https://sarabic.ae/20250522/فصل-الطلاب-السوريين-في-مصر-مصادر-حكومية-تكشف-حقائق-1100842204.html
فصل الطلاب السوريين في مصر... مصادر حكومية تكشف حقائق
فصل الطلاب السوريين في مصر... مصادر حكومية تكشف حقائق
سبوتنيك عربي
نفت مصادر حكومية مصرية الأنباء التي تتحدث عن اتخاذ السلطات المصرية إجراءات فصل تعسفي من الجامعات بحق طلاب سوريين، بالإضافة إلى منعهم من دخول الامتحانات. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T08:17+0000
2025-05-22T08:17+0000
2025-05-22T10:27+0000
مصر
طلبة سوريون
فصل
العالم العربي
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ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي في مصر، قوله: "لا يوجد أي إجراءات من هذا النوع في الجامعات المصرية تجاه الطلاب السوريين"، إذ لم أي قرارات فصل تعسفي أو منع من دخول الامتحانات لم تصدر بحق الطلبة السوريين أو غيرهم"، وأضاف: "الطالب الوافد الذي يحمل إقامة مشروعة يعامل معاملة الطالب المصري دون تمييز".كما أوضح "أن أي طالب وافد قام بالتسجيل في الجامعة له إقامة مشروعة داخل البلاد"، موضحا أن "منع الطالب من تأدية الامتحان يتم فقط في حال لم يستوفِ نسب الحضور المقررة للمحاضرات، أو إذا صدر جزاء تأديبي بحرمانه من أداء الامتحان".وأضاف: "بالنسبة لبعض اللاجئين السياسيين التابعين للأمم المتحدة فإن الأمم المتحدة تضع شروطاً"، مضيفا أن "مكتب اللاجئين للأمم المتحدة أوقف قبل أيام إصدار أو تجديد الأوراق الثبوتية للاجئين، بسبب بعض الظروف التي تمر بها الأمم المتحدة".يشار إلى أنه وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن عدد السوريين المسجلين في مصر ارتفع بشكل كبير من 12800 في نهاية 2012 إلى أكثر من 153000 شخص نهاية 2023، فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد السوريين في مصر بنحو مليون ونصف.
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مصر, طلبة سوريون, فصل, العالم العربي
مصر, طلبة سوريون, فصل, العالم العربي
فصل الطلاب السوريين في مصر... مصادر حكومية تكشف حقائق
08:17 GMT 22.05.2025 (تم التحديث: 10:27 GMT 22.05.2025)
نفت مصادر حكومية مصرية الأنباء التي تتحدث عن اتخاذ السلطات المصرية إجراءات فصل تعسفي من الجامعات بحق طلاب سوريين، بالإضافة إلى منعهم من دخول الامتحانات.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي في مصر، قوله: "لا يوجد أي إجراءات من هذا النوع في الجامعات المصرية تجاه الطلاب السوريين
"، إذ لم أي قرارات فصل تعسفي أو منع من دخول الامتحانات لم تصدر بحق الطلبة السوريين أو غيرهم"، وأضاف: "الطالب الوافد الذي يحمل إقامة مشروعة يعامل معاملة الطالب المصري دون تمييز".
بدوره، أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن "ما يثار عار من الصحة، ويخالف الواقع"، مشيرا إلى أن "جامعة القاهرة مشهود لها عبر تاريخها بأنها بيئة تعليمية جاذبة للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم".
كما أوضح "أن أي طالب وافد قام بالتسجيل في الجامعة له إقامة مشروعة داخل البلاد
"، موضحا أن "منع الطالب من تأدية الامتحان يتم فقط في حال لم يستوفِ نسب الحضور المقررة للمحاضرات، أو إذا صدر جزاء تأديبي بحرمانه من أداء الامتحان".
وفي السياق، قال الخبير الأمني المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء مروان مصطفى: "مصر الدولة الوحيدة التي تستقبل أي لاجئين من كل الدول، وتعتبرهم ضيوفا ولهم كل الحقوق الممنوحة للمواطن المصري، ويشهد النازحون من سوريا والسودان وليبيا واليمن والأفارقة على ذلك".
وأضاف: "بالنسبة لبعض اللاجئين السياسيين التابعين للأمم المتحدة فإن الأمم المتحدة تضع شروطاً"، مضيفا أن "مكتب اللاجئين للأمم المتحدة أوقف قبل أيام إصدار أو تجديد الأوراق الثبوتية للاجئين، بسبب بعض الظروف التي تمر بها الأمم المتحدة".
وتابع: "القواعد السارية على الطلبة المصريين تسري على الطلبة العرب، شرط الانتظام في الدراسة، وعدم نفاد مرات الرسوب، وسريان تصاريح الإقامة الخاصة بهم، وذلك لمنع حدوث أي تلاعب أو الخروج على القواعد الموضوعة للوافدين للدراسة بالجامعات المصرية".
يشار إلى أنه وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن عدد السوريين المسجلين في مصر
ارتفع بشكل كبير من 12800 في نهاية 2012 إلى أكثر من 153000 شخص نهاية 2023، فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد السوريين في مصر بنحو مليون ونصف.