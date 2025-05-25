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دولة عربية تسترجع سفينة شحن حيوية من ميناء أوروبي بعد احتجازها لـ3 سنوات
دولة عربية تسترجع سفينة شحن حيوية من ميناء أوروبي بعد احتجازها لـ3 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل في إحدى الدول العربية، عن استرجاع سفينة شحن، بتاريخ 23 مايو/ أيار الجاري، بعد حجز دام أكثر من ثلاث سنوات بميناء أنفرس في بلجيكا. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T16:45+0000
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وحسب بيان لوزارة النقل الجزائرية، خضعت السفينة الجزائرية سدراتة، يوم 22 مايو/ أيار الجاري 2025 لمعاينة تقنية دقيقة من قبل هيئة "Lloyd’s Register"، التي منحتها شهادة المطابقة في اليوم ذاته.وبناءً على استكمال جميع الشروط، استأنفت السفينة إبحارها مباشرة بشحن البضائع من ميناء أنفرس نحو الجزائر.و"يُعد هذا المكسب خطوة جديدة في مسار تطوير النقل البحري الوطني. وتعزيز حضوره في الساحة الدولية، بما يعكس صورة احترافية وملتزمة للجزائر في هذا المجال الاستراتيجي".
https://sarabic.ae/20250525/مقاتلات-مغربية-ترافق-قاذفة-نووية-أمريكية-فيديو-1100955584.html
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العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي

دولة عربية تسترجع سفينة شحن حيوية من ميناء أوروبي بعد احتجازها لـ3 سنوات

16:45 GMT 25.05.2025
© Photo / Pixabayسفينة شحن كبيرة
سفينة شحن كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Photo / Pixabay
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أعلنت وزارة النقل في إحدى الدول العربية، عن استرجاع سفينة شحن، بتاريخ 23 مايو/ أيار الجاري، بعد حجز دام أكثر من ثلاث سنوات بميناء أنفرس في بلجيكا.
وحسب بيان لوزارة النقل الجزائرية، خضعت السفينة الجزائرية سدراتة، يوم 22 مايو/ أيار الجاري 2025 لمعاينة تقنية دقيقة من قبل هيئة "Lloyd’s Register"، التي منحتها شهادة المطابقة في اليوم ذاته.
لتخضع يوم 23 مايو 2025 لعملية مراقبة شاملة من قبل سلطات ميناء أنفرس، شملت فحص تجهيزاتها.
مقاتلات مغربية ترافق قاذفة نووية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
مقاتلات مغربية ترافق قاذفة نووية أمريكية... فيديو
14:12 GMT
وبناءً على استكمال جميع الشروط، استأنفت السفينة إبحارها مباشرة بشحن البضائع من ميناء أنفرس نحو الجزائر.

وتأتي هذه العملية تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تم خلالها إسداء توجيهات دقيقة ومتابعة صارمة من قبل وزارة النقل، بهدف تسريع وتيرة الإجراءات وتجاوز العراقيل الإدارية والتقنية.

و"يُعد هذا المكسب خطوة جديدة في مسار تطوير النقل البحري الوطني. وتعزيز حضوره في الساحة الدولية، بما يعكس صورة احترافية وملتزمة للجزائر في هذا المجال الاستراتيجي".
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