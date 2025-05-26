https://sarabic.ae/20250526/عراقجي-طهران-تدرس-المقترحات-العمانية-بشأن-المفاوضات-مع-واشنطن-1100966584.html
عراقجي: طهران تدرس المقترحات العمانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
عراقجي: طهران تدرس المقترحات العمانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن بلاده تدرس المقترحات التي قدمها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بشأن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، أن مقترحات البوسعيدي، تم تقديمها خلال الجولة الـ5 من المفاوضات الأمريكية الإيرانية.ولفت إلى أن "المقترحات العُمانية هدفها إزالة العقبات التي واجهها الطرفان خلال المفاوضات السابقة".ويوم الجمعة الماضية، أعلن البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما".وقال عراقجي إن الجولة الخامسة من المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما، يوم الجمعة الماضية، تعد من أكثر الجولات مهنية منذ بدء المفاوضات، مؤكدًا أن "الوفد الإيراني طرح مواقف طهران بوضوح وثبات، دون تغيير أو تنازل".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.وفي 11 أيار/ مايو الجاري، انقعدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات، وأعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عن تفاؤلهما بشأن المفاوضات النووية.
https://sarabic.ae/20250523/وزير-الخارجية-العماني-يتحدث-عن-إحراز-بعض-التقدم-في-ختام-الجولة-الخامسة-من-مفاوضات-إيران-وأمريكا-1100904639.html
https://sarabic.ae/20240714/هل-تنجح-سلطنة-عمان-في-استئناف-المفاوضات-بين-واشنطن-وإيران-خبير-يوضح-1090796994.html
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عراقجي: طهران تدرس المقترحات العمانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن بلاده تدرس المقترحات التي قدمها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بشأن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حول برنامج إيران النووي.
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، أن مقترحات البوسعيدي، تم تقديمها خلال الجولة الـ5 من المفاوضات الأمريكية
الإيرانية.
ولفت إلى أن "المقترحات العُمانية هدفها إزالة العقبات التي واجهها الطرفان خلال المفاوضات السابقة".
ويوم الجمعة الماضية، أعلن البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما".
ولفت إلى أنه سيعمل على "توضيح القضايا المتبقية حتى يمكن المضي قدمًا نحو التوصل إلى اتفاق مستدام بين الطرفين".
وقال عراقجي إن الجولة الخامسة
من المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما، يوم الجمعة الماضية، تعد من أكثر الجولات مهنية منذ بدء المفاوضات، مؤكدًا أن "الوفد الإيراني طرح مواقف طهران بوضوح وثبات، دون تغيير أو تنازل".
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران
والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.
وفي 11 أيار/ مايو الجاري، انقعدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات، وأعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عن تفاؤلهما بشأن المفاوضات النووية.