https://sarabic.ae/20250524/سوريا-تكشف-عن-هيكلية-أمنية-جديدة-تشمل-كافة-المحافظات-1100929270.html

سوريا تكشف عن هيكلية أمنية جديدة تشمل كافة المحافظات

سوريا تكشف عن هيكلية أمنية جديدة تشمل كافة المحافظات

سبوتنيك عربي

أدرجت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تغييرات عديدة في هيكلية الوزارة شملت كافة المحافظات السورية. 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T13:55+0000

2025-05-24T13:55+0000

2025-05-24T14:18+0000

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وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي، أنه "تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني وأكاديمي، وسيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها".ووفقا للبابا فإنه "تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية، وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة الى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريباً".كما تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات، المعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، والغاية منها مواكبة العصر، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، والمواطنين على السواء، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية، وكذلك إعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج اليها في خدمة المواطنين، وفقا للبابا.وأشار المتحدث إلى أنه "تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فرداً نافعاً لنفسه، ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين وضمان حقوقه وصون إنسانيته".وقال البابا: "هناك حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والهدف منها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره".وأضاف: "كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد ثمانية ملايين مطلوب أمني ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم".وقال أبو قصرة، في تدوينات على موقع "إكس"، نقلتها الإخبارية السورية، اليوم السبت: "ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".وأضاف أنه "انطلاقا من أهمية العمل المؤسساتي فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم ونؤكد أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".

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