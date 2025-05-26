من عالم آخر... أول نزال روبوتات في التاريخ.. فيديو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي فلاديميروفكا وبيلوفودي في مقاطعة سومي
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:19 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية السعودي يبحث في مدريد تحضيرات المؤتمر الدولي لحل الدولتين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
09:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
16:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250526/من-عالم-آخر-أول-نزال-روبوتات-في-التاريخ-فيديو-1100968993.html
من عالم آخر... أول نزال روبوتات في التاريخ.. فيديو
من عالم آخر... أول نزال روبوتات في التاريخ.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أشبه بالخيال لنزال بين روبوتات ضمن بطولة ملاكمة في الصين. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T08:02+0000
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نادي الفيديو
الصين
مجتمع
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انطلقت فعالية عالمية فريدة من نوعها، هي بطولة ملاكمة الروبوتات الشبيهة بالبشر في مدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ الصينية.صممت هذه الروبوتات المتطورة بتقنيات حديثة لتواجه بعضها بعضا في ساحة منافسة مثيرة، أشبه بأفلام الخيال العلمي، لكنها أصبحت واقعا.الحدث يظهر التقدم الهائل للصين في مجال الذكاء الاصطناعي والهندسة الروبوتية، ويجذب أنظار عشاق التكنولوجيا حول العالم.الصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل... فيديو"بسبب الشاورما"... سرقة غريبة لمطعم في كندا... فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

من عالم آخر... أول نزال روبوتات في التاريخ.. فيديو

08:02 GMT 26.05.2025
© Photo / Xنزال بين روبوتات ضمن بطولة ملاكمة في الصين.
نزال بين روبوتات ضمن بطولة ملاكمة في الصين. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أشبه بالخيال لنزال بين روبوتات ضمن بطولة ملاكمة في الصين.
انطلقت فعالية عالمية فريدة من نوعها، هي بطولة ملاكمة الروبوتات الشبيهة بالبشر في مدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ الصينية.
صممت هذه الروبوتات المتطورة بتقنيات حديثة لتواجه بعضها بعضا في ساحة منافسة مثيرة، أشبه بأفلام الخيال العلمي، لكنها أصبحت واقعا.
الحدث يظهر التقدم الهائل للصين في مجال الذكاء الاصطناعي والهندسة الروبوتية، ويجذب أنظار عشاق التكنولوجيا حول العالم.
الصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل... فيديو
"بسبب الشاورما"... سرقة غريبة لمطعم في كندا... فيديو
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