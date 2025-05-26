https://sarabic.ae/20250526/في-مشهد-مثير-الصين-تودع-محطة-قطارات-عمرها-70-عاما-بتفجير-هندسي-1100982993.html
في مشهد مثير... الصين تودع محطة قطارات عمرها 70 عاما بتفجير هندسي
في مشهد مثير... الصين تودع محطة قطارات عمرها 70 عاما بتفجير هندسي
سبوتنيك عربي
شهدت الصين في العقود العدة الأخيرة، نهضة اقتصادية مقرونة بالنمو الاقتصادي الهائل، ما تبعه من توسع عمراني واكب التعداد السكاني الهائل في البلاد. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T13:04+0000
2025-05-26T13:04+0000
2025-05-26T13:04+0000
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ومع سعي الدولة الصينية إلى بناء ناطحات السحاب العصرية، وغيرها من الهياكل العمرانية الحديثة، ظهرت الحاجة الماسة لهدم بعض الأبنية المتهالكة، وما يتبع ذلك من ترحيل أنقاض وبناء مبان جديدة.وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام السلطات الصينية بتفجير هندسي، لهدم محطة قطارات عمرها 70 عاما، في مدينة تشونغتشينغ.وتمت عملية الهدم بنجاح، حيث تميزت بالدقة، دون الإضرار بالمبان المجاورة.من عالم آخر... أول نزال روبوتات في التاريخ.. فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
في مشهد مثير... الصين تودع محطة قطارات عمرها 70 عاما بتفجير هندسي
شهدت الصين في العقود العدة الأخيرة، نهضة اقتصادية مقرونة بالنمو الاقتصادي الهائل، ما تبعه من توسع عمراني واكب التعداد السكاني الهائل في البلاد.
ومع سعي الدولة الصينية إلى بناء ناطحات السحاب العصرية، وغيرها من الهياكل العمرانية الحديثة، ظهرت الحاجة الماسة لهدم بعض الأبنية المتهالكة، وما يتبع ذلك من ترحيل أنقاض وبناء مبان جديدة.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام السلطات الصينية بتفجير هندسي، لهدم محطة قطارات عمرها 70 عاما، في مدينة تشونغتشينغ.
وتمت عملية الهدم بنجاح، حيث تميزت بالدقة، دون الإضرار بالمبان المجاورة.