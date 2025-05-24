https://sarabic.ae/20250524/13-وفاة-بسبب-الجوع-بمعسكر-للاجئين-السودانيين-في-تشاد-1100923748.html

13 وفاة بسبب الجوع بمعسكر للاجئين السودانيين في تشاد

13 وفاة بسبب الجوع بمعسكر للاجئين السودانيين في تشاد

سبوتنيك عربي

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، وفاة 13 لاجئًا سودانيًا بسبب الجوع والأوضاع الإنسانية المتردية في معسكر "قاقا" للاجئين في تشاد، خلال الأسبوع الماضي. 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T10:57+0000

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وأوضحت الشبكة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "المعسكر، الذي يضم 21 ألف لاجئ سوداني، يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما أدى إلى تفشي الأمراض وارتفاع عدد الوفيات"، وأشارت إلى أن "المنظمات الدولية تتجاهل تدهور الأوضاع في المعسكر، مما يهدد حياة آلاف اللاجئينط.وناشدت الشبكة المنظمات الأممية والدولية التدخل العاجل لتوفير الغذاء والمساعدات الطبية، وحذّرت من استمرار نزوح اللاجئين بحثًا عن الاحتياجات الأساسية.وأعربت شبكة أطباء السودان، عن استيائها من التدهور المستمر لأوضاع اللاجئين السودانيين في تشاد، منتقدة تقاعس المنظمات الإنسانية عن تقديم المساعدات رغم المعاناة اليومية، التي يعيشها النازحون.وقال موقع "مبتدا"، إن "هذا التحذير الخطير يأتي بالتزامن مع قيام برنامج الأغذية العالمي بتوسيع نطاق عملياته الإغاثية، حيث بدأ أخيرًا توزيع مساعدات غذائية على 100 ألف شخص في منطقة جبل "الأولياء" جنوب العاصمة الخرطوم".من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان ليني كينزي، أن "المنظمة تقدم حاليا مساعدات عاجلة لنحو 4 ملايين مواطن سوداني"، مضيفة: "تمكنا من تنظيم قوافل إغاثية جديدة إلى منطقة الفاشر في شمال دارفور، نستهدف من خلالها توفير المواد الغذائية الأساسية للمناطق الأكثر تضررًا".وكشفت المتحدثة عن خطة شاملة للحد من تداعيات الأزمة، قائلة: "نعمل على جبهات عدة للتخفيف من حدة المجاعة المتوقعة ومشكلة سوء التغذية، مع تقديم دعم عاجل للقطاعات الحيوية الأكثر تأثرًا بالأزمة".

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