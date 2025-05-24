https://sarabic.ae/20250524/الجيش-الإيراني-يؤكد-مراقبته-الدقيقة-لـتحركات-الأعداء-واستعداده-لمواجهة-التهديدات-1100940927.html

الجيش الإيراني يؤكد مراقبته الدقيقة لـ"تحركات الأعداء" واستعداده لمواجهة التهديدات

الجيش الإيراني يؤكد مراقبته الدقيقة لـ"تحركات الأعداء" واستعداده لمواجهة التهديدات

سبوتنيك عربي

أكد الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنه "سيرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء، ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة". 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T20:32+0000

2025-05-24T20:32+0000

2025-05-24T20:32+0000

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وشدد في بيان له بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر، أنه إلى جانب باقي القوات المسلحة الإيرانية، مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني، ولن يتيح للأعداء فرصة ترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع.وأشار البيان إلى أن الذكرى تأتي في وقت يواصل فيه أعداء النظام الإسلامي محاولاتهم لإضعاف الجمهورية عبر المؤامرات والدسائس.وأضاف الجيش، بتوجيه من قائد الثورة الإسلامية وباعتماد القدرات الذاتية، يراقب تحركات الأعداء بدقة وسيتصدى لأي تهديد أو اعتداء بكل حزم، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تماما للدفاع عن وحدة التراب الوطني واستقلاله وأمنه، ولن تسمح بتمرير أحلام الأعداء المتربصين.وكان الجيش الإيراني أكد، أمس الجمعة، أن أي مغامرة أمريكية ستؤدي إلى مصير مماثل لفيتنام وأفغانستان.ونقلت وكالة "تسنيم"، ظهر أمس الجمعة، عن بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن "أي مغامرة أمريكية في المنطقة سيكون مصيرها شبيها بمآل واشنطن في فيتنام وأفغانستان".وانتهت، أمس الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.وتأتي هذه الجولة بعد 4 جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون "ناجحة إلى حد كبير"، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.ونص الاتفاق النووي، المُبرم قبل عقد من الزمان بين بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وقد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب السابقة، من خطة العمل الشاملة المشتركة، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. وينتهي العمل بالاتفاق فعليًا، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقر بالاتفاق.

https://sarabic.ae/20250523/الجيش-الإيراني-أي-مغامرة-أمريكية-ستؤدي-إلى-مصير-مماثل-لفيتنام-وأفغانستان-1100889510.html

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