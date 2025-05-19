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رئيس الوزراء السوداني الجديد يتعهد بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري
رئيس الوزراء السوداني الجديد يتعهد بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس، اليوم الاثنين، "اعتزامه العمل في منصبه دون أي مخصصات مالية أو سكن من الدولة". 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T18:36+0000
2025-05-19T18:36+0000
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وتعهد إدريس "بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري"، مؤكدا أن "هذا النهج سيشمل كذلك كافة أعضاء طاقمه الوزاري المرتقب".وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق اليوم، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا لمجلس الوزراء.وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.يشار إلى أن كامل إدريس هو سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأيلول/سبتمبر 2008، كما عمل أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.كما أنه خاض الانتخابات الرئاسية السودانية في العام 2010، كمرشح مستقل، حيث واجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء السوداني الجديد يتعهد بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري

18:36 GMT 19.05.2025
© AP Photo / LAURENT GILLIERON رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس
 رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / LAURENT GILLIERON
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس، اليوم الاثنين، "اعتزامه العمل في منصبه دون أي مخصصات مالية أو سكن من الدولة".
وتعهد إدريس "بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري"، مؤكدا أن "هذا النهج سيشمل كذلك كافة أعضاء طاقمه الوزاري المرتقب".
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق اليوم، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا لمجلس الوزراء.
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أمس, 07:58 GMT
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.
يشار إلى أن كامل إدريس هو سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأيلول/سبتمبر 2008، كما عمل أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.
كما أنه خاض الانتخابات الرئاسية السودانية في العام 2010، كمرشح مستقل، حيث واجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
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واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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