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وزير الدفاع اللبناني السابق: لبنان بحاجة إلى شبكة اتصالات مستقلة بدعم من روسيا والصين
وزير الدفاع اللبناني السابق: لبنان بحاجة إلى شبكة اتصالات مستقلة بدعم من روسيا والصين
سبوتنيك عربي
علق وزير الدفاع اللبناني السابق، يعقوب الصراف، على زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى القصر الجمهوري، وما تحمله من رسائل سياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي،... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T17:07+0000
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وأمل الصراف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن تشمل المفاوضات الجارية الجانب الإنساني، مشددا على "أولوية العيش بكرامة للفلسطينيين"، لافتا إلى أن "السلطة الفلسطينية، رغم الاعتراف الدولي، لا تحظى بغطاء شعبي كامل"، محذرا من أن "السلاح يجب ألا يعزز فريقا فلسطينيا على حساب آخر".وأكد وزير الدفاع اللبناني السابق أنه "لا يمكن الدفاع أو بسط سلطة الدولة في غياب شبكة اتصالات مشفّرة مستقلة، أو رادارات دفاعية، لافتا إلى أن لبنان بحاجة مساعدة روسيا والصين لدعم الجيش اللبناني في إقامة بنية اتصالات وبيانات منفصلة عن المنظومة الغربية لحماية الشعب والقرار الاستراتيجي والسيادي، محذرا من "الخروقات السيبرانية"، ومشيرا إلى "غياب الثقة بالهبات الغربية". واستشهد بعملية "فجر الجرود"، حيث منعت المسيرات الأمريكية اللبنانية من الطيران، مشيدا بجرأة الرئيس ميشال عون وصلابة قائد الجيش جوزاف عون آنذاك وإصرارهما على دخول المعركة.وفي سياق زيارة نائبة المبعوث الأمريكي، مورغان أورتاغوس، انتقد الصراف "الزيارات الأمريكية المتكررة إلى لبنان دون معاملة إسرائيل بالمثل"، وكذلك زيارة ويتكوف لإسرائيل أربع مرات دون زيارة لبنان، معتبرا أن ذلك "يتنافى مع دور الوساطة"، ومشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل أكثر أهمية من لبنان في ميزان القوى". وأشار إلى أن "أورتاغوس كان يجب أن تكتفي بلقاء رئيس الجمهورية أو من يمثله لا أن تلتقي بكل الرؤساء والقادة العسكريين احترامًا للبروتوكول والتراتبية".وفي ما يخص الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل، أشار الصراف إلى أن "التزام "حزب الله" به كان لحماية الدولة"، وأن "هذا الاتفاق يشمل العمليات العسكرية، وتم ضمه إلى القرار 1701 الذي تناول الأعمال العدائية"، معتبرا أن "الترتيبات أصبحت جزءا لا يتجزأ منه". وطالب الصراف بإصدار "تقارير من اللجنة الرباعية واليونيفيل إلى مجلس الأمن، وتقديم لبنان شكوى رسمية التزاما بالمادة العاشرة من الاتفاق، التي لا تمنع الدولة من مخاطبة مجلس الأمن مباشرة".واعتبر أن "الكثير من السياسيين اللبنانيين تجار"، وأن "الحكومة اللبنانية أقرب إلى أمريكا من الفلسطينيين"، وفي الملف السوري، اعتبر الصراف أن "بذور الحرب الأهلية في سوريا ما زالت موجودة".واشنطن تخصص مكافأة مالية مقابل معلومات عن "حزب الله" اللبنانيالسيسي لعون: مصر تواصل مساعيها لدفع إسرائيل نحو الانسحاب من لبنان
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الصين
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الصين

وزير الدفاع اللبناني السابق: لبنان بحاجة إلى شبكة اتصالات مستقلة بدعم من روسيا والصين

17:07 GMT 21.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albayالعسكريون المتقاعدون يتظاهرون أمام البرلمان اللبناني رفضا لإقرار الموازنة
العسكريون المتقاعدون يتظاهرون أمام البرلمان اللبناني رفضا لإقرار الموازنة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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علق وزير الدفاع اللبناني السابق، يعقوب الصراف، على زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى القصر الجمهوري، وما تحمله من رسائل سياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن "الشعب الفلسطيني يعيش حرب إبادة في غزة".
وأمل الصراف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن تشمل المفاوضات الجارية الجانب الإنساني، مشددا على "أولوية العيش بكرامة للفلسطينيين"، لافتا إلى أن "السلطة الفلسطينية، رغم الاعتراف الدولي، لا تحظى بغطاء شعبي كامل"، محذرا من أن "السلاح يجب ألا يعزز فريقا فلسطينيا على حساب آخر".

ودعا إلى "إزالة السلاح الفلسطيني في لبنان داخل المخيمات وخارجها، وحصره بيد السلطة اللبنانية"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "حصر السلاح بيد السلطة الفلسطينية يتطلب وقف العمل الجهادي خارج فلسطين، ما يستوجب على الدولة اللبنانية تأمين حماية اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات قبل تنفيذ هذا الإجراء".

وأكد وزير الدفاع اللبناني السابق أنه "لا يمكن الدفاع أو بسط سلطة الدولة في غياب شبكة اتصالات مشفّرة مستقلة، أو رادارات دفاعية، لافتا إلى أن لبنان بحاجة مساعدة روسيا والصين لدعم الجيش اللبناني في إقامة بنية اتصالات وبيانات منفصلة عن المنظومة الغربية لحماية الشعب والقرار الاستراتيجي والسيادي، محذرا من "الخروقات السيبرانية"، ومشيرا إلى "غياب الثقة بالهبات الغربية".
الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
الرئيسان اللبناني والفلسطيني يتفقان على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان
11:56 GMT
واستشهد بعملية "فجر الجرود"، حيث منعت المسيرات الأمريكية اللبنانية من الطيران، مشيدا بجرأة الرئيس ميشال عون وصلابة قائد الجيش جوزاف عون آنذاك وإصرارهما على دخول المعركة.

وأشار الصراف إلى أن "موازنة 14 مليار سنويا يجب أن توفر الحد الأدنى من مقومات الدفاع"، منوها بأهمية تسليح الشعب اللبناني بما يمنح لليونيفيل، مثل الصواريخ قصيرة المدى والرادارات، لافتا إلى أن "الجيش اللبناني لا يمتلك أي قطعة دفاع جوي أمريكية، باستثناء الروسية، نتيجة دعم الاتحاد السوفياتي للبنان منذ الستينيات".

وفي سياق زيارة نائبة المبعوث الأمريكي، مورغان أورتاغوس، انتقد الصراف "الزيارات الأمريكية المتكررة إلى لبنان دون معاملة إسرائيل بالمثل"، وكذلك زيارة ويتكوف لإسرائيل أربع مرات دون زيارة لبنان، معتبرا أن ذلك "يتنافى مع دور الوساطة"، ومشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل أكثر أهمية من لبنان في ميزان القوى".
وأشار إلى أن "أورتاغوس كان يجب أن تكتفي بلقاء رئيس الجمهورية أو من يمثله لا أن تلتقي بكل الرؤساء والقادة العسكريين احترامًا للبروتوكول والتراتبية".
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
مقتل شخص في غارة إسرائيلية على لبنان
07:58 GMT
وفي ما يخص الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل، أشار الصراف إلى أن "التزام "حزب الله" به كان لحماية الدولة"، وأن "هذا الاتفاق يشمل العمليات العسكرية، وتم ضمه إلى القرار 1701 الذي تناول الأعمال العدائية"، معتبرا أن "الترتيبات أصبحت جزءا لا يتجزأ منه".

وأكد أن "إسرائيل ملزمة وفق هذا الاتفاق بعدم ضرب منشآت الدولة المدنية والعسكرية، دون أي عبارة تمنع استهداف "حزب الله"، مشددا على أن "الاتفاق لا يبطل دور الـ"يونيفيل"، وأن الخروقات الجوية تعد خرقا للقرار 1701".

وطالب الصراف بإصدار "تقارير من اللجنة الرباعية واليونيفيل إلى مجلس الأمن، وتقديم لبنان شكوى رسمية التزاما بالمادة العاشرة من الاتفاق، التي لا تمنع الدولة من مخاطبة مجلس الأمن مباشرة".
واعتبر أن "الكثير من السياسيين اللبنانيين تجار"، وأن "الحكومة اللبنانية أقرب إلى أمريكا من الفلسطينيين"، وفي الملف السوري، اعتبر الصراف أن "بذور الحرب الأهلية في سوريا ما زالت موجودة".
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