https://sarabic.ae/20250524/بيروت-ترد-على-أنباء-اتفاق-لتبادل-السجناء-بين-العراق-وإيران-وإسرائيل-يضم-عناصر-من-حزب-الله-1100939914.html

بيروت ترد على أنباء اتفاق لتبادل السجناء بين العراق وإيران وإسرائيل يضم عناصر من "حزب الله"

بيروت ترد على أنباء اتفاق لتبادل السجناء بين العراق وإيران وإسرائيل يضم عناصر من "حزب الله"

سبوتنيك عربي

علق رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم السبت، على أنباء بشأن "حدوث اتفاق لتبادل سجناء بين العراق وإيران وإسرائيل، في ظل تقدم في المفاوضات النووية بين... 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T19:34+0000

2025-05-24T19:34+0000

2025-05-24T20:10+0000

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وقال سلام: "نحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية، ونواصل المطالبة بتحرير الأسرى اللبنانيين، كما لم نتوقف عن السعي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة".جاءت تصريحات سلام خلال زيارته وزارة الداخلية اللبنانية لمواكبة العملية الانتخابية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وكانت مصادر أفادت لوسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أنه "من المرتقب أن تطلق إسرائيل سراح 6 من عناصر "حزب الله" وقبطان بحري لبناني ضمن الصفقة".وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن جولة المفاوضات النووية الخامسة مع أمريكا، التي عقدت أمس الجمعة، كانت الأكثر مهنية، وتم توضيح فيها مواقف طهران، وأضاف أن نظيره العماني، البدر البوسعيدي ،قدّم مقترحات لإزالة العقبات ستدرسها الوفود بعد التشاور في العواصم، فضلا عن سعيه لإزالة العقبات بين إيران وبين الجانب الأمريكي.وانطلقت اليوم السبت، الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بلبنان، مع فتح صناديق الاقتراع بمراكز التصويت، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.وبدوره، أدلى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بصوته في بلدته العيشية جنوبي البلاد، كما أشاد بأداء الأجهزة الأمنية ومتابعتها الدقيقة لضمان نجاح العملية الانتخابية.وفي إطار متابعة العملية الانتخابية، قام عون بجولة تفقدية لغرفة العمليات في سرايا صيدا جنوبي البلاد، حيث عقد اجتماعًا مع كبار القادة الأمنيين بحضور وزيري الداخلية والدفاع ومحافظ الجنوب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان).

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https://sarabic.ae/20250523/وزير-الخارجية-العماني-يتحدث-عن-إحراز-بعض-التقدم-في-ختام-الجولة-الخامسة-من-مفاوضات-إيران-وأمريكا-1100904639.html

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