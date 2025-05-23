https://sarabic.ae/20250523/ترامب-يهدد-بفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-على-جميع-الهواتف-الذكية-1100908519.html
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الهواتف الذكية
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الهواتف الذكية
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض الرسوم الجمركية التي أعلنها ضد شركة "أبل" على جميع الشركات التي تصنع الهواتف الذكية. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T19:36+0000
2025-05-23T19:36+0000
2025-05-23T19:36+0000
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وقال ترامب إن الرسوم التي تم الإعلان عنها ضد شركة "أبل" بقيمة 25 في المئة، ستشمل جميع الهواتف الذكية التي يتم تصنيعها في الخارج.ولفت ترامب إلى أنه يرى أنه من العدل أن يتم تطبيق الرسوم الجمركية على جميع الشركات وليس "أبل" وحدها.وأوضح أن "الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية يونيو/ حزيران المقبل".ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جدل عالمي وخلافات بين واشنطن والدول الأخرى، التي فرض عليها رسوم جمركية متفاوتة قبل أن يتراجع عنها أو يعلقها جزئيا في وقت لاحق.وكانت أبرز المواجهات بينه وبين كندا والاتحاد الأوروبي والصين، التي تطورت الأمور معها إلى حرب تجارية برسوم ورسوم مضادة، إلى أن توصل الطرفان إلى توافق يخفض الرسوم بصورة كبيرة لمدة محددة، حتى يتم التوصل لاتفاق واسع.
https://sarabic.ae/20210611/تقارير-إدارة-ترامب-أجبرت-آبل-على-جمع-بيانات-صحفيين-وديمقراطيين-سرا-بما-فيهم-طفل-1049221457.html
https://sarabic.ae/20250523/ترامب-الرسوم-الجمركية-بنسبة-50-ستجبر-شركات-الاتحاد-الأوروبي-على-نقل-الإنتاج-لبلادنا-1100907810.html
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أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الهواتف الذكية
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض الرسوم الجمركية التي أعلنها ضد شركة "أبل" على جميع الشركات التي تصنع الهواتف الذكية.
وقال ترامب إن الرسوم التي تم الإعلان عنها ضد شركة "أبل" بقيمة 25 في المئة، ستشمل جميع الهواتف الذكية التي يتم تصنيعها
في الخارج.
ولفت ترامب إلى أنه يرى أنه من العدل أن يتم تطبيق الرسوم الجمركية
على جميع الشركات وليس "أبل" وحدها.
وأوضح أن "الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية يونيو/ حزيران المقبل".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، تسبب الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، في جدل عالمي وخلافات بين واشنطن والدول الأخرى، التي فرض عليها رسوم جمركية متفاوتة قبل أن يتراجع عنها أو يعلقها جزئيا في وقت لاحق.
وكانت أبرز المواجهات بينه وبين كندا والاتحاد الأوروبي والصين، التي تطورت الأمور معها إلى حرب تجارية برسوم ورسوم مضادة، إلى أن توصل الطرفان إلى توافق يخفض الرسوم بصورة كبيرة لمدة محددة، حتى يتم التوصل لاتفاق واسع.