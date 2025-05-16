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ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول بشروط الاتفاقيات المتبادلة عام 2022
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محافظ الخليل: وجودنا في المحافل الدولية رسالة مفادها أن "فلسطين لن تموت"
محافظ الخليل: وجودنا في المحافل الدولية رسالة مفادها أن "فلسطين لن تموت"
سبوتنيك عربي
أعرب محافظ الخليل في فلسطين، خالد دودين، عن امتنانه لروسيا على الدعوة للمشاركة في منتدى قازان الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي"، مؤكدا "ضرورة وجود فلسطين في... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T15:55+0000
2025-05-16T15:58+0000
2025 منتدى قازان
فلسطين المحتلة
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وقال دودين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مشاركة فلسطين هي بمثابة رسالة مفادها أن فلسطين لن تموت، ولذلك نحن نحرص على المشاركة في جميع المحافل الدولية، وجميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، الأربعاء الماضي، أعمال النسخة السادسة عشرة من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري.
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2025 منتدى قازان, فلسطين المحتلة, تقارير سبوتنيك, حصري
2025 منتدى قازان, فلسطين المحتلة, تقارير سبوتنيك, حصري

محافظ الخليل: وجودنا في المحافل الدولية رسالة مفادها أن "فلسطين لن تموت"

15:55 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 15:58 GMT 16.05.2025)
© Sputnikمحافظ الخليل في فلسطين المحتلة، خالد دودين
محافظ الخليل في فلسطين المحتلة، خالد دودين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
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أعرب محافظ الخليل في فلسطين، خالد دودين، عن امتنانه لروسيا على الدعوة للمشاركة في منتدى قازان الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي"، مؤكدا "ضرورة وجود فلسطين في المحافل الدولية، رغم كل الانتهاكات والإجرام والضغوطات الممارسة ضدها".
وقال دودين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مشاركة فلسطين هي بمثابة رسالة مفادها أن فلسطين لن تموت، ولذلك نحن نحرص على المشاركة في جميع المحافل الدولية، وجميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأشار محافظ الخليل إلى "ممارسات إسرائيل التعسفية في محافظة الخليل في الضفة الغربية".
وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.
وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، الأربعاء الماضي، أعمال النسخة السادسة عشرة من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري.
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- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
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