https://sarabic.ae/20250525/نائب-أسترالي-يتناول-مشروبا-من-حذائه-في-قاعة-البرلمان-فيديو-1100944921.html
نائب أسترالي يتناول مشروبا من حذائه في قاعة البرلمان.. فيديو
نائب أسترالي يتناول مشروبا من حذائه في قاعة البرلمان.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة لنائب أسترالي وهو يسكب مشروبا كحوليا في حذائه ويتناوله في قاعة البرلمان. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T05:44+0000
2025-05-25T05:44+0000
2025-05-25T06:08+0000
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أستراليا
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وقام عضو المجلس التشريعي في غرب أستراليا، كايل ماكجين، بتلك الحركة في ختام مسيرته البرلمانية، وهو تقليد أسترالي يُعرف بـ"الشُوي".ووجه ماكجين الشكر لناخبيه، قائلا إنهم سيقدّرون هذه اللفتة، مضيفًا: "أنا معتاد على التوبيخ، لذا دعونا ننهي الأمر بهذه الطريقة"، وقد قوبل تصرفه بتصفيق وضحك من زملائه، قبل أن تطلب منه رئيسة المجلس الجلوس.ويحظى الـ"شُوي" بشعبية خاصة في أستراليا، إذ يخلع الشاب حذاءه بنفسه أو يرشح حذاء صديقه ليُستخدم كوعاء.ويعتبر شرب المشروبات الكحولية من الحذاء في أستراليا، جالبًا للحظ أو للاحتفال أو للعقاب.
https://sarabic.ae/20241213/حادث-مريب-أستراليا-تحقق-في-اختفاء-3-فيروسات-معدية-خطيرة-من-مختبراتها-1095765068.html
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نادي الفيديو, أستراليا
نائب أسترالي يتناول مشروبا من حذائه في قاعة البرلمان.. فيديو
05:44 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 06:08 GMT 25.05.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة لنائب أسترالي وهو يسكب مشروبا كحوليا في حذائه ويتناوله في قاعة البرلمان.
وقام عضو المجلس التشريعي في غرب أستراليا، كايل ماكجين، بتلك الحركة في ختام مسيرته البرلمانية، وهو تقليد أسترالي يُعرف بـ"الشُوي".
ووجه ماكجين الشكر لناخبيه، قائلا إنهم سيقدّرون هذه اللفتة، مضيفًا: "أنا معتاد على التوبيخ، لذا دعونا ننهي الأمر بهذه الطريقة"، وقد قوبل تصرفه بتصفيق وضحك من زملائه، قبل أن تطلب منه رئيسة المجلس الجلوس.
13 ديسمبر 2024, 15:02 GMT
ويحظى الـ"شُوي" بشعبية خاصة في أستراليا، إذ يخلع الشاب حذاءه بنفسه أو يرشح حذاء صديقه ليُستخدم كوعاء.
ويعتبر شرب المشروبات الكحولية من الحذاء في أستراليا، جالبًا للحظ أو للاحتفال أو للعقاب.