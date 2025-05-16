محافظ الخليل: وجودنا في المحافل الدولية رسالة مفادها أن "فلسطين لن تموت"
15:55 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 15:58 GMT 16.05.2025)
© Sputnikمحافظ الخليل في فلسطين المحتلة، خالد دودين
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أعرب محافظ الخليل في فلسطين، خالد دودين، عن امتنانه لروسيا على الدعوة للمشاركة في منتدى قازان الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي"، مؤكدا "ضرورة وجود فلسطين في المحافل الدولية، رغم كل الانتهاكات والإجرام والضغوطات الممارسة ضدها".
وقال دودين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مشاركة فلسطين هي بمثابة رسالة مفادها أن فلسطين لن تموت، ولذلك نحن نحرص على المشاركة في جميع المحافل الدولية، وجميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأشار محافظ الخليل إلى "ممارسات إسرائيل التعسفية في محافظة الخليل في الضفة الغربية".
🟠أعرب محافظ الخليل، خالد دودين، عن امتنانه لروسيا على الدعوة للمشاركة في منتدى قازان الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي"، مؤكدا ضرورة وجود فلسطين في المحافل الدولية مما يرسل رسالة مفادها أن "فلسطين لن تموت".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 16, 2025
🟠كما تحدث دودين عن ممارسات إسرائيل التعسفية في محافظة الخليل في الضفة… https://t.co/flGgyLyVTG pic.twitter.com/HE6UlOdKOR
وتشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.
وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
وكانت انطلقت في مدينة قازان الروسية، الأربعاء الماضي، أعمال النسخة السادسة عشرة من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار الجاري.