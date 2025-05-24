https://sarabic.ae/20250524/غوتيريش-شعب-غزة-يعاني-خطر-المجاعة-والعالم-يتفرج-1100911604.html

غوتيريش: شعب غزة يعاني خطر المجاعة والعالم يتفرج

غوتيريش: شعب غزة يعاني خطر المجاعة والعالم يتفرج

سبوتنيك عربي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بصفتها "قوة احتلال"، إلى الموافقة على السماح بدخول وتسهيل المساعدات اللازمة لقطاع غزة. 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T01:26+0000

2025-05-24T01:26+0000

2025-05-24T04:53+0000

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وقال غوتيريش، في بيان له، إن "شعب غزة يعاني خطر المجاعة والعالم يتفرج"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل سمحت فقط بتوصيل 50 شاحنة مساعدات من جملة 400 شاحنة تنتظر الوصول إلى القطاع".وأوضح أن "كل المساعدات المُصرَّح بها لغزة، حتى الآن، ضئيلة للغاية بينما هناك حاجة إلى تدفق كبير للإمدادات"، مؤكدًا أن "إسرائيل تمنع توزيع الطحين والغذاء مباشرة على العائلات في غزة، والخيار الوحيد المتاح حاليًا هو التعاون مع عدد محدود من المخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه".وأضاف غوتيريش أن "استمرار منع إسرائيل، التوزيع المباشر للطحين والغذاء يفاقم من معاناة الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين يعيلون أطفالًا أو كبار سن أو مرضى"، داعيًا إلى السماح الفوري باستئناف التوزيع المباشر، لتلبية الاحتياجات العاجلة وتفادي انهيار الوضع الإنساني.وقد وقّعت على البيان دول عربية وإسلامية وأفريقية وأوروبية وآسيوية، من بينها مصر والجزائر والبحرين والسودان والأردن والكويت ولبنان والمغرب وفلسطين وقطر والسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان وإندونيسيا وتركيا وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وماليزيا وبلجيكا وكندا والصين والدنمارك واليابان وباكستان وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.وصرح السفير الإسرائيلي في أمريكا، يحئيل لايتر، أمس الجمعة، بأن الشركة الأمريكية التي يطلق عليها اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، ستنشئ 4 نقاط توزيع مساعدات في غزة وقد تصل إلى 8 نقاط، على حد قوله.وقال لايتر، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إن "اتهامنا بمنع إدخال المساعدات إلى غزة، افتراءات، ونبذل كل ما بوسعنا من الناحية الإنسانية"، حسب تعبيره.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الاثنين الماضي، أن الجيش يخوض عملية "عربات جدعون" ويعمل في جميع أنحاء قطاع غزة.فيما أعلن، في وقت سابق، بدء اجتياح بري جديد في مناطق عدة داخل القطاع، في تصعيد ضمن الحرب المستمرة والمتواصلة منذ نحو من عام ونصف العام.من جانبها، حمَّلت حركة حماس الفلسطينية، الإدارة الأمريكية مسؤولية "المجازر"، التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من خلال منحها "غطاءً سياسيًا وعسكريًا".وتجاوزت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، 53 ألف قتيل، بالإضافة لنحو 121 ألف مصاب بجروح متفاوتة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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