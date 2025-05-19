https://sarabic.ae/20250519/رئيس-الوزراء-السوداني-الجديد-يتعهد-بإعلان-ذمته-المالية-كاملة-قبل-أداء-القسم-الدستوري-1100752151.html
رئيس الوزراء السوداني الجديد يتعهد بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري
رئيس الوزراء السوداني الجديد يتعهد بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس، اليوم الاثنين، "اعتزامه العمل في منصبه دون أي مخصصات مالية أو سكن من الدولة". 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T18:36+0000
2025-05-19T18:36+0000
2025-05-19T18:36+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100751627_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_724bdaf118044526a148c6b1d0596e17.jpg
وتعهد إدريس "بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري"، مؤكدا أن "هذا النهج سيشمل كذلك كافة أعضاء طاقمه الوزاري المرتقب".وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق اليوم، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا لمجلس الوزراء.وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.يشار إلى أن كامل إدريس هو سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأيلول/سبتمبر 2008، كما عمل أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.كما أنه خاض الانتخابات الرئاسية السودانية في العام 2010، كمرشح مستقل، حيث واجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250518/الجامعة-العربية-تؤكد-رفضها-لأي-حكومة-موازية-في-السودان-وتحذر-من-تفتيت-الدولة-1100688877.html
https://sarabic.ae/20250517/السودان-يتهم-الإمارات-بإبعاد-طاقم-قنصليته-في-دبي-ومعاملته-بما-يخالف-اتفاقيات-فيينا-الدبلوماسية-1100678515.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100751627_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a609bf0821f70be33e8ab03a4a6a05b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الوزراء السوداني الجديد يتعهد بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري
أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس، اليوم الاثنين، "اعتزامه العمل في منصبه دون أي مخصصات مالية أو سكن من الدولة".
وتعهد إدريس "بإعلان ذمته المالية كاملة قبل أداء القسم الدستوري"، مؤكدا أن "هذا النهج سيشمل كذلك كافة أعضاء طاقمه الوزاري المرتقب".
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق اليوم، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس
، رئيسا لمجلس الوزراء.
وذكرت وكالة
السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان
قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.
يشار إلى أن كامل إدريس هو سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأيلول/سبتمبر 2008، كما عمل أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.
كما أنه خاض الانتخابات الرئاسية السودانية في العام 2010، كمرشح مستقل، حيث واجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير
.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع
بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.