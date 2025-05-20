https://sarabic.ae/20250520/الجيش-السوداني-يعلن-اكتمال-تطهير-العاصمة-الخرطوم-من-قوات-الدعم-السريع-1100790949.html
الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير العاصمة الخرطوم من قوات "الدعم السريع"
الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير العاصمة الخرطوم من قوات "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر "الدعم السريع". 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T14:44+0000
2025-05-20T14:44+0000
2025-05-20T14:44+0000
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وقال الجيش السوداني: "أكملنا تطهير العاصمة الخرطوم وطردنا قوات الدعم السريع منها"، متعهدا بـ"مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من البلاد من كل متمرد وخائن وعميل".وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا لمجلس الوزراء.وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250519/رئيس-الوزراء-السوداني-الجديد-يتعهد-بإعلان-ذمته-المالية-كاملة-قبل-أداء-القسم-الدستوري-1100752151.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير العاصمة الخرطوم من قوات "الدعم السريع"
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر "الدعم السريع".
وقال الجيش السوداني: "أكملنا تطهير العاصمة الخرطوم وطردنا قوات الدعم السريع منها"، متعهدا بـ"مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من البلاد من كل متمرد وخائن وعميل".
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس
، رئيسا لمجلس الوزراء.
وذكرت وكالة
السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان
قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.