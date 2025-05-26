https://sarabic.ae/20250526/من-عالم-آخر-أول-نزال-روبوتات-في-التاريخ-فيديو-1100968993.html
من عالم آخر... أول نزال روبوتات في التاريخ.. فيديو
من عالم آخر... أول نزال روبوتات في التاريخ.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أشبه بالخيال لنزال بين روبوتات ضمن بطولة ملاكمة في الصين. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T08:02+0000
2025-05-26T08:02+0000
2025-05-26T08:02+0000
نادي الفيديو
الصين
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1a/1100968837_0:178:925:698_1920x0_80_0_0_a1a387675d1821f08a0962726dc4a2db.png
انطلقت فعالية عالمية فريدة من نوعها، هي بطولة ملاكمة الروبوتات الشبيهة بالبشر في مدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ الصينية.صممت هذه الروبوتات المتطورة بتقنيات حديثة لتواجه بعضها بعضا في ساحة منافسة مثيرة، أشبه بأفلام الخيال العلمي، لكنها أصبحت واقعا.الحدث يظهر التقدم الهائل للصين في مجال الذكاء الاصطناعي والهندسة الروبوتية، ويجذب أنظار عشاق التكنولوجيا حول العالم.الصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل... فيديو"بسبب الشاورما"... سرقة غريبة لمطعم في كندا... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
من عالم آخر... أول نزال روبوتات في التاريخ.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أشبه بالخيال لنزال بين روبوتات ضمن بطولة ملاكمة في الصين.
انطلقت فعالية عالمية فريدة من نوعها، هي بطولة ملاكمة الروبوتات الشبيهة بالبشر في مدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ الصينية.
صممت هذه الروبوتات المتطورة بتقنيات حديثة لتواجه بعضها بعضا في ساحة منافسة مثيرة، أشبه بأفلام الخيال العلمي، لكنها أصبحت واقعا.
الحدث يظهر التقدم الهائل للصين في مجال الذكاء الاصطناعي والهندسة الروبوتية، ويجذب أنظار عشاق التكنولوجيا حول العالم.