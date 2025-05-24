https://sarabic.ae/20250524/فانس-بناء-الديمقراطيات-بالشرق-الأوسط-شبه-مستحيل-وكلف-تريليونات-الدولارات-1100915507.html

فانس: بناء الديمقراطيات بالشرق الأوسط "شبه مستحيل" وكلف تريليونات الدولارات

فانس: بناء الديمقراطيات بالشرق الأوسط "شبه مستحيل" وكلف تريليونات الدولارات

سبوتنيك عربي

وجّه جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، انتقادًا شديدًا إلى ما وصفه بفشل السياسات الأمريكية في "بناء الديمقراطيات" بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال خطاب ألقاه في... 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T07:34+0000

2025-05-24T07:34+0000

2025-05-24T07:34+0000

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ووصف فانس، في خطابه، الذي نُشر عبر حسابه على منصة "إكس"، محاولات بناء الديمقراطية في الشرق الأوسط بأنها "شبه مستحيلة" ومكلفة للغاية، مشيرًا إلى "إنفاق تريليونات الدولارات على هذه الجهود دون جدوى".وربط نائب الرئيس الأمريكي، تصريحاته بجولة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة في منطقة الخليج، والتي شملت السعودية وقطر والإمارات، واعتبر فانس أن "الجولة لا تقتصر أهميتها على الاستثمارات التي تم تأمينها، بل تمثل رمزيًا نهاية لمرحلة التدخلات الخارجية بهدف بناء الدول، وبداية لنهج يركز على الواقعية السياسية وحماية المصالح الأمريكية".وقال: "لا مزيد من المهام غير المحددة.. لا مزيد من الصراعات المفتوحة.. نحن نعود إلى استراتيجية قائمة على الواقعية".وقد أحدثت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، فبينما أيّدها بعض المراقبين، معتبرًا إياها "عودة ضرورية للواقعية في السياسة الخارجية الأمريكية"، انتقدها آخرون بوصفها "تراجعًا عن الدور العالمي للولايات المتحدة الأمريكية".ووفقا للقرار الأمريكي، "تم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وميناءي اللاذقية وطرطوس".وقال روبيو، في بيان له، إن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب، للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق".

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