https://sarabic.ae/20250525/إعفاء-منتجات-أمريكية-من-شهادة-الحلال-يشعل-الجدل-في-مصر-والحكومة-ترد-1100952483.html

إعفاء منتجات أمريكية من شهادة "الحلال" يشعل الجدل في مصر والحكومة ترد

إعفاء منتجات أمريكية من شهادة "الحلال" يشعل الجدل في مصر والحكومة ترد

سبوتنيك عربي

أثار قرار الحكومة المصرية، اليوم الأحد، والمتعلق بمنح الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان الأمريكية ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة "الحلال" عند الاستيراد، جدلًا... 25.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-25T11:12+0000

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، من متطلبات شهادة "الحلال"، مؤكدًا أن "القرار يُعد خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز تدفق السلع الغذائية في السوق المصري".جاء ذلك خلال كلمة مدبولي، في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، والذي أشار إلى أن "هذا الإجراء يعكس مرونة الحكومة المصرية واستجابتها لاحتياجات المستثمرين والشركاء التجاريين"، مؤكدًا أن "القرار سيسهم في تيسير عمليات الاستيراد وخفض التكاليف على الشركات الأمريكية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية".كما أوضح مدبولي أن "وزارة الزراعة المصرية ستتخذ مجموعة من الإجراءات الداعمة لهذا التوجه، تشمل تنويع وزيادة عدد الشركات المخوّلة بإصدار شهادات الحلال، فضلًا عن خفض الرسوم المفروضة على تلك الشهادات، وتقليل تكلفة اختبارات المطابقة الفنية للمنتجات المستوردة".ووفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية، بما يعزز ثقة المستثمرين الأمريكيين ويُعطي دفعة جديدة لحجم التبادل التجاري بين البلدين.وأثار هذا القرار مخاوف عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول مصادر هذه المنتجات الأمريكية، ومطابقتها لمبادئ لشريعة الإسلامية.وأمام ذلك الجدل، خرج مجلس الوزراء المصري، ليوضح في بيان رسمي، أن "الحكومة المصرية قررت اتخاذ إجراءات لتسهيل إصدار "شهادات الحلال" من خلال زيادة وتنويع الجهات المخوّلة بذلك".وأضاف أنه "سيتم أيضا دراسة خفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدّرة، التي تتطلب شهادات الحلال، بما يساهم في تقليل التكلفة النهائية للسلع".وأشار مجلس الوزراء المصري، في بيانه التوضيحي، إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة تيسيرات أوسع تنفذها الحكومة المصرية، لدعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المواطنين".

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