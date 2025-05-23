https://sarabic.ae/20250523/على-طريقة-ابن-سلمان-استقبال-خاص-للحجاج-السوريين-في-السعودية-فيديو-1100891232.html
على طريقة ابن سلمان... استقبال خاص للحجاج السوريين في السعودية.. فيديو
على طريقة ابن سلمان... استقبال خاص للحجاج السوريين في السعودية.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع لاستقبال الحجاج السوريين في المملكة العربية السعودية، الذين وصلوا لأداء فريضة الحج. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T11:33+0000
2025-05-23T11:33+0000
2025-05-23T12:26+0000
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وبطريقة التعبير عن الامتنان الشهيرة التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان، استقبل عدد من أبناء الشعب السعودي الحجاج السوريين الذين وصلوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج.وظهر السعوديون في الفيديو المتداول واضعين أيديهم على صدورهم فور وصول أولى رحلات الحجاج القادمين من سوريا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حيث استقبلوهم بالأهازيج والورود.الفيديو المنتشر لاقى انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بكرم وحسن ضيافة الشعب السعودي لأشقائهم السوريين."بسبب الشاورما"... سرقة غريبة لمطعم في كندا... فيديو"سحب الماماتوس" لوحة فنية مضيئة في سماء أمريكا... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
على طريقة ابن سلمان... استقبال خاص للحجاج السوريين في السعودية.. فيديو
11:33 GMT 23.05.2025 (تم التحديث: 12:26 GMT 23.05.2025)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع لاستقبال الحجاج السوريين في المملكة العربية السعودية، الذين وصلوا لأداء فريضة الحج.
وبطريقة التعبير عن الامتنان الشهيرة التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان، استقبل عدد من أبناء الشعب السعودي الحجاج السوريين الذين وصلوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج.
وظهر السعوديون في الفيديو المتداول واضعين أيديهم على صدورهم فور وصول أولى رحلات الحجاج القادمين من سوريا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حيث استقبلوهم بالأهازيج والورود.
الفيديو المنتشر لاقى انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بكرم وحسن ضيافة الشعب السعودي لأشقائهم السوريين.