الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير العاصمة الخرطوم من قوات "الدعم السريع"

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خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
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59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
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150 د
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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لقاء سبوتنيك
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صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
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مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
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الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير العاصمة الخرطوم من قوات "الدعم السريع"
الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير العاصمة الخرطوم من قوات "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر "الدعم السريع". 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T14:44+0000
2025-05-20T14:44+0000
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وقال الجيش السوداني: "أكملنا تطهير العاصمة الخرطوم وطردنا قوات الدعم السريع منها"، متعهدا بـ"مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من البلاد من كل متمرد وخائن وعميل".وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا لمجلس الوزراء.وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250519/رئيس-الوزراء-السوداني-الجديد-يتعهد-بإعلان-ذمته-المالية-كاملة-قبل-أداء-القسم-الدستوري-1100752151.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير العاصمة الخرطوم من قوات "الدعم السريع"

14:44 GMT 20.05.2025
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر "الدعم السريع".
وقال الجيش السوداني: "أكملنا تطهير العاصمة الخرطوم وطردنا قوات الدعم السريع منها"، متعهدا بـ"مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من البلاد من كل متمرد وخائن وعميل".
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا لمجلس الوزراء.
رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
رئيس الوزراء السوداني الجديد يتعهد بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري
أمس, 18:36 GMT
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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