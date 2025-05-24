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https://sarabic.ae/20250524/ترامب-الجيش-الأمريكي-لن-ينشر-الديمقراطية-تحت-تهديد-السلاح-بعد-الآن-1100934771.html
ترامب: الجيش الأمريكي لن ينشر الديمقراطية تحت تهديد السلاح بعد الآن
ترامب: الجيش الأمريكي لن ينشر الديمقراطية تحت تهديد السلاح بعد الآن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي لن يطبق الديمقراطية تحت تهديد السلاح بعد الآن، مشيرا إلى أن الجيش بدأ يحظى بالاحترام في العالم... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T16:18+0000
2025-05-24T16:18+0000
صنع في أمريكا
واشنطن
الجيش الأمريكي
ترامب
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وقال ترامب خلال كلمة في حفل تخريج طلبة الأكاديمية العسكرية الأمريكية "وست بوينت": "ليست مهمة الجيش الأمريكي تقديم عروض لتغيير ثقافة الدول الأخرى أو نشر الديمقراطية تحت تهديد السلاح".وأشار ترامب إلى أن الجيش الأمريكي يدرس أساليب جديدة لخوض الصراعات مستخدما مثال أوكرانيا.وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة تصنع صواريخ تفوق سرعة الصوت بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن خطط الصواريخ الأمريكية سُرقت خلال رئاسة الرئيس الأسبق باراك أوباما".في حفل تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني من عام 2025، وعد ترامب بجعل أمريكا أكبر وأقوى وأكثر استثنائية من أي وقت مضى. وأعلن أيضا عن خطط لبناء أقوى جيش يشهده العالم على الإطلاق.قرار ترامب بشأن جامعة "هارفارد" يهدد مستقبل أميرة أوروبيةترامب: الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستجبر شركات الاتحاد الأوروبي على نقل الإنتاج لبلادنا
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https://sarabic.ae/20250501/تقرير-الجيش-الأمريكي-ينفذ-أكبر-عملية-إعادة-هيكلة-منذ-الحرب-الباردة-1100071336.html
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صنع في أمريكا, واشنطن, الجيش الأمريكي, ترامب
صنع في أمريكا, واشنطن, الجيش الأمريكي, ترامب

ترامب: الجيش الأمريكي لن ينشر الديمقراطية تحت تهديد السلاح بعد الآن

16:18 GMT 24.05.2025
© Getty Images / Michael M. Santiagoالرئيس ترامب يلقي كلمة في حفل تخريج طلبة الأكاديمية العسكرية الأمريكية " وست بوينت"
الرئيس ترامب يلقي كلمة في حفل تخريج طلبة الأكاديمية العسكرية الأمريكية وست بوينت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© Getty Images / Michael M. Santiago
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي لن يطبق الديمقراطية تحت تهديد السلاح بعد الآن، مشيرا إلى أن الجيش بدأ يحظى بالاحترام في العالم مرة أخرى بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وقال ترامب خلال كلمة في حفل تخريج طلبة الأكاديمية العسكرية الأمريكية "وست بوينت": "ليست مهمة الجيش الأمريكي تقديم عروض لتغيير ثقافة الدول الأخرى أو نشر الديمقراطية تحت تهديد السلاح".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مهمة الجيش هي "السيطرة على التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة وتدميرها".

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وأشار ترامب إلى أن الجيش الأمريكي يدرس أساليب جديدة لخوض الصراعات مستخدما مثال أوكرانيا.

وتابع ترامب: "نحن ندرس هذا الأمر، نشهد أشكالا أخرى من الحرب. طائرات مسيرة تصيب بدقة وبسرعة عالية. لم نر شيئا كهذا من قبل، ونحن نتعلم منه".

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وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة تصنع صواريخ تفوق سرعة الصوت بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن خطط الصواريخ الأمريكية سُرقت خلال رئاسة الرئيس الأسبق باراك أوباما".
في حفل تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني من عام 2025، وعد ترامب بجعل أمريكا أكبر وأقوى وأكثر استثنائية من أي وقت مضى. وأعلن أيضا عن خطط لبناء أقوى جيش يشهده العالم على الإطلاق.
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