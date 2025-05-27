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https://sarabic.ae/20250527/المدير-الفني-لـالأسود-الإصابات-فرصة-لاختبار-وجوه-جديدة-في-المنتخب-المغربي-1101038746.html
المدير الفني لـ"الأسود": الإصابات فرصة لاختبار وجوه جديدة في المنتخب المغربي
المدير الفني لـ"الأسود": الإصابات فرصة لاختبار وجوه جديدة في المنتخب المغربي
سبوتنيك عربي
كشف المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب اختياراته الفنية بشأن استدعاء اللاعبين لمباراتين وديتين أمام منتخبي تونس وبنين. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T20:41+0000
2025-05-27T20:41+0000
مجتمع
منتخب المغرب لكرة القدم
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ونقلت صحيفة "هسبريس"، اليوم الثلاثاء، عن وليد الركراكي أن اختيار خوض مواجهتين أفريقيتين، بدل مواجهة منتخبات أوروبية، يعود إلى طبيعة المرحلة المقبلة، حيث يستعد منتخب "الأسود" لكأس أمم أفريقيا، التي ستجرى في الرباط.وأكد الركراكي أن التوجه لتنظيم مباريات أمام منتخبات أوروبية قد يكون بعد نهاية المنافسة القارية، موضحا حول اختيار ملعب فاس لاحتضان المباراتين، أن ذلك كان قراره شخصيا وقرار الطاقم التقني، بدعوى أن "كل مدينة مغربية تستحق احتضان المنتخب الوطني، وهذه المرة جاء الدور على فاس التي لم تحتضن مباريات الأسود منذ سنوات طويلة".وأشار المدير الفني للمنتخب المغربي إلى أن لائحة الإصابات طالت أسماء كبيرة، أبرزها نايف أكرد ونصير مزراوي، وهي فرصة لاختبار وجوه جديدة، خاصة في جبهة الدفاع، وأن اختياراته تفرضها الظروف”.ولفت إلى أن استدعاء اللاعب أسامة العزوزي رغم قلة مشاركاته مع ناديه، يعود إلى البحث عن حلول دفاعية لتعويض غياب أكرد، وغياب اللاعب جمال حركاس هو اختيار تقني بحت، بينما تعرض إبراهيم دياز لإصابة خفيفة مع ريال مدريد الإسباني.وقال الركراكي: "علينا أن ندعم اللاعبين الذين اختاروا فعلا المنتخب المغربي ويقاتلون من أجل القميص. وصلنا مرحلة يجب فيها على أي لاعب أن يقاتل ليمثل المغرب وليس العكس. من ليس معنا اليوم فهو إما لم يختر المغرب أو مازال مترددا أو ليس له مكان بيننا ببساطة".ويشار إلى أن المملكة المغربية سوف تستضيف بطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
https://sarabic.ae/20230708/منتخب-المغرب-يحقق-أمم-أفريقيا-تحت-23-سنة-للمرة-الأولى-في-تاريخه-بفوزه-على-مصر-فيديو-1078872585.html
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منتخب المغرب لكرة القدم, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الأخبار
منتخب المغرب لكرة القدم, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الأخبار

المدير الفني لـ"الأسود": الإصابات فرصة لاختبار وجوه جديدة في المنتخب المغربي

20:41 GMT 27.05.2025
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Luca Bruno
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كشف المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب اختياراته الفنية بشأن استدعاء اللاعبين لمباراتين وديتين أمام منتخبي تونس وبنين.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، اليوم الثلاثاء، عن وليد الركراكي أن اختيار خوض مواجهتين أفريقيتين، بدل مواجهة منتخبات أوروبية، يعود إلى طبيعة المرحلة المقبلة، حيث يستعد منتخب "الأسود" لكأس أمم أفريقيا، التي ستجرى في الرباط.
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وأكد الركراكي أن التوجه لتنظيم مباريات أمام منتخبات أوروبية قد يكون بعد نهاية المنافسة القارية، موضحا حول اختيار ملعب فاس لاحتضان المباراتين، أن ذلك كان قراره شخصيا وقرار الطاقم التقني، بدعوى أن "كل مدينة مغربية تستحق احتضان المنتخب الوطني، وهذه المرة جاء الدور على فاس التي لم تحتضن مباريات الأسود منذ سنوات طويلة".
وأشار المدير الفني للمنتخب المغربي إلى أن لائحة الإصابات طالت أسماء كبيرة، أبرزها نايف أكرد ونصير مزراوي، وهي فرصة لاختبار وجوه جديدة، خاصة في جبهة الدفاع، وأن اختياراته تفرضها الظروف”.
ولفت إلى أن استدعاء اللاعب أسامة العزوزي رغم قلة مشاركاته مع ناديه، يعود إلى البحث عن حلول دفاعية لتعويض غياب أكرد، وغياب اللاعب جمال حركاس هو اختيار تقني بحت، بينما تعرض إبراهيم دياز لإصابة خفيفة مع ريال مدريد الإسباني.
وقال الركراكي: "علينا أن ندعم اللاعبين الذين اختاروا فعلا المنتخب المغربي ويقاتلون من أجل القميص. وصلنا مرحلة يجب فيها على أي لاعب أن يقاتل ليمثل المغرب وليس العكس. من ليس معنا اليوم فهو إما لم يختر المغرب أو مازال مترددا أو ليس له مكان بيننا ببساطة".
ويشار إلى أن المملكة المغربية سوف تستضيف بطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.
ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
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