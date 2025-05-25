https://sarabic.ae/20250525/قيادة-الدفاع-الجوي-الروسية-تكشف-تفاصيل-تأمين-مروحية-بوتين-خلال-زيارته-لمقاطعة-كورسك-1100951825.html
قيادة الدفاع الجوي الروسي تكشف تفاصيل تأمين مروحية بوتين خلال زيارته لمقاطعة كورسك
قيادة الدفاع الجوي الروسي تكشف تفاصيل تأمين مروحية بوتين خلال زيارته لمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد الفريق يوري داشكين، قائد فرقة دفاع جوي روسية، أن مروحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لمقاطعة كورسك، كانت ضمن نطاق رد روسي على هجوم ضخم شنته... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T11:01+0000
2025-05-25T11:01+0000
2025-05-25T12:40+0000
روسيا
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وقال داشكين ضمن تقرير خاص بثه برنامج "فيستي نيديلي" (أخبار الأسبوع) على قناة "روسيا-1": "(مروحية الرئيس كانت) في الواقع ضمن نطاق رد القوات الروسية على هجوم واسع بالطائرات المسيّرة شنّه الجانب الأوكراني".وحط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، رحاله في مقاطعة كورسك الروسية، لأول مرة منذ تحريرها من احتلال قوات نظام كييف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".كما زار الرئيس بوتين، محطة كورسك للطاقة النووية الثانية، التي هي قيد الإنشاء حاليا، وعقد أيضا اجتماعا مع رؤساء بلديات منطقة كورتشاتوف في المقاطعة، حسبما أفاد موقع الكرملين الرسمي.وذكر الكرملين في بيان: "في مدينة كورتشاتوف، عقد فلاديمير بوتين، اجتماعا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار الرئيس محطة كورسك للطاقة النووية الثانية قيد الإنشاء".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.خبير دولي لـ"سبوتنيك": إنشاء "منطقة عازلة" مع أوكرانيا تطور استراتيجي في العملية العسكرية الروسية
https://sarabic.ae/20250522/بوتين-القوات-المسلحة-الروسية-تتخذ-حاليا-قرارا-بشأن-مسألة-إنشاء-منطقة-عازلة--1100862128.html
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روسيا
قيادة الدفاع الجوي الروسي تكشف تفاصيل تأمين مروحية بوتين خلال زيارته لمقاطعة كورسك
11:01 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 12:40 GMT 25.05.2025)
أفاد الفريق يوري داشكين، قائد فرقة دفاع جوي روسية، أن مروحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لمقاطعة كورسك، كانت ضمن نطاق رد روسي على هجوم ضخم شنته طائرات مسيرة أوكرانية.
وقال داشكين ضمن تقرير خاص بثه برنامج "فيستي نيديلي" (أخبار الأسبوع) على قناة "روسيا-1": "(مروحية الرئيس كانت) في الواقع ضمن نطاق رد القوات الروسية على هجوم واسع بالطائرات المسيّرة شنّه الجانب الأوكراني".
وأشار داشكين إلى أنه "تم صد الهجوم الضخم، وأن الجيش الروسي ضمن سلامة الرئيس بشكل كامل".
وحط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، رحاله في مقاطعة كورسك الروسية، لأول مرة منذ تحريرها من احتلال قوات نظام كييف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
كما زار الرئيس بوتين، محطة كورسك للطاقة النووية الثانية، التي هي قيد الإنشاء حاليا، وعقد أيضا اجتماعا مع رؤساء بلديات منطقة كورتشاتوف في المقاطعة، حسبما أفاد موقع الكرملين الرسمي.
وذكر الكرملين في بيان: "في مدينة كورتشاتوف، عقد فلاديمير بوتين، اجتماعا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار الرئيس محطة كورسك للطاقة النووية الثانية قيد الإنشاء".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.