الحقوقيين الإماراتيين يؤكد أهمية التعاون القانوني مع دول "بريكس" في منتدى بطرسبورغ
https://sarabic.ae/20250521/روبوتات-روسية-في-خدمة-العدالة-فيديو--1100827461.html
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روسيا, أخبار العالم الآن

مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في الكويت: الجرائم الإلكترونية تهديد عالمي

17:24 GMT 21.05.2025
© Sputnikأحمد الماجد، مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الانسان في دولة الكويت
أحمد الماجد، مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الانسان في دولة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد أحمد الماجد، مدير نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في دولة الكويت، أن الجرائم الإلكترونية والقرصنة تعتبر عابرة للقارات حيث يمكن تنفيذها في دولة والحصول على نتائجها في دولة أخرى.
وقال في حديث لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى "بطرسبورغ القانوني الدولي": "نحن سعداء جدا في تواجد النيابة العامة في دولة الكويت في لمشاركة في المنتدى الـ13 للقانوني الدولي المتعلق في العدالة الجنائية في روسيا الاتحادية".
وكشف الماجد أن الكويت وقعت عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ومنها مع الأمم المتحدة.
روبوتات روسية في خدمة العدالة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
روبوتات روسية في خدمة العدالة... فيديو
16:10 GMT
ويعد منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي من أكبر منصات الحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية والسياسية وتطبيق القانون. وتقام فعاليات المنتدى هذا العام في الفترة من 19 إلى 21 مايو تحت شعار "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل".
ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.
روبوتات روسية في خدمة العدالة... فيديو
رئيس وفد جمعية الحقوقيين الإماراتيين يؤكد أهمية التعاون القانوني مع دول "بريكس" في منتدى بطرسبورغ
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