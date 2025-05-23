https://sarabic.ae/20250523/أول-تعليق-من-الإمارات-على-العقوبات-الأمريكية-المفروضة-على-السودان-1100910310.html

أول تعليق من الإمارات على العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان

أول تعليق من الإمارات على العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان

سبوتنيك عربي

علّق أنور قرقاش، المستشار الرئاسي الإماراتي، أمس الجمعة، على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، بعزم واشنطن فرض عقوبات على السودان، "بعد ثبوت استخدامه أسلحة... 23.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-23T21:53+0000

2025-05-23T21:53+0000

2025-05-24T04:19+0000

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وقال قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني، بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي ضد مواطنيه، تضع النقاط على الحروف".ورأى أنه "لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة".واستنكرت الحكومة السودانية، أمس الجمعة، "القرار الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على السودان"، معتبرة إياه "شكلا من أشكال الابتزاز السياسي".وأضاف البيان أن "ما صدر عن واشنطن من عقوبات هي اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز وتزييف الحقائق"، متابعًا: "واشنطن دأبت على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار".وأكدت الحكومة السودانية أن "عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية، استهدفت الجيش بعد إنجازات ميدانية غيّرت واقع المعركة".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أول أمس الخميس، أن "أمريكا خلصت إلى أن السودان، استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، وتعتزم فرض عقوبات عليه بعد إخطار الكونغرس بمدة 15يوما".وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني "اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر قوات الدعم السريع".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250522/من-المسؤول-عن-إراقة-دماء-المدنيين-في-السودان؟-1100876351.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي