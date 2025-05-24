https://sarabic.ae/20250524/نائب-إندونيسي-يشيد-بالتقدم-الروسي-في-محطات-الطاقة-النووية-وتقنيات-الطاقة-المتجددة-1100942072.html
نائب رئيس البرلمان الإندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة
نائب رئيس البرلمان الإندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة
سبوتنيك عربي
صرّح نائب رئيس البرلمان الإندونيسي إيدي سويبارنو، يوم أمس السبت، بأن التقدم الروسي في تطوير محطات الطاقة النووية والطاقة المتجددة يُعدّ مثالًا يُحتذى به... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T22:48+0000
2025-05-24T22:48+0000
2025-05-25T04:31+0000
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جاكرتا - سبوتنيك. ونُقل عن سويبارنو، قوله عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان الإندونيسي: "مع تطوير الطاقة النووية، أثبتت روسيا إنجازاتها في مصادر الطاقة المتجددة عالميًا، وهذا يُمثّل مثالًا يُحتذى به لإندونيسيا، لتطوير تقنيات مماثلة".وأعرب سويبارنو عن أمله في أن تتعاون إندونيسيا وروسيا، في تطوير محطات الطاقة النووية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، إن "روسيا على استعداد لتعزيز السيادة التكنولوجية لشركائها في قطاع الطاقة، من خلال تشكيل سلاسل علمية وإنتاجية كاملة. هذه هي بالضبط الطريقة التي يتطور بها التعاون في مجال الطاقة الذرية السلمية، عندما يتم بناء محطات "روساتوم" في الخارج، يتزامن ذلك مع تجهيز الكادر المحلي، وتدريب المهندسين والعمال ومديري المنشآت الجديدة".وأضاف الرئيس بوتين: "في الواقع، نحن لا نقوم فقط ببناء محطة، كما يقولون في "روساتوم"، بل نقوم بإنشاء صناعة لشركائنا، وقطاعات عمل جديدة في مجال الطاقة والاقتصاد".
https://sarabic.ae/20250521/بوتين-يزور-محطة-كورسك-الثانية-قيد-الإنشاء-للطاقة-النووية-فيديو----1100806557.html
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أخبار إندونيسيا, روسيا, الطاقة النووية
أخبار إندونيسيا, روسيا, الطاقة النووية
نائب رئيس البرلمان الإندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة
22:48 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 04:31 GMT 25.05.2025)
صرّح نائب رئيس البرلمان الإندونيسي إيدي سويبارنو، يوم أمس السبت، بأن التقدم الروسي في تطوير محطات الطاقة النووية والطاقة المتجددة يُعدّ مثالًا يُحتذى به لإندونيسيا.
جاكرتا - سبوتنيك. ونُقل عن سويبارنو، قوله عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان الإندونيسي: "مع تطوير الطاقة النووية، أثبتت روسيا إنجازاتها في مصادر الطاقة المتجددة عالميًا، وهذا يُمثّل مثالًا يُحتذى به لإندونيسيا، لتطوير تقنيات مماثلة".
وأضاف النائب أن شركة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، طوّرت مفاعلات نووية صغيرة صمدت أمام اختبار الزمن.
وأعرب سويبارنو عن أمله في أن تتعاون إندونيسيا وروسيا، في تطوير محطات الطاقة النووية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق، إن "روسيا على استعداد لتعزيز
السيادة التكنولوجية لشركائها في قطاع الطاقة، من خلال تشكيل سلاسل علمية وإنتاجية كاملة. هذه هي بالضبط الطريقة التي يتطور بها التعاون في مجال الطاقة الذرية السلمية، عندما يتم بناء محطات "روساتوم" في الخارج، يتزامن ذلك مع تجهيز الكادر المحلي، وتدريب المهندسين والعمال ومديري المنشآت الجديدة".
وأضاف الرئيس بوتين: "في الواقع، نحن لا نقوم فقط ببناء محطة، كما يقولون في "روساتوم"، بل نقوم بإنشاء صناعة لشركائنا، وقطاعات عمل جديدة في مجال الطاقة والاقتصاد".