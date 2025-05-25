قيادة الدفاع الجوي الروسي تكشف تفاصيل تأمين مروحية بوتين خلال زيارته لمقاطعة كورسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
19 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد استعداداها تسليم كييف مسودة تسوية للأزمة بعد عملية تبادل الأسرى، طهران: هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:19 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250525/قيادة-الدفاع-الجوي-الروسية-تكشف-تفاصيل-تأمين-مروحية-بوتين-خلال-زيارته-لمقاطعة-كورسك-1100951825.html
قيادة الدفاع الجوي الروسي تكشف تفاصيل تأمين مروحية بوتين خلال زيارته لمقاطعة كورسك
قيادة الدفاع الجوي الروسي تكشف تفاصيل تأمين مروحية بوتين خلال زيارته لمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد الفريق يوري داشكين، قائد فرقة دفاع جوي روسية، أن مروحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لمقاطعة كورسك، كانت ضمن نطاق رد روسي على هجوم ضخم شنته... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T11:01+0000
2025-05-25T12:40+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100952008_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_8f065b46ab15b1672fb9d93871e42282.jpg
وقال داشكين ضمن تقرير خاص بثه برنامج "فيستي نيديلي" (أخبار الأسبوع) على قناة "روسيا-1": "(مروحية الرئيس كانت) في الواقع ضمن نطاق رد القوات الروسية على هجوم واسع بالطائرات المسيّرة شنّه الجانب الأوكراني".وحط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، رحاله في مقاطعة كورسك الروسية، لأول مرة منذ تحريرها من احتلال قوات نظام كييف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".كما زار الرئيس بوتين، محطة كورسك للطاقة النووية الثانية، التي هي قيد الإنشاء حاليا، وعقد أيضا اجتماعا مع رؤساء بلديات منطقة كورتشاتوف في المقاطعة، حسبما أفاد موقع الكرملين الرسمي.وذكر الكرملين في بيان: "في مدينة كورتشاتوف، عقد فلاديمير بوتين، اجتماعا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار الرئيس محطة كورسك للطاقة النووية الثانية قيد الإنشاء".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.خبير دولي لـ"سبوتنيك": إنشاء "منطقة عازلة" مع أوكرانيا تطور استراتيجي في العملية العسكرية الروسية
https://sarabic.ae/20250522/بوتين-القوات-المسلحة-الروسية-تتخذ-حاليا-قرارا-بشأن-مسألة-إنشاء-منطقة-عازلة--1100862128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100952008_364:0:3093:2047_1920x0_80_0_0_1e201d7c7d197050886571d215ed5e92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

قيادة الدفاع الجوي الروسي تكشف تفاصيل تأمين مروحية بوتين خلال زيارته لمقاطعة كورسك

11:01 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 12:40 GMT 25.05.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورزيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى منطقة تشيليابينسك
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى منطقة تشيليابينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الفريق يوري داشكين، قائد فرقة دفاع جوي روسية، أن مروحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لمقاطعة كورسك، كانت ضمن نطاق رد روسي على هجوم ضخم شنته طائرات مسيرة أوكرانية.
وقال داشكين ضمن تقرير خاص بثه برنامج "فيستي نيديلي" (أخبار الأسبوع) على قناة "روسيا-1": "(مروحية الرئيس كانت) في الواقع ضمن نطاق رد القوات الروسية على هجوم واسع بالطائرات المسيّرة شنّه الجانب الأوكراني".

وأشار داشكين إلى أنه "تم صد الهجوم الضخم، وأن الجيش الروسي ضمن سلامة الرئيس بشكل كامل".

وحط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، رحاله في مقاطعة كورسك الروسية، لأول مرة منذ تحريرها من احتلال قوات نظام كييف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
كما زار الرئيس بوتين، محطة كورسك للطاقة النووية الثانية، التي هي قيد الإنشاء حاليا، وعقد أيضا اجتماعا مع رؤساء بلديات منطقة كورتشاتوف في المقاطعة، حسبما أفاد موقع الكرملين الرسمي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: القوات المسلحة الروسية تعمل حاليا على إنشاء منطقة عازلة
22 مايو, 14:47 GMT
وذكر الكرملين في بيان: "في مدينة كورتشاتوف، عقد فلاديمير بوتين، اجتماعا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار الرئيس محطة كورسك للطاقة النووية الثانية قيد الإنشاء".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.
خبير دولي لـ"سبوتنيك": إنشاء "منطقة عازلة" مع أوكرانيا تطور استراتيجي في العملية العسكرية الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала