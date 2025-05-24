https://sarabic.ae/20250524/ترامب-الجيش-الأمريكي-لن-ينشر-الديمقراطية-تحت-تهديد-السلاح-بعد-الآن-1100934771.html
ترامب: الجيش الأمريكي لن ينشر الديمقراطية تحت تهديد السلاح بعد الآن
ترامب: الجيش الأمريكي لن ينشر الديمقراطية تحت تهديد السلاح بعد الآن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي لن يطبق الديمقراطية تحت تهديد السلاح بعد الآن، مشيرا إلى أن الجيش بدأ يحظى بالاحترام في العالم... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T16:18+0000
2025-05-24T16:18+0000
2025-05-24T16:18+0000
صنع في أمريكا
واشنطن
الجيش الأمريكي
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100934934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e69ee74cb20dcfc08abedb999f67c85e.jpg
وقال ترامب خلال كلمة في حفل تخريج طلبة الأكاديمية العسكرية الأمريكية "وست بوينت": "ليست مهمة الجيش الأمريكي تقديم عروض لتغيير ثقافة الدول الأخرى أو نشر الديمقراطية تحت تهديد السلاح".وأشار ترامب إلى أن الجيش الأمريكي يدرس أساليب جديدة لخوض الصراعات مستخدما مثال أوكرانيا.وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة تصنع صواريخ تفوق سرعة الصوت بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن خطط الصواريخ الأمريكية سُرقت خلال رئاسة الرئيس الأسبق باراك أوباما".في حفل تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني من عام 2025، وعد ترامب بجعل أمريكا أكبر وأقوى وأكثر استثنائية من أي وقت مضى. وأعلن أيضا عن خطط لبناء أقوى جيش يشهده العالم على الإطلاق.قرار ترامب بشأن جامعة "هارفارد" يهدد مستقبل أميرة أوروبيةترامب: الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستجبر شركات الاتحاد الأوروبي على نقل الإنتاج لبلادنا
https://sarabic.ae/20250524/مصادر-أمريكية-إدارة-ترامب-تطرد-عشرات-الموظفين-في-مجلس-الأمن-القومي-بشكل-مفاجئ-1100912121.html
https://sarabic.ae/20250501/تقرير-الجيش-الأمريكي-ينفذ-أكبر-عملية-إعادة-هيكلة-منذ-الحرب-الباردة-1100071336.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100934934_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_7d8e990774037cdeead8b1f774761df8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صنع في أمريكا, واشنطن, الجيش الأمريكي, ترامب
صنع في أمريكا, واشنطن, الجيش الأمريكي, ترامب
ترامب: الجيش الأمريكي لن ينشر الديمقراطية تحت تهديد السلاح بعد الآن
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي لن يطبق الديمقراطية تحت تهديد السلاح بعد الآن، مشيرا إلى أن الجيش بدأ يحظى بالاحترام في العالم مرة أخرى بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وقال ترامب خلال كلمة في حفل تخريج طلبة الأكاديمية العسكرية الأمريكية "وست بوينت": "ليست مهمة الجيش الأمريكي تقديم عروض لتغيير ثقافة الدول الأخرى أو نشر الديمقراطية تحت تهديد السلاح".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن مهمة الجيش هي "السيطرة على التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة وتدميرها".
وأشار ترامب إلى أن الجيش الأمريكي يدرس أساليب جديدة لخوض الصراعات مستخدما مثال أوكرانيا.
وتابع ترامب: "نحن ندرس هذا الأمر، نشهد أشكالا أخرى من الحرب. طائرات مسيرة تصيب بدقة وبسرعة عالية. لم نر شيئا كهذا من قبل، ونحن نتعلم منه".
وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة تصنع صواريخ تفوق سرعة الصوت بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن خطط الصواريخ الأمريكية سُرقت خلال رئاسة الرئيس الأسبق باراك أوباما".
في حفل تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني من عام 2025، وعد ترامب بجعل أمريكا أكبر وأقوى وأكثر استثنائية من أي وقت مضى. وأعلن أيضا عن خطط لبناء أقوى جيش يشهده العالم على الإطلاق.