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مسؤول إماراتي يكشف أهمية ضمان استيراد المنتجات الحلال من تتارستان وروسيا
مسؤول إماراتي يكشف أهمية ضمان استيراد المنتجات الحلال من تتارستان وروسيا
سبوتنيك عربي
أكد مدير قسم رقابة تجارة الأغذية في بلدية دبي، الدكتور عصام شرف الهاشمي، أهمية "ضمان الأمن الغذائي واستيراد المنتجات الحلال من تتارستان وروسيا بشكل عام". 16.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الهاشمي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "اللحوم الحلال من المواد الغذائية الأكثر طلبا في الدول العربية، وروسيا من أكبر الدول التي تصدر المنتجات الغذائية إلى الأسواق الخليجية".وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي"، الأربعاء الماضي، أعمال النسخة السادسة عشرة والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري.
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2025 منتدى قازان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

مسؤول إماراتي يكشف أهمية ضمان استيراد المنتجات الحلال من تتارستان وروسيا

16:11 GMT 16.05.2025
© Sputnikمدير قسم رقابة تجارة الأغذية في بلدية دبي، الدكتور عصام شرف الهاشمي
مدير قسم رقابة تجارة الأغذية في بلدية دبي، الدكتور عصام شرف الهاشمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik
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أكد مدير قسم رقابة تجارة الأغذية في بلدية دبي، الدكتور عصام شرف الهاشمي، أهمية "ضمان الأمن الغذائي واستيراد المنتجات الحلال من تتارستان وروسيا بشكل عام".
وقال الهاشمي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "اللحوم الحلال من المواد الغذائية الأكثر طلبا في الدول العربية، وروسيا من أكبر الدول التي تصدر المنتجات الغذائية إلى الأسواق الخليجية".
وأشاد الهاشمي "بالمنتجات الروسية الموجودة في المعرض والتي تحظى بجودة عالية وطعم مميز، وأضاف: "نرغب في أن يتم تصدير هذه المنتجات إلى أسواق الإمارات".
وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.
وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي"، الأربعاء الماضي، أعمال النسخة السادسة عشرة والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري.
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