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الحرس الثوري الإيراني: أي "حماقة" إسرائيلية ستقابل برد "ساحق"
الحرس الثوري الإيراني: أي "حماقة" إسرائيلية ستقابل برد "ساحق"
سبوتنيك عربي
وجه الحرس الثوري الإسلامي، اليوم الخميس، تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل، قائلا إن "أي هجوم من ناحيتها سيقابل برد ساحق داخل الأراضي المحتلة". 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T19:36+0000
2025-05-22T20:14+0000
إيران
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وقال المتحدث باسم الحرس، العميد علي محمد نائيني، في بيان له: "إذا أقدم النظام الصهيوني المتهور على فعل أحمق وهاجم، فسيقابل برد مدمر وحاسم داخل حدوده الجغرافية الضيقة".وأكد المتحدث أن القوة العسكرية الإيرانية قد نمت كثيرا مقارنة بالماضي، مشيرا إلى أننا "أصبحنا أقوى في جوانب مختلفة مقارنة بالسنوات السابقة، وتقدمنا ​​العسكري مذهل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، بأن الجيش الإيراني في قمة جاهزيته، وحذر من أنه سيرد على أي تهديدات بشكل متناسب مع مستواها.وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، عن "مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن ومدير وكالة الطاقة الذرية بشأن تهديدات إسرائيل الأخيرة".وقال عراقجي، في رسالته، إن "تهديد إسرائيل بالهجوم على المنشآت النووية السلمية في إيران خطر على السلام والأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدا على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية المنشآت والمواد النووية الإيرانية.ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة أن تبادر الوكالة الدولية للتحقيق في هذه التهديدات وإدانتها بوضوح حفاظا على مصداقيتها.وكشفت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، تفاصيل استعدادات إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية بسرعة في حال انهيار المفاوضات، وذلك قبل يوم من انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات الأمريكية الإيرانية، غدا الجمعة.وأفاد مصدران إسرائيليان مطلعان بأن "أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تحولت خلال الأيام القليلة الماضية من الاعتقاد بقرب التوصل إلى اتفاق نووي إلى الاعتقاد بإمكانية انهيار المحادثات قريبًا"، وذلك ، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".وقال مصدر مطلع إن "الجيش الإسرائيلي يعتقد أن فرصته العملية لشن ضربة ناجحة قد تتلاشى قريبًا، لذا يتعين على إسرائيل التحرك بسرعة في حال فشلت المحادثات"، إلا أنه رفض توضيح سبب اعتقاد الجيش بأن الضربة ستكون أقل فعالية لاحقًا.وكشفت وسائل أمريكية، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخبارية حول استعدادات إسرائيلية محتملة لشن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.وفي العام الماضي، شنت إيران هجومين صاروخيين على إسرائيل، الأول كان في 14 أبريل/ نيسان ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية العامة الإيرانية في دمشق، والثاني كان في ليلة 19 أبريل/ نيسان، فيما ردت إسرائيل بشن ضربة محدودة على أهداف في إيران.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي. من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250511/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-إيران-أخطر-دولة-في-المنطقة-ويجب-تفكيك-برنامجها-النووي-1100400542.html
https://sarabic.ae/20250507/عراقجي-ينفي-ضلوع-إيران-في-أي-مخطط-لاستهداف-السفارة-الإسرائيلية-في-لندن-1100288118.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, العالم

الحرس الثوري الإيراني: أي "حماقة" إسرائيلية ستقابل برد "ساحق"

19:36 GMT 22.05.2025 (تم التحديث: 20:14 GMT 22.05.2025)
© Sputnikقدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني
قدرات صاروخ فتح 450 الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
وجه الحرس الثوري الإسلامي، اليوم الخميس، تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل، قائلا إن "أي هجوم من ناحيتها سيقابل برد ساحق داخل الأراضي المحتلة".
وقال المتحدث باسم الحرس، العميد علي محمد نائيني، في بيان له: "إذا أقدم النظام الصهيوني المتهور على فعل أحمق وهاجم، فسيقابل برد مدمر وحاسم داخل حدوده الجغرافية الضيقة".
وأكد المتحدث أن القوة العسكرية الإيرانية قد نمت كثيرا مقارنة بالماضي، مشيرا إلى أننا "أصبحنا أقوى في جوانب مختلفة مقارنة بالسنوات السابقة، وتقدمنا ​​العسكري مذهل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "لن يعود الاستقرار إلى العالم والمنطقة إلا بإبادة إسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، بأن الجيش الإيراني في قمة جاهزيته، وحذر من أنه سيرد على أي تهديدات بشكل متناسب مع مستواها.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، عن "مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن ومدير وكالة الطاقة الذرية بشأن تهديدات إسرائيل الأخيرة".
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وقال عراقجي، في رسالته، إن "تهديد إسرائيل بالهجوم على المنشآت النووية السلمية في إيران خطر على السلام والأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدا على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية المنشآت والمواد النووية الإيرانية.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة أن تبادر الوكالة الدولية للتحقيق في هذه التهديدات وإدانتها بوضوح حفاظا على مصداقيتها.
وكشفت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، تفاصيل استعدادات إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية بسرعة في حال انهيار المفاوضات، وذلك قبل يوم من انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات الأمريكية الإيرانية، غدا الجمعة.
وأفاد مصدران إسرائيليان مطلعان بأن "أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تحولت خلال الأيام القليلة الماضية من الاعتقاد بقرب التوصل إلى اتفاق نووي إلى الاعتقاد بإمكانية انهيار المحادثات قريبًا"، وذلك ، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".
وقال مصدر مطلع إن "الجيش الإسرائيلي يعتقد أن فرصته العملية لشن ضربة ناجحة قد تتلاشى قريبًا، لذا يتعين على إسرائيل التحرك بسرعة في حال فشلت المحادثات"، إلا أنه رفض توضيح سبب اعتقاد الجيش بأن الضربة ستكون أقل فعالية لاحقًا.
وكشفت وسائل أمريكية، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخبارية حول استعدادات إسرائيلية محتملة لشن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
عراقجي ينفي ضلوع إيران في أي مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية بلندن
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وفي العام الماضي، شنت إيران هجومين صاروخيين على إسرائيل، الأول كان في 14 أبريل/ نيسان ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية العامة الإيرانية في دمشق، والثاني كان في ليلة 19 أبريل/ نيسان، فيما ردت إسرائيل بشن ضربة محدودة على أهداف في إيران.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي. من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
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