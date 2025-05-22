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مستشفى سعودي يزرع أول جهاز ذكي داخل الدماغ
مستشفى سعودي يزرع أول جهاز ذكي داخل الدماغ
سبوتنيك عربي
نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث السعودي، في إجراء أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط لزرع جهاز ذكي داخل الدماغ، يعمل على تحسين التحكم بالأمراض... 22.05.2025, سبوتنيك عربي
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السعودية
أخبار الشرق الأوسط
عملية
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "هذا الابتكار يعتمد على رصد النشاط الكهربائي غير الطبيعي وإرسال نبضات كهربائية دقيقة إلى المناطق المصابة، ما يسهم في تخفيف الأعراض وتقليل الاعتماد على الأدوية، ويعزز جودة حياة المرضى، ويمنحهم مزيدا من الاستقلالية والاستقرار الصحي".وأضافت: "كما يسهم داخل الجهاز في تحليل الإشارات الدماغية بشكل فوري، ليتعرف على الأنماط غير الطبيعية في نشاط الدماغ، ويستجيب تلقائيًا بإرسال نبضات كهربائية دقيقة تعيد التوازن للنشاط العصبي، ما يمكن من علاج أكثر دقة ومرونة يتكيف مع حالة كل مريض لحظة بلحظة، دون الحاجة إلى تدخل يدوي مستمر من الفريق الطبي".وبحسب الوكالة السعودية، "يتميز الإجراء باستخدام تقنيات طفيفة التوغل تستغرق بين 3 إلى 5 ساعات فقط، دون الحاجة إلى شقوق جراحية واسعة، ما يقلل من فترة التعافي والمضاعفات المحتملة، ويعزز سرعة عودة المريض إلى حياته اليومية".
https://sarabic.ae/20250514/نيو-سبيس-انطلاقة-سعودية-نحو-ريادة-فضاء-المستقبل-1100545113.html
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السعودية, أخبار الشرق الأوسط, عملية
السعودية, أخبار الشرق الأوسط, عملية

مستشفى سعودي يزرع أول جهاز ذكي داخل الدماغ

13:50 GMT 22.05.2025
© Unsplash/ Piron Guillaumeعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Unsplash/ Piron Guillaume
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نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث السعودي، في إجراء أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط لزرع جهاز ذكي داخل الدماغ، يعمل على تحسين التحكم بالأمراض العصبية المزمنة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "هذا الابتكار يعتمد على رصد النشاط الكهربائي غير الطبيعي وإرسال نبضات كهربائية دقيقة إلى المناطق المصابة، ما يسهم في تخفيف الأعراض وتقليل الاعتماد على الأدوية، ويعزز جودة حياة المرضى، ويمنحهم مزيدا من الاستقلالية والاستقرار الصحي".

وبحسب "واس"، فإن "هذا الابتكار المتقدم يمكّن المرضى من تحسين السيطرة على الأعراض العصبية، مع إمكانية تقليل جرعات الأدوية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، مما يخفف آثارها الجانبية، ويعزز جودة الحياة اليومية، خصوصا لدى المصابين بمرض باركنسون والصرع واضطرابات الحركة".

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وأضافت: "كما يسهم داخل الجهاز في تحليل الإشارات الدماغية بشكل فوري، ليتعرف على الأنماط غير الطبيعية في نشاط الدماغ، ويستجيب تلقائيًا بإرسال نبضات كهربائية دقيقة تعيد التوازن للنشاط العصبي، ما يمكن من علاج أكثر دقة ومرونة يتكيف مع حالة كل مريض لحظة بلحظة، دون الحاجة إلى تدخل يدوي مستمر من الفريق الطبي".
و"يبدأ أثر الجهاز في الظهور خلال الأسابيع الأولى من الزرع، إلا أن تحقيق الفائدة القصوى يتطلب معايرة دقيقة خلال فترة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر، تُضبط خلالها الاستجابة الكهربائية بناء على الإشارات الدماغية الفعلية التي يسجلها الجهاز".
وبحسب الوكالة السعودية، "يتميز الإجراء باستخدام تقنيات طفيفة التوغل تستغرق بين 3 إلى 5 ساعات فقط، دون الحاجة إلى شقوق جراحية واسعة، ما يقلل من فترة التعافي والمضاعفات المحتملة، ويعزز سرعة عودة المريض إلى حياته اليومية".
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