https://sarabic.ae/20250524/13-وفاة-بسبب-الجوع-بمعسكر-للاجئين-السودانيين-في-تشاد-1100923748.html
13 وفاة بسبب الجوع بمعسكر للاجئين السودانيين في تشاد
13 وفاة بسبب الجوع بمعسكر للاجئين السودانيين في تشاد
سبوتنيك عربي
أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، وفاة 13 لاجئًا سودانيًا بسبب الجوع والأوضاع الإنسانية المتردية في معسكر "قاقا" للاجئين في تشاد، خلال الأسبوع الماضي. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T10:57+0000
2025-05-24T10:57+0000
2025-05-24T10:57+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
أخبار تشاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093335589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2018fca8af4e65096539c8aa8a462e6.jpg
وأوضحت الشبكة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "المعسكر، الذي يضم 21 ألف لاجئ سوداني، يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما أدى إلى تفشي الأمراض وارتفاع عدد الوفيات"، وأشارت إلى أن "المنظمات الدولية تتجاهل تدهور الأوضاع في المعسكر، مما يهدد حياة آلاف اللاجئينط.وناشدت الشبكة المنظمات الأممية والدولية التدخل العاجل لتوفير الغذاء والمساعدات الطبية، وحذّرت من استمرار نزوح اللاجئين بحثًا عن الاحتياجات الأساسية.وأعربت شبكة أطباء السودان، عن استيائها من التدهور المستمر لأوضاع اللاجئين السودانيين في تشاد، منتقدة تقاعس المنظمات الإنسانية عن تقديم المساعدات رغم المعاناة اليومية، التي يعيشها النازحون.وقال موقع "مبتدا"، إن "هذا التحذير الخطير يأتي بالتزامن مع قيام برنامج الأغذية العالمي بتوسيع نطاق عملياته الإغاثية، حيث بدأ أخيرًا توزيع مساعدات غذائية على 100 ألف شخص في منطقة جبل "الأولياء" جنوب العاصمة الخرطوم".من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان ليني كينزي، أن "المنظمة تقدم حاليا مساعدات عاجلة لنحو 4 ملايين مواطن سوداني"، مضيفة: "تمكنا من تنظيم قوافل إغاثية جديدة إلى منطقة الفاشر في شمال دارفور، نستهدف من خلالها توفير المواد الغذائية الأساسية للمناطق الأكثر تضررًا".وكشفت المتحدثة عن خطة شاملة للحد من تداعيات الأزمة، قائلة: "نعمل على جبهات عدة للتخفيف من حدة المجاعة المتوقعة ومشكلة سوء التغذية، مع تقديم دعم عاجل للقطاعات الحيوية الأكثر تأثرًا بالأزمة".
https://sarabic.ae/20250523/أول-تعليق-من-الإمارات-على-العقوبات-الأمريكية-المفروضة-على-السودان-1100910310.html
https://sarabic.ae/20250521/محكمة-أمريكية-تستجوب-مسؤولين-بعد-ترحيل-مهاجرين-إلى-جنوب-السودان-ودول-أخرى-1100832469.html
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093335589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20ec482cc76be4221b12086dba3386b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد, الأخبار
13 وفاة بسبب الجوع بمعسكر للاجئين السودانيين في تشاد
أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، وفاة 13 لاجئًا سودانيًا بسبب الجوع والأوضاع الإنسانية المتردية في معسكر "قاقا" للاجئين في تشاد، خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت الشبكة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "المعسكر، الذي يضم 21 ألف لاجئ سوداني، يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما أدى إلى تفشي الأمراض وارتفاع عدد الوفيات"، وأشارت إلى أن "المنظمات الدولية تتجاهل تدهور الأوضاع في المعسكر، مما يهدد حياة آلاف اللاجئينط.
وناشدت الشبكة المنظمات الأممية والدولية التدخل العاجل لتوفير الغذاء والمساعدات الطبية، وحذّرت من استمرار نزوح اللاجئين بحثًا عن الاحتياجات الأساسية.
وأعربت شبكة أطباء السودان، عن استيائها من التدهور المستمر لأوضاع اللاجئين السودانيين في تشاد، منتقدة تقاعس المنظمات الإنسانية عن تقديم المساعدات رغم المعاناة اليومية، التي يعيشها النازحون.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذّرت منظمة "أوكسفام" الدولية، في بيان، من أن "الصراع الدائر في السودان، تسبب في نشوء أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم"، مشيرة إلى تضاعف أعداد النازحين داخليًا ليصل إلى 12.7 مليون شخص.
وقال موقع
"مبتدا"، إن "هذا التحذير الخطير يأتي بالتزامن مع قيام برنامج الأغذية العالمي بتوسيع نطاق عملياته الإغاثية، حيث بدأ أخيرًا توزيع مساعدات غذائية على 100 ألف شخص في منطقة جبل "الأولياء" جنوب العاصمة الخرطوم".
من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان ليني كينزي، أن "المنظمة تقدم حاليا مساعدات عاجلة لنحو 4 ملايين مواطن سوداني"، مضيفة: "تمكنا من تنظيم قوافل إغاثية جديدة إلى منطقة الفاشر في شمال دارفور، نستهدف من خلالها توفير المواد الغذائية الأساسية للمناطق الأكثر تضررًا".
وأشارت المتحدثة إلى أن "نقص التمويل يشكل العقبة الرئيسية أمام توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية"، محذرة من "خطر تفشي المجاعة في مناطق عدة من السودان، إذا لم تتحسن الإمدادات التمويلية".
وكشفت المتحدثة عن خطة شاملة للحد من تداعيات الأزمة، قائلة: "نعمل على جبهات عدة للتخفيف من حدة المجاعة المتوقعة ومشكلة سوء التغذية، مع تقديم دعم عاجل للقطاعات الحيوية الأكثر تأثرًا بالأزمة".