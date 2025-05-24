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https://sarabic.ae/20250524/سوريا-تكشف-عن-هيكلية-أمنية-جديدة-تشمل-كافة-المحافظات-1100929270.html
سوريا تكشف عن هيكلية أمنية جديدة تشمل كافة المحافظات
سوريا تكشف عن هيكلية أمنية جديدة تشمل كافة المحافظات
سبوتنيك عربي
أدرجت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تغييرات عديدة في هيكلية الوزارة شملت كافة المحافظات السورية. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T13:55+0000
2025-05-24T14:18+0000
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وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي، أنه "تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني وأكاديمي، وسيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها".ووفقا للبابا فإنه "تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية، وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة الى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريباً".كما تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات، المعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، والغاية منها مواكبة العصر، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، والمواطنين على السواء، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية، وكذلك إعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج اليها في خدمة المواطنين، وفقا للبابا.وأشار المتحدث إلى أنه "تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فرداً نافعاً لنفسه، ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين وضمان حقوقه وصون إنسانيته".وقال البابا: "هناك حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والهدف منها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره".وأضاف: "كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد ثمانية ملايين مطلوب أمني ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم".وقال أبو قصرة، في تدوينات على موقع "إكس"، نقلتها الإخبارية السورية، اليوم السبت: "ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".وأضاف أنه "انطلاقا من أهمية العمل المؤسساتي فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم ونؤكد أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".
https://sarabic.ae/20250524/في-زيارة-غير-معلنة-أردوغان-يستقبل-الشرع-في-إسطنبول--1100926807.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

سوريا تكشف عن هيكلية أمنية جديدة تشمل كافة المحافظات

13:55 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 14:18 GMT 24.05.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaمسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا
مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أدرجت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تغييرات عديدة في هيكلية الوزارة شملت كافة المحافظات السورية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي، أنه "تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني وأكاديمي، وسيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها".
وأكد البابا إلى أنه "تم دمج جهازي الشرطة، والأمن العام، في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي".
ووفقا للبابا فإنه "تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية، وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة الى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريباً".
كما تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات، المعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، والغاية منها مواكبة العصر، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، والمواطنين على السواء، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية، وكذلك إعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج اليها في خدمة المواطنين، وفقا للبابا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
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12:33 GMT
وأشار المتحدث إلى أنه "تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فرداً نافعاً لنفسه، ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين وضمان حقوقه وصون إنسانيته".
وقال البابا: "هناك حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والهدف منها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره".
وأضاف: "كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد ثمانية ملايين مطلوب أمني ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم".
وأعلن وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، يوم 17 مايو/ أيار الجاري، دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية، مشددا على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان.
وقال أبو قصرة، في تدوينات على موقع "إكس"، نقلتها الإخبارية السورية، اليوم السبت: "ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".
وأضاف أنه "انطلاقا من أهمية العمل المؤسساتي فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم ونؤكد أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".
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