ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الهواتف الذكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
المواجهة الروسية الأوروبية بين الحقيقة والخدعة.. يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:16 GMT
37 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250523/ترامب-يهدد-بفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-على-جميع-الهواتف-الذكية-1100908519.html
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الهواتف الذكية
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الهواتف الذكية
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض الرسوم الجمركية التي أعلنها ضد شركة "أبل" على جميع الشركات التي تصنع الهواتف الذكية. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T19:36+0000
2025-05-23T19:36+0000
أخبار العالم الآن
العالم
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/17/1100908689_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_513b029d94ba82f7c0e1c0481796eff5.jpg
وقال ترامب إن الرسوم التي تم الإعلان عنها ضد شركة "أبل" بقيمة 25 في المئة، ستشمل جميع الهواتف الذكية التي يتم تصنيعها في الخارج.ولفت ترامب إلى أنه يرى أنه من العدل أن يتم تطبيق الرسوم الجمركية على جميع الشركات وليس "أبل" وحدها.وأوضح أن "الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية يونيو/ حزيران المقبل".ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جدل عالمي وخلافات بين واشنطن والدول الأخرى، التي فرض عليها رسوم جمركية متفاوتة قبل أن يتراجع عنها أو يعلقها جزئيا في وقت لاحق.وكانت أبرز المواجهات بينه وبين كندا والاتحاد الأوروبي والصين، التي تطورت الأمور معها إلى حرب تجارية برسوم ورسوم مضادة، إلى أن توصل الطرفان إلى توافق يخفض الرسوم بصورة كبيرة لمدة محددة، حتى يتم التوصل لاتفاق واسع.
https://sarabic.ae/20210611/تقارير-إدارة-ترامب-أجبرت-آبل-على-جمع-بيانات-صحفيين-وديمقراطيين-سرا-بما-فيهم-طفل-1049221457.html
https://sarabic.ae/20250523/ترامب-الرسوم-الجمركية-بنسبة-50-ستجبر-شركات-الاتحاد-الأوروبي-على-نقل-الإنتاج-لبلادنا-1100907810.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/17/1100908689_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_a6f2e38cbe3bf52a5e9b04b91aeb9686.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الهواتف الذكية

19:36 GMT 23.05.2025
© Getty Images / Michael M. Santiago / Staffهاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© Getty Images / Michael M. Santiago / Staff
تابعنا عبر
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض الرسوم الجمركية التي أعلنها ضد شركة "أبل" على جميع الشركات التي تصنع الهواتف الذكية.
وقال ترامب إن الرسوم التي تم الإعلان عنها ضد شركة "أبل" بقيمة 25 في المئة، ستشمل جميع الهواتف الذكية التي يتم تصنيعها في الخارج.
Альт: الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحمل نسخة من الصفحة الأولى لصحيفة يو إس إيه توداي تظهر أنباء تبرئته في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ 6 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2021
تقارير: إدارة ترامب أجبرت "أبل" على جمع بيانات صحفيين وديمقراطيين سرا... بما فيهم طفل
11 يونيو 2021, 14:40 GMT
ولفت ترامب إلى أنه يرى أنه من العدل أن يتم تطبيق الرسوم الجمركية على جميع الشركات وليس "أبل" وحدها.
وأوضح أن "الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية يونيو/ حزيران المقبل".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
ترامب: الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستجبر شركات الاتحاد الأوروبي على نقل الإنتاج لبلادنا
19:15 GMT
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جدل عالمي وخلافات بين واشنطن والدول الأخرى، التي فرض عليها رسوم جمركية متفاوتة قبل أن يتراجع عنها أو يعلقها جزئيا في وقت لاحق.
وكانت أبرز المواجهات بينه وبين كندا والاتحاد الأوروبي والصين، التي تطورت الأمور معها إلى حرب تجارية برسوم ورسوم مضادة، إلى أن توصل الطرفان إلى توافق يخفض الرسوم بصورة كبيرة لمدة محددة، حتى يتم التوصل لاتفاق واسع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала