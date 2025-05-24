https://sarabic.ae/20250524/بكين-تحذر-واشنطن-من-استغلال-الفلبين-لإثارة-التوتر-في-بحر-الصين-الجنوبي-1100914169.html

بكين تحذر واشنطن من "استغلال" الفلبين لإثارة التوتر في بحر الصين الجنوبي

بكين تحذر واشنطن من "استغلال" الفلبين لإثارة التوتر في بحر الصين الجنوبي

سبوتنيك عربي

دعت الصين، أمس الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى "الامتناع عن استخدام الفلبين لإثارة المشكلات في بحر الصين الجنوبي"، مؤكدة ضرورة "توقف الجانب الفلبيني... 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T05:46+0000

2025-05-24T05:46+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، ردًا على استفسار إعلامي بشأن منشور للسفير الأمريكي لدى الفلبين على منصة "إكس"، تناول عمليات إنفاذ القانون التي نفذتها سفن خفر السواحل الصيني قرب الشعاب المذكورة ضد قوارب صيد فلبينية، حسبما ذكرت "شبكة تلفزيون الصين الدولية".وأشارت المتحدثة إلى أن "الفلبين أرسلت أفرادًا بشكل متكرر لرسو غير قانوني على شعاب تيهشيان جياو، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصين وخروجًا عن بنود إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي". وأكدت أن "الإجراءات التي اتخذتها الصين، في هذا الصدد، مشروعة وتتماشى مع القانون".وحثت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية على "التوقف عن استغلال الفلبين لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وعدم المساس بالسلام والأمن في بحر الصين الجنوبي".واختتمت المتحدثة الصينية تصريحها بالتحذير من أنه "على الجانب الفلبيني الكف فورًا عن استفزازاته وانتهاكاته في منطقة شعاب تيهشيان جياو التابعة للصين، وإلا فإن بكين ستتخذ إجراءات حازمة للرد".وأفادت وكالة "شينخوا"، بأن تصريحات تشانغ، جاءت خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على سؤال بشأن ظهور حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في المياه الإقليمية شمالي الفلبين، خلال مناورة فلبينية أمريكية مشتركة أُجريت في الآونة الأخيرة، وهي التصريحات ذاتها التي جاءت حول ادعاء المتحدث باسم البحرية الفلبينية حيال مناورات مشتركة محتملة تشمل قوات فلبينية وتايوانية.وأكد تشانغ شياو قانغ، "أن مجموعة مهام حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" كانت تُجري مهمتها التدريبية السنوية بهدف مواصلة اختبار وتعزيز القدرات القتالية المتكاملة لمجموعة مهام الحاملة".وأشار شياو قانغ إلى أن "بعض الأفراد في الفلبين يتواطؤون مع قوى خارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف إثارة التوترات لتحقيق مكاسب أنانية، ما يُقوّض السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي، كما أنهم يحاولون اللعب بالنار في قضية تايوان".وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، على ضرورة وقف الجانب الفلبيني للانتهاكات والاستفزازات التي يقوم بها، وكذلك التوقف عن الإساءة إلى المصالح الأساسية للصين بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن بلاده ستواصل اتخاذ تدابير حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.

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