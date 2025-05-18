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الجيش السوداني يسيطر على منطقة استراتيجية على حدود ليبيا وتشاد
الجيش السوداني يسيطر على منطقة استراتيجية على حدود ليبيا وتشاد
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم إقليم دارفور السوداني، أركو مناوي، أن قوات الجيش استعادت منطقة العطرون، التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع في وقت سابق. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T19:55+0000
2025-05-18T19:55+0000
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وقال مناوي إن قوات الجيش ومناصريه من القوة المشتركة سيطروا على المنطقة الاستراتيجية الواقعة في المثلث الحدودي بين السودان وليبيا وتشاد، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون"، اليوم الأحد.ولفتت الصحيفة إلى أن الدعم السريع، سيطرت على المنطقة الواقعة بولاية شمال دارفور، في مارس/ آذار الماضي، مما فتح لها خط إمداد مع شرق وشمال السودان.وأوضحت الصحيفة أن تحرك الجيش في دارفور يتزامن مع تحركات أخرى في إقليم كردفان بهدف إنهاء الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.ونقلت الصحيفة عن حسين مصطفى، المتحدث باسم القوة المشتركة المتعاونة مع الجيش السوداني قوله إن الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة، مؤكدا أن استعادة السيطرة على منطقة العطرون يمثل خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار في دارفور.وتكمن أهمية منطقة العطرون، في أنها تقع على طريق استراتيجي يربط بين منطقة المثلث الحدودي والولاية الشمالية وولاية شمال دارفور، بحسب الصحيفة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250518/الجامعة-العربية-تؤكد-رفضها-لأي-حكومة-موازية-في-السودان-وتحذر-من-تفتيت-الدولة-1100688877.html
https://sarabic.ae/20250512/لرفع-الحصار-عن-الفاشر-الجيش-السوداني-يخوض-معارك-ضارية-مع-الدعم-السريع-1100433944.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني يسيطر على منطقة استراتيجية على حدود ليبيا وتشاد

19:55 GMT 18.05.2025
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Photo
تابعنا عبر
أعلن حاكم إقليم دارفور السوداني، أركو مناوي، أن قوات الجيش استعادت منطقة العطرون، التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع في وقت سابق.
وقال مناوي إن قوات الجيش ومناصريه من القوة المشتركة سيطروا على المنطقة الاستراتيجية الواقعة في المثلث الحدودي بين السودان وليبيا وتشاد، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون"، اليوم الأحد.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
الجامعة العربية تؤكد رفضها لأي حكومة موازية في السودان وتحذر من "تفتيت الدولة"
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ولفتت الصحيفة إلى أن الدعم السريع، سيطرت على المنطقة الواقعة بولاية شمال دارفور، في مارس/ آذار الماضي، مما فتح لها خط إمداد مع شرق وشمال السودان.
وأوضحت الصحيفة أن تحرك الجيش في دارفور يتزامن مع تحركات أخرى في إقليم كردفان بهدف إنهاء الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.
ونقلت الصحيفة عن حسين مصطفى، المتحدث باسم القوة المشتركة المتعاونة مع الجيش السوداني قوله إن الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة، مؤكدا أن استعادة السيطرة على منطقة العطرون يمثل خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار في دارفور.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
لرفع الحصار عن الفاشر... الجيش السوداني يخوض معارك ضارية مع "الدعم السريع"
12 مايو, 11:01 GMT
وتكمن أهمية منطقة العطرون، في أنها تقع على طريق استراتيجي يربط بين منطقة المثلث الحدودي والولاية الشمالية وولاية شمال دارفور، بحسب الصحيفة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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