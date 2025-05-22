https://sarabic.ae/20250522/منها-4-جامعات-روسية-الحكومة-السورية-تعلن-الاعتراف-بجامعات-جديدة-عربية-وأجنبية-1100845371.html
منها 4 جامعات روسية... الحكومة السورية تعلن الاعتراف بجامعات جديدة عربية وأجنبية
منها 4 جامعات روسية... الحكومة السورية تعلن الاعتراف بجامعات جديدة عربية وأجنبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، اليوم الخميس، الاعتراف بقائمة جديدة من الجامعات والكليات العربية والأجنبية، الحكومية والخاصة. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T10:24+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن قرار الوزارة، أنه "ستضاف هذه المؤسسات التعليمية إلى قوائم الجامعات المعترف بها من قبلها، وهي تتضمن ثلاثين جامعة وكلية عربية وأجنبية، حكومية وخاصة". وبحسب القرار، تضم القائمة المعتمدة الكليات التكنولوجية المصرية الآتية: الكلية التكنولوجية بالمطرية، الكلية التكنولوجية بالصحافة، الكلية التكنولوجية بقويسنا، الكلية التكنولوجية بالمحلة، الكلية التكنولوجية بالاسكندرية، الكلية التكنولوجية ببورسعيد، الكلية التكنولوجية بوسط الوادي، الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي.وكانت الوزارة أعلنت أخيرا الاعتراف بـ 23 جامعة حكومية وخاصة في تركيا وشمال قبرص.
https://sarabic.ae/20250522/فصل-الطلاب-السوريين-في-مصر-مصادر-حكومية-تكشف-حقائق-1100842204.html
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أخبار سوريا اليوم, جامعات, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, جامعات, العالم العربي
منها 4 جامعات روسية... الحكومة السورية تعلن الاعتراف بجامعات جديدة عربية وأجنبية
10:24 GMT 22.05.2025 (تم التحديث: 10:28 GMT 22.05.2025)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، اليوم الخميس، الاعتراف بقائمة جديدة من الجامعات والكليات العربية والأجنبية، الحكومية والخاصة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن قرار الوزارة، أنه "ستضاف هذه المؤسسات التعليمية إلى قوائم الجامعات المعترف بها
من قبلها، وهي تتضمن ثلاثين جامعة وكلية عربية وأجنبية، حكومية وخاصة".
وتضم قائمة الجامعات الحكومية التي تم الاعترف بها، كلا من: جامعة القضاريف السودانية، جامعة سوهاج المصرية، جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية، جامعة ميتشنيكوف الروسية (NWSMU)، جامعة اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية (EFL) الهندية، معهد بوشكين للغة الروسية PUSHKIN STATE RUSSIAN LANGUAGE INSTITUTE ، جامعة وادي النيل السودانية، جامعة حمد بن خليفة القطرية، جامعة باريس- ساكلاي الفرنسية، الجامعة الروسية للرياضة ( The Russian University of Sport GTSOLIFK)، جامعة ميريا (MIREA - RUSSIAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY )، جامعة أكاديمية جنوب كازاخستان الطبية.
وبحسب القرار
، تضم القائمة المعتمدة الكليات التكنولوجية المصرية الآتية: الكلية التكنولوجية بالمطرية، الكلية التكنولوجية بالصحافة، الكلية التكنولوجية بقويسنا، الكلية التكنولوجية بالمحلة، الكلية التكنولوجية بالاسكندرية، الكلية التكنولوجية ببورسعيد، الكلية التكنولوجية بوسط الوادي، الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي.
ويضم قرار وزارة التعليم العالي، في قائمة الجامعات الخاصة، كلا من جامعة آزاد فرع غرب طهران الإيرانية، جامعة الشرقية، وجامعة صحار في سلطنة عمان، جامعة المركز الاجتماعي، وجامعة الأدفنتست في الفلبين، جامعة فنربخشة (FBU) التركية، كليات الشرق العربي السعودية، جامعة معهد فيلور للتكنولوجيا (IT) الهندية، جامعة جيوماتيكا ماليزيا، جامعة كلية إدارة الأعمال والقانون( BSP) الألمانية.
وكانت الوزارة أعلنت أخيرا الاعتراف بـ 23 جامعة حكومية وخاصة في تركيا وشمال قبرص.