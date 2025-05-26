في مشهد مثير... الصين تودع محطة قطارات عمرها 70 عاما بتفجير هندسي

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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
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مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
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أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
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المقهى الثقافي
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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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عالم سبوتنيك
وزير الخارجية السعودي يبحث في مدريد تحضيرات المؤتمر الدولي لحل الدولتين
17:00 GMT
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هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
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خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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نبض افريقيا
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بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
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هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
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https://sarabic.ae/20250526/في-مشهد-مثير-الصين-تودع-محطة-قطارات-عمرها-70-عاما-بتفجير-هندسي-1100982993.html
في مشهد مثير... الصين تودع محطة قطارات عمرها 70 عاما بتفجير هندسي
في مشهد مثير... الصين تودع محطة قطارات عمرها 70 عاما بتفجير هندسي
سبوتنيك عربي
شهدت الصين في العقود العدة الأخيرة، نهضة اقتصادية مقرونة بالنمو الاقتصادي الهائل، ما تبعه من توسع عمراني واكب التعداد السكاني الهائل في البلاد. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T13:04+0000
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ومع سعي الدولة الصينية إلى بناء ناطحات السحاب العصرية، وغيرها من الهياكل العمرانية الحديثة، ظهرت الحاجة الماسة لهدم بعض الأبنية المتهالكة، وما يتبع ذلك من ترحيل أنقاض وبناء مبان جديدة.وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام السلطات الصينية بتفجير هندسي، لهدم محطة قطارات عمرها 70 عاما، في مدينة تشونغتشينغ.وتمت عملية الهدم بنجاح، حيث تميزت بالدقة، دون الإضرار بالمبان المجاورة.من عالم آخر... أول نزال روبوتات في التاريخ.. فيديو
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نادي الفيديو

في مشهد مثير... الصين تودع محطة قطارات عمرها 70 عاما بتفجير هندسي

13:04 GMT 26.05.2025
© Sputnik . Social Media Imagesالصين تودع محطة قطارات عمرها 70 عاما بتفجير هندسي
الصين تودع محطة قطارات عمرها 70 عاما بتفجير هندسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Sputnik . Social Media Images
تابعنا عبر
شهدت الصين في العقود العدة الأخيرة، نهضة اقتصادية مقرونة بالنمو الاقتصادي الهائل، ما تبعه من توسع عمراني واكب التعداد السكاني الهائل في البلاد.
ومع سعي الدولة الصينية إلى بناء ناطحات السحاب العصرية، وغيرها من الهياكل العمرانية الحديثة، ظهرت الحاجة الماسة لهدم بعض الأبنية المتهالكة، وما يتبع ذلك من ترحيل أنقاض وبناء مبان جديدة.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام السلطات الصينية بتفجير هندسي، لهدم محطة قطارات عمرها 70 عاما، في مدينة تشونغتشينغ.
وتمت عملية الهدم بنجاح، حيث تميزت بالدقة، دون الإضرار بالمبان المجاورة.
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