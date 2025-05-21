https://sarabic.ae/20250521/بوتين-يزور-محطة-كورسك-الثانية-قيد-الإنشاء-للطاقة-النووية-فيديو----1100806557.html
بوتين يزور محطة كورسك الثانية قيد الإنشاء للطاقة النووية... فيديو
بوتين يزور محطة كورسك الثانية قيد الإنشاء للطاقة النووية... فيديو
سبوتنيك عربي
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محطة كورسك الثانية قيد الإنشاء للطاقة النووية، وذلك بعد تحرير أراضي مقاطعة كورسك بشكل كامل من قوات كييف. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T07:31+0000
2025-05-21T07:31+0000
2025-05-21T07:31+0000
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فلاديمير بوتين
منشأة نووية
محطة نووية
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وجاء في بيان صادر عن الكرملين نشر على موقعه الإلكتروني: "في مدينة كورتشاتوف، عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعًا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار محطة كورسك للطاقة النووية الثانية التي هي قيد الإنشاء".ونشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو يظهر الرئيس الروسي وهو يتفقد محطة كورسك الثانية للطاقة النووية.وتعتبر زيارة الرئيس بوتين إلى مقاطعة كورسك، الأولى من نوعها منذ تحريرها بشكل كامل من القوات الأوكرانية.وتقع مقاطعة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، وتعرضت إلى هجوم واسع في آب/ أغسطس من العام الماضي، من جانب القوات الأوكرانية، أسفر عن احتلال جزء من المقاطعة التي تضم محطة كورسك للطاقة النووية."إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250521/بوتين-يزور-مقاطعة-كورسك-1100804455.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, فلاديمير بوتين, منشأة نووية, محطة نووية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, فلاديمير بوتين, منشأة نووية, محطة نووية
بوتين يزور محطة كورسك الثانية قيد الإنشاء للطاقة النووية... فيديو
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محطة كورسك الثانية قيد الإنشاء للطاقة النووية، وذلك بعد تحرير أراضي مقاطعة كورسك بشكل كامل من قوات كييف.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين نشر على موقعه الإلكتروني: "في مدينة كورتشاتوف، عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعًا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار محطة كورسك للطاقة النووية الثانية التي هي قيد الإنشاء".
ونشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو يظهر الرئيس الروسي وهو يتفقد محطة كورسك الثانية للطاقة النووية.
هذا وزار الرئيس الروسي، مقاطعة كورسك حيث التقى بالمتطوعين من المقاطعة ومناطق أخرى من روسيا، الذين جاؤوا لمساعدة السكان بعد غزو القوات المسلحة الأوكرانية.
وتعتبر زيارة الرئيس بوتين إلى مقاطعة كورسك، الأولى من نوعها منذ تحريرها بشكل كامل من القوات الأوكرانية.
وتقع مقاطعة كورسك على الحدود مع أوكرانيا،
وتعرضت إلى هجوم واسع في آب/ أغسطس من العام الماضي، من جانب القوات الأوكرانية، أسفر عن احتلال جزء من المقاطعة التي تضم محطة كورسك للطاقة النووية.