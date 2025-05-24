نائب رئيس البرلمان الإندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
19 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد استعداداها تسليم كييف مسودة تسوية للأزمة بعد عملية تبادل الأسرى، طهران: هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:19 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250524/نائب-إندونيسي-يشيد-بالتقدم-الروسي-في-محطات-الطاقة-النووية-وتقنيات-الطاقة-المتجددة-1100942072.html
نائب رئيس البرلمان الإندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة
نائب رئيس البرلمان الإندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة
سبوتنيك عربي
صرّح نائب رئيس البرلمان الإندونيسي إيدي سويبارنو، يوم أمس السبت، بأن التقدم الروسي في تطوير محطات الطاقة النووية والطاقة المتجددة يُعدّ مثالًا يُحتذى به... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T22:48+0000
2025-05-25T04:31+0000
أخبار إندونيسيا
روسيا
الطاقة النووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/19/1087374023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_179ffc444b08aa7b91c561bdc9a0cdc9.jpg
جاكرتا - سبوتنيك. ونُقل عن سويبارنو، قوله عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان الإندونيسي: "مع تطوير الطاقة النووية، أثبتت روسيا إنجازاتها في مصادر الطاقة المتجددة عالميًا، وهذا يُمثّل مثالًا يُحتذى به لإندونيسيا، لتطوير تقنيات مماثلة".وأعرب سويبارنو عن أمله في أن تتعاون إندونيسيا وروسيا، في تطوير محطات الطاقة النووية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، إن "روسيا على استعداد لتعزيز السيادة التكنولوجية لشركائها في قطاع الطاقة، من خلال تشكيل سلاسل علمية وإنتاجية كاملة. هذه هي بالضبط الطريقة التي يتطور بها التعاون في مجال الطاقة الذرية السلمية، عندما يتم بناء محطات "روساتوم" في الخارج، يتزامن ذلك مع تجهيز الكادر المحلي، وتدريب المهندسين والعمال ومديري المنشآت الجديدة".وأضاف الرئيس بوتين: "في الواقع، نحن لا نقوم فقط ببناء محطة، كما يقولون في "روساتوم"، بل نقوم بإنشاء صناعة لشركائنا، وقطاعات عمل جديدة في مجال الطاقة والاقتصاد".
https://sarabic.ae/20250521/بوتين-يزور-محطة-كورسك-الثانية-قيد-الإنشاء-للطاقة-النووية-فيديو----1100806557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/19/1087374023_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_549663ad945ad44751070ab86a9ce33c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إندونيسيا, روسيا, الطاقة النووية
أخبار إندونيسيا, روسيا, الطاقة النووية

نائب رئيس البرلمان الإندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة

22:48 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 04:31 GMT 25.05.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمفاعل نووي روسي
مفاعل نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح نائب رئيس البرلمان الإندونيسي إيدي سويبارنو، يوم أمس السبت، بأن التقدم الروسي في تطوير محطات الطاقة النووية والطاقة المتجددة يُعدّ مثالًا يُحتذى به لإندونيسيا.
جاكرتا - سبوتنيك. ونُقل عن سويبارنو، قوله عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان الإندونيسي: "مع تطوير الطاقة النووية، أثبتت روسيا إنجازاتها في مصادر الطاقة المتجددة عالميًا، وهذا يُمثّل مثالًا يُحتذى به لإندونيسيا، لتطوير تقنيات مماثلة".

وأضاف النائب أن شركة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، طوّرت مفاعلات نووية صغيرة صمدت أمام اختبار الزمن.

وأعرب سويبارنو عن أمله في أن تتعاون إندونيسيا وروسيا، في تطوير محطات الطاقة النووية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، إن "روسيا على استعداد لتعزيز السيادة التكنولوجية لشركائها في قطاع الطاقة، من خلال تشكيل سلاسل علمية وإنتاجية كاملة. هذه هي بالضبط الطريقة التي يتطور بها التعاون في مجال الطاقة الذرية السلمية، عندما يتم بناء محطات "روساتوم" في الخارج، يتزامن ذلك مع تجهيز الكادر المحلي، وتدريب المهندسين والعمال ومديري المنشآت الجديدة".
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحطة كورسك النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
بوتين يزور محطة كورسك الثانية قيد الإنشاء للطاقة النووية... فيديو
21 مايو, 07:31 GMT
وأضاف الرئيس بوتين: "في الواقع، نحن لا نقوم فقط ببناء محطة، كما يقولون في "روساتوم"، بل نقوم بإنشاء صناعة لشركائنا، وقطاعات عمل جديدة في مجال الطاقة والاقتصاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала