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لبنان.. انطلاق الجولة الأخيرة من الانتخابات البلدية بمشاركة الرئيس عون

لبنان.. انطلاق الجولة الأخيرة من الانتخابات البلدية بمشاركة الرئيس عون

سبوتنيك عربي

انطلقت اليوم السبت، الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بلبنان، مع فتح صناديق الاقتراع بمراكز التصويت، بدءًا... 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T05:38+0000

2025-05-24T05:38+0000

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وفي إطار متابعة العملية الانتخابية، قام عون بجولة تفقدية لغرفة العمليات في سرايا صيدا جنوبي البلاد، حيث عقد اجتماعًا مع كبار القادة الأمنيين بحضور وزيري الداخلية والدفاع ومحافظ الجنوب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان).وأكد عون، من غرفة العمليات، على أهمية المشاركة الكثيفة في التصويت لاختيار المرشحين الذين يمثلون التنمية المحلية، معتبرًا أن "هذه الانتخابات ذات طابع إنمائي، وأنها تثبت أن إرادة الحياة تفوق إرادة الموت، وإرادة البناء أقوى من الهدم".وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان والبقاع، لن تثني الدولة عن إجراء الانتخابات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية".‏وقال سلام، في تعليق على الغارات الإسرائيلية على البلاد، "إنها تأتي في توقيت خطير قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب"، مؤكدًا أن "هذه الانتهاكات لن تُثني الدولة عن التزامها بالاستحقاق الانتخابي، وحماية لبنان واللبنانيين"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان).‏وطالب رئيس الحكومة اللبنانية، "بممارسة المزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا والانسحاب الكامل، التزامًا باتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701".‏وشهد جنوب لبنان والبقاع، أول أمس الخميس، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حيًا سكنيًا في تول النبطية جنوب لبنان، وغارتين استهدفتا أطراف بلدة تولين، وأخرى استهدفت كل من القليلة والعزية في قضاء صور، وجبل الريان ووادي برغر، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي جرود بوداي في البقاع، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.

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