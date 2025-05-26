https://sarabic.ae/20250526/هل-يعبر-استقرار-سعر-صرف-الدولار-أمام-الجنيه-عن-وضع-الاقتصاد-في-مصر-1100980120.html

هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر

هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر

سبوتنيك عربي

ارتفع سعر الجنيه المصري خلال الأيام الماضية أمام الدولار، رغم الضغوط على العملة المصرية، ويقول خبراء إن استقرار سعر الصرف يرجع لعدة عوامل من بينها الضغوط التي... 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T12:47+0000

2025-05-26T12:47+0000

2025-05-26T12:47+0000

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هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر سبوتنيك عربي هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر

وحقق سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مكاسب متتالية خلال الأيام الماضية، متراجعًا عن الـ 50 جنيها مقابل الدولار الواحد، بعد أن تخطى حاجز الـ 51 جنيها خلال الأسابيع الماضي، ما طرح الكثير من التساؤلات حول أسباب تلك المكاسب للجنيه أمام الدولار وهل ستستمر أم يعاود الدولار الارتفاع مرة أخرى.وحول تأثير تخفيض إسرائيل لصادرات الغاز إلى مصر على العملة الأجنبية، قال النحاس إن "مصر سارعت بإبرام اتفاقات مع قطر وتركيا والجزائر لتعويض هذا النقص، واستأجرت أيضا سفن تغويز في قرار اقتصادي حكيم"، مشيرا إلى أن "الأرقام في قطاعات الإنتاج والاستهلاك بالنسبة للأفراد إلى جانب تصريحات المسؤولين توضح إن إيرادات الدولة من العملة الأجنبية باتت تغطي احتياجاتها، فضلا عن ارتفاع العائدات الدولارية من قطاع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات".وأوضح الخبير أن "تراجع سعر صرف الجنيه نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة، مما أدى بدوره إلى تراجع الطلب على هذه المنتجات المستوردة، وهو ما من شأنه تشجيع التصنيع المحلي"، مشيرا إلى أن "هناك حرب عملات شرسة على مستوى العالم".ونبّه عبده إلى أن "القروض الدولية لا يتم منحها لبناء مشروعات. وشروط الصندوق تهدف لمعالجة الخلل في المدفوعات وليس لبناء المشروعات".وتابع: "يتعين على الحكومة تبني سياسيات جاذبة للاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين والقضاء على البيروقراطية والفساد، وسن تشريعات لصالح المستثمر، وتحقيق استقرار طويل الأمد لسعر الصرف".وأكد أن "الخروج من هذا المأزق الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال المزيد من العمل والإنتاج وهذا يستلزم سياسات ثابتة مستقرة تشجع المستثمر على إقامة المشروعات".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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