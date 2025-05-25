نائب أسترالي يتناول مشروبا من حذائه في قاعة البرلمان.. فيديو

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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
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صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
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29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
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ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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29 د
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شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد استعداداها تسليم كييف مسودة تسوية للأزمة بعد عملية تبادل الأسرى، طهران: هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية
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ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
18:00 GMT
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مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
18:30 GMT
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لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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123 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
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11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
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مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
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ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
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الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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نائب أسترالي يتناول مشروبا من حذائه في قاعة البرلمان.. فيديو
نائب أسترالي يتناول مشروبا من حذائه في قاعة البرلمان.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة لنائب أسترالي وهو يسكب مشروبا كحوليا في حذائه ويتناوله في قاعة البرلمان. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
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أستراليا
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وقام عضو المجلس التشريعي في غرب أستراليا، كايل ماكجين، بتلك الحركة في ختام مسيرته البرلمانية، وهو تقليد أسترالي يُعرف بـ"الشُوي".ووجه ماكجين الشكر لناخبيه، قائلا إنهم سيقدّرون هذه اللفتة، مضيفًا: "أنا معتاد على التوبيخ، لذا دعونا ننهي الأمر بهذه الطريقة"، وقد قوبل تصرفه بتصفيق وضحك من زملائه، قبل أن تطلب منه رئيسة المجلس الجلوس.ويحظى الـ"شُوي" بشعبية خاصة في أستراليا، إذ يخلع الشاب حذاءه بنفسه أو يرشح حذاء صديقه ليُستخدم كوعاء.ويعتبر شرب المشروبات الكحولية من الحذاء في أستراليا، جالبًا للحظ أو للاحتفال أو للعقاب.
https://sarabic.ae/20241213/حادث-مريب-أستراليا-تحقق-في-اختفاء-3-فيروسات-معدية-خطيرة-من-مختبراتها-1095765068.html
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نادي الفيديو, أستراليا
نادي الفيديو, أستراليا

نائب أسترالي يتناول مشروبا من حذائه في قاعة البرلمان.. فيديو

05:44 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 06:08 GMT 25.05.2025)
© Photo / Unsplash/ Jayson Hinrichsenحذاء
حذاء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Photo / Unsplash/ Jayson Hinrichsen
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة لنائب أسترالي وهو يسكب مشروبا كحوليا في حذائه ويتناوله في قاعة البرلمان.
وقام عضو المجلس التشريعي في غرب أستراليا، كايل ماكجين، بتلك الحركة في ختام مسيرته البرلمانية، وهو تقليد أسترالي يُعرف بـ"الشُوي".
ووجه ماكجين الشكر لناخبيه، قائلا إنهم سيقدّرون هذه اللفتة، مضيفًا: "أنا معتاد على التوبيخ، لذا دعونا ننهي الأمر بهذه الطريقة"، وقد قوبل تصرفه بتصفيق وضحك من زملائه، قبل أن تطلب منه رئيسة المجلس الجلوس.
فيروس إنفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
مجتمع
حادث مريب.. أستراليا تحقق في اختفاء 3 فيروسات معدية خطيرة من مختبراتها
13 ديسمبر 2024, 15:02 GMT
ويحظى الـ"شُوي" بشعبية خاصة في أستراليا، إذ يخلع الشاب حذاءه بنفسه أو يرشح حذاء صديقه ليُستخدم كوعاء.
ويعتبر شرب المشروبات الكحولية من الحذاء في أستراليا، جالبًا للحظ أو للاحتفال أو للعقاب.
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