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عون لوفد أمريكي: سنتعامل مع السلاح الفلسطيني ويجب عودة السوريين لوطنهم
عون لوفد أمريكي: سنتعامل مع السلاح الفلسطيني ويجب عودة السوريين لوطنهم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون، بأن "تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حل أزمة النازحين السوريين في لبنان"، معلنا موعد بدء معالجة السلاح داخل 3 مخيمات فلسطينية في... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T07:37+0000
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جاء ذلك في بيان نشره الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إثر لقاء عون مع وفد أمريكي برئاسة السناتور أنغوس كينغ.وقال عون إن "اللاجئين السوريين يجب عليهم أن يعودوا إلى بلادهم للمساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري"، مضيفًا: "على الأمم المتحدة أن تقدم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان".وفيما يخص أزمة السلاح بالمخيمات الفلسطينية في لبنان، قال الرئيس اللبناني، إنه تم تشكيل لجان "لبنانية - فلسطينية"، مشيرًا إلى أنه "سيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل، في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت، لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارة الأخير إلى بيروت في مايو/ أيار 2025، عن اتفاق مشترك يقضي ببدء تنفيذ خطة لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، ابتداء من منتصف يونيو/ حزيران المقبل.وأكد الرئيسان، في بيان مشترك، أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى"، مع التزام الجانب الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لأي عمليات عسكرية.كما تم تشكيل لجنة مشتركة لصياغة خطة تنفيذية تشمل جدولًا زمنيًا وخطوات لتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بالتوازي مع نزع السلاح. بدورها، أبدت حركة فتح الفلسطينية دعمها الكامل للاتفاق، بينما أبدت مواطنتها حركة حماس انفتاحها على الحوار، مشيرة إلى ضرورة التشاور معها بشأن تفاصيل التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250523/اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-الفلسطينية-سحب-السلاح-بالتوازي-مع-ضمان-حقوق-الفلسطينيين-في-لبنان-1100892150.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم

عون لوفد أمريكي: سنتعامل مع السلاح الفلسطيني ويجب عودة السوريين لوطنهم

07:37 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 09:28 GMT 26.05.2025)
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
تابعنا عبر
صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون، بأن "تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حل أزمة النازحين السوريين في لبنان"، معلنا موعد بدء معالجة السلاح داخل 3 مخيمات فلسطينية في العاصمة بيروت.
جاء ذلك في بيان نشره الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إثر لقاء عون مع وفد أمريكي برئاسة السناتور أنغوس كينغ.
وقال عون إن "اللاجئين السوريين يجب عليهم أن يعودوا إلى بلادهم للمساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري"، مضيفًا: "على الأمم المتحدة أن تقدم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان".
وفيما يخص أزمة السلاح بالمخيمات الفلسطينية في لبنان، قال الرئيس اللبناني، إنه تم تشكيل لجان "لبنانية - فلسطينية"، مشيرًا إلى أنه "سيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل، في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت، لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارة الأخير إلى بيروت في مايو/ أيار 2025، عن اتفاق مشترك يقضي ببدء تنفيذ خطة لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، ابتداء من منتصف يونيو/ حزيران المقبل.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: سحب السلاح بالتوازي مع ضمان حقوق الفلسطينيين في لبنان
23 مايو, 12:11 GMT
وأكد الرئيسان، في بيان مشترك، أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى"، مع التزام الجانب الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لأي عمليات عسكرية.

وبحسب التقارير، ستبدأ عملية نزع السلاح في مخيمات العاصمة بيروت، على أن تمتد لاحقًا إلى باقي المخيمات في الجنوب والشمال، مثل عين الحلوة والبداوي.

كما تم تشكيل لجنة مشتركة لصياغة خطة تنفيذية تشمل جدولًا زمنيًا وخطوات لتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بالتوازي مع نزع السلاح. بدورها، أبدت حركة فتح الفلسطينية دعمها الكامل للاتفاق، بينما أبدت مواطنتها حركة حماس انفتاحها على الحوار، مشيرة إلى ضرورة التشاور معها بشأن تفاصيل التنفيذ.
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