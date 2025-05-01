https://sarabic.ae/20250501/تقرير-الجيش-الأمريكي-ينفذ-أكبر-عملية-إعادة-هيكلة-منذ-الحرب-الباردة-1100071336.html
تقرير: الجيش الأمريكي ينفذ أكبر عملية إعادة هيكلة منذ "الحرب الباردة"
تقرير: الجيش الأمريكي ينفذ أكبر عملية إعادة هيكلة منذ "الحرب الباردة"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ نهاية الحرب الباردة. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن إعادة هيكلة الجيش الأمريكي تأتي عبر تزويد كل فرقة قتالية بنحو ألف طائرة مسيرة، مع التخلص من الأسلحة والمعدات التي أصبحت متقادمة.وتأتي الخطة العسكرية الأمريكية الجديدة بعد أكثر من عام من التجارب أجراها الجيش في ميدان التدريب الواسع في ولاية بافاريا الألمانية، وكذلك قواعد أمريكية أخرى، والتي "استندت إلى دروس مستخلصة من الصراع الدائر في أوكرانيا، التي لعبت فيها الطائرات غير الصغيرة، والمستخدمة بكثافة، دورا كبيرا في ميدان المعركة".وأكدت أنه "إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة كما هو مرسوم لها، فإن الفرق العشر العاملة في الخدمة الفعلية ستتحول بشكل كبير إلى استخدام الطائرات المسيرة في مهام المراقبة، ونقل الإمدادات، وتنفيذ الهجمات".ونقلت الصحيفة عن العقيد دونالد نيل، قائد فوج الفرسان الثاني الأمريكي: "علينا أن نتعلم كيفية استخدام الطائرات المسيرة والقتال بها، وكيفية توسيع إنتاجها واستخدامها في معاركنا، حتى نتمكن من الرؤية لما بعد خط البصر. لقد كانت لدينا طائرات مسيّرة منذ انضمامي إلى الجيش، لكنها كانت قليلة للغاية".فيما أكد الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي شغل منصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي: "لقد أصبح القتال البري قتالا عبر الطائرات المسيرة. إذا تم رصدك، فقد تقتل. فجندي يحمل قاذفة صواريخ، أو دبابة، أو مركز قيادة وسيطرة، أو موقع مدفعية، جميعها يمكن أن تستهدف بسرعة عبر الطائرات المسيرة".وأشارت الصحيفة الغربية إلى أن "خطط الجيش الأمريكي لا تقتصر على الطائرات المسيرة فحسب، بل تشمل قدرات أخرى ضمن مسعى لتقوية الردع تجاه روسيا والصين، وذلك بعد سنوات طويلة من تركيز الجيش على قتال التمردات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".
https://sarabic.ae/20250408/إعلام-قد-تشل-الجيش-الأمريكي-بضربة-واحدة-الصين-تستعد-لـ-حرب-النجوم-1099327995.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تقرير: الجيش الأمريكي ينفذ أكبر عملية إعادة هيكلة منذ "الحرب الباردة"
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ نهاية الحرب الباردة.
وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن إعادة هيكلة الجيش الأمريكي تأتي عبر تزويد كل فرقة قتالية بنحو ألف طائرة مسيرة، مع التخلص من الأسلحة والمعدات التي أصبحت متقادمة.
وتأتي الخطة العسكرية الأمريكية الجديدة بعد أكثر من عام من التجارب أجراها الجيش في ميدان التدريب الواسع في ولاية بافاريا الألمانية، وكذلك قواعد أمريكية أخرى، والتي "استندت إلى دروس مستخلصة من الصراع الدائر في أوكرانيا
، التي لعبت فيها الطائرات غير الصغيرة، والمستخدمة بكثافة، دورا كبيرا في ميدان المعركة".
وأكدت أنه "إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة كما هو مرسوم لها، فإن الفرق العشر العاملة في الخدمة الفعلية ستتحول بشكل كبير إلى استخدام الطائرات المسيرة في مهام المراقبة، ونقل الإمدادات، وتنفيذ الهجمات".
ونقلت الصحيفة عن العقيد دونالد نيل، قائد فوج الفرسان الثاني الأمريكي: "علينا أن نتعلم كيفية استخدام الطائرات المسيرة والقتال بها، وكيفية توسيع إنتاجها واستخدامها في معاركنا، حتى نتمكن من الرؤية لما بعد خط البصر. لقد كانت لدينا طائرات مسيّرة منذ انضمامي إلى الجيش، لكنها كانت قليلة للغاية".
فيما أكد الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي شغل منصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي
: "لقد أصبح القتال البري قتالا عبر الطائرات المسيرة. إذا تم رصدك، فقد تقتل. فجندي يحمل قاذفة صواريخ، أو دبابة، أو مركز قيادة وسيطرة، أو موقع مدفعية، جميعها يمكن أن تستهدف بسرعة عبر الطائرات المسيرة".
وأشارت الصحيفة الغربية إلى أن "خطط الجيش الأمريكي لا تقتصر على الطائرات المسيرة فحسب، بل تشمل قدرات أخرى ضمن مسعى لتقوية الردع تجاه روسيا والصين، وذلك بعد سنوات طويلة من تركيز الجيش على قتال التمردات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".