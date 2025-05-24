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بيروت ترد على أنباء اتفاق لتبادل السجناء بين العراق وإيران وإسرائيل يضم عناصر من "حزب الله"
بيروت ترد على أنباء اتفاق لتبادل السجناء بين العراق وإيران وإسرائيل يضم عناصر من "حزب الله"
سبوتنيك عربي
علق رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم السبت، على أنباء بشأن "حدوث اتفاق لتبادل سجناء بين العراق وإيران وإسرائيل، في ظل تقدم في المفاوضات النووية بين... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T19:34+0000
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وقال سلام: "نحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية، ونواصل المطالبة بتحرير الأسرى اللبنانيين، كما لم نتوقف عن السعي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة".جاءت تصريحات سلام خلال زيارته وزارة الداخلية اللبنانية لمواكبة العملية الانتخابية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وكانت مصادر أفادت لوسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أنه "من المرتقب أن تطلق إسرائيل سراح 6 من عناصر "حزب الله" وقبطان بحري لبناني ضمن الصفقة".وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن جولة المفاوضات النووية الخامسة مع أمريكا، التي عقدت أمس الجمعة، كانت الأكثر مهنية، وتم توضيح فيها مواقف طهران، وأضاف أن نظيره العماني، البدر البوسعيدي ،قدّم مقترحات لإزالة العقبات ستدرسها الوفود بعد التشاور في العواصم، فضلا عن سعيه لإزالة العقبات بين إيران وبين الجانب الأمريكي.وانطلقت اليوم السبت، الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بلبنان، مع فتح صناديق الاقتراع بمراكز التصويت، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.وبدوره، أدلى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بصوته في بلدته العيشية جنوبي البلاد، كما أشاد بأداء الأجهزة الأمنية ومتابعتها الدقيقة لضمان نجاح العملية الانتخابية.وفي إطار متابعة العملية الانتخابية، قام عون بجولة تفقدية لغرفة العمليات في سرايا صيدا جنوبي البلاد، حيث عقد اجتماعًا مع كبار القادة الأمنيين بحضور وزيري الداخلية والدفاع ومحافظ الجنوب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان).
https://sarabic.ae/20250522/الجيش-الإسرائيلي-قصفنا-موقعا-عسكريا-لـحزب-الله-في-لبنان-1100870007.html
https://sarabic.ae/20250523/وزير-الخارجية-العماني-يتحدث-عن-إحراز-بعض-التقدم-في-ختام-الجولة-الخامسة-من-مفاوضات-إيران-وأمريكا-1100904639.html
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لبنان, إسرائيل, العراق, إيران, العالم العربي, الأخبار
لبنان, إسرائيل, العراق, إيران, العالم العربي, الأخبار

بيروت ترد على أنباء اتفاق لتبادل السجناء بين العراق وإيران وإسرائيل يضم عناصر من "حزب الله"

19:34 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 20:10 GMT 24.05.2025)
© AP Photoحزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© AP Photo
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علق رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم السبت، على أنباء بشأن "حدوث اتفاق لتبادل سجناء بين العراق وإيران وإسرائيل، في ظل تقدم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، وبأن التبادل يشمل عناصر من "حزب الله" اللبناني، وقبطانا بحريا لبنانيا".
وقال سلام: "نحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية، ونواصل المطالبة بتحرير الأسرى اللبنانيين، كما لم نتوقف عن السعي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة".
جاءت تصريحات سلام خلال زيارته وزارة الداخلية اللبنانية لمواكبة العملية الانتخابية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا عسكريا لـ"حزب الله" في لبنان
22 مايو, 17:52 GMT
وكانت مصادر أفادت لوسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أنه "من المرتقب أن تطلق إسرائيل سراح 6 من عناصر "حزب الله" وقبطان بحري لبناني ضمن الصفقة".
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن جولة المفاوضات النووية الخامسة مع أمريكا، التي عقدت أمس الجمعة، كانت الأكثر مهنية، وتم توضيح فيها مواقف طهران، وأضاف أن نظيره العماني، البدر البوسعيدي ،قدّم مقترحات لإزالة العقبات ستدرسها الوفود بعد التشاور في العواصم، فضلا عن سعيه لإزالة العقبات بين إيران وبين الجانب الأمريكي.
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
وزير الخارجية العماني يتحدث عن إحراز "بعض التقدم" في ختام الجولة الخامسة من مفاوضات إيران وأمريكا
أمس, 16:54 GMT
وانطلقت اليوم السبت، الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بلبنان، مع فتح صناديق الاقتراع بمراكز التصويت، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.
وبدوره، أدلى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بصوته في بلدته العيشية جنوبي البلاد، كما أشاد بأداء الأجهزة الأمنية ومتابعتها الدقيقة لضمان نجاح العملية الانتخابية.
وفي إطار متابعة العملية الانتخابية، قام عون بجولة تفقدية لغرفة العمليات في سرايا صيدا جنوبي البلاد، حيث عقد اجتماعًا مع كبار القادة الأمنيين بحضور وزيري الداخلية والدفاع ومحافظ الجنوب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان).
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